PS5 Pro : prix, date de sortie, design, nouveautés, tout savoir sur la nouvelle console de Sony

Sony se prépare à lancer une toute nouvelle console portable, la PS5 Pro, qui sera la mise à jour « mid-gen » entre la PS5 et la future PS6. Dans ce dossier, nous allons vous expliquer en détail tout ce que nous savons déjà à son sujet.

Les nouvelles consoles de milieu de génération ne sont pas une nouveauté pour les géants du jeu vidéo. Après le lancement de la PS4 fin 2013, Sony avait donné un coup de boost à sa machine avec la PS4 Pro 3 ans plus tard, fin 2016, et le géant nippon va récidiver sur la génération actuelle. Cela fait un peu plus de 3 ans que la PS5 est disponible, et il fallait donc logiquement s’attendre à ce qu'une mise à jour arrive bientôt.

Les informations à son sujet nous parviennent pour l’instant de différents informateurs réputés dans le milieu du jeu vidéo. Rien n’est donc encore officiel, mais les informations dont nous disposons déjà ont été recoupées par des sources telles que Digital Foundry, et se veulent donc très crédibles. À moins que Sony ne change radicalement ces plans, voici ce que l’on peut attendre de la PS5 Pro, baptisée « Project Trinity » en interne.

Quand sort la PS5 Pro ?

Sony n’a toujours pas évoqué officiellement la PS5 Pro, mais on sait déjà que divers studios de jeux vidéo ont déjà reçu des kits de développement depuis le début de l’année 2024. Tout porte à croire que la PS5 devrait sortir dès la fin de l’année 2024, mais on ne connait pour l’instant pas la date précise du lancement.

Elle arriverait donc cette fois-ci 4 ans après la sortie de la PS5. Rappelons que la PS5 a connu un lancement très difficile avec les ruptures de stock, les scalpers et autres conséquences liées aux pénuries de composants et à la pandémie de COVID-19. Il est donc compréhensible que Sony veuille prendre son temps avant de lancer cette version « mid-gen ». La PS5 Slim, une mise à jour mineure, est heureusement arrivée dès 2023 pour redynamiser les ventes.

Quel prix pour la PS5 Pro ?

Il faut s’y attendre, la PS5 Pro sera plus chère que les PS5 et PS5 Slim. Son nom « Pro » laisse sans surprise espérer des performances accrues et des fonctionnalités plus avancées, et tout cela va inévitablement tirer le prix vers le haut.

Compte tenu des différentes améliorations que l’on peut attendre, que nous détaillons dans le reste de ce dossier, on peut s’attendre à ce que la PS5 Pro soit commercialisée à un tarif d’environ 599 euros. Reste maintenant à savoir si une seule version sera disponible, ou si Sony conservera sa stratégie actuelle, en misant sur une version entièrement digitale et une version dotée d’un lecteur de disque.

Quel design pour la PS5 Pro ?

Le design de la PS5 Pro est encore inconnu. Divers créateurs se sont déjà essayés à l’exercice, mais l’apparence officielle de la console est encore un mystère.

Si l'on se fie aux antécédents de Sony, on peut s'attendre à ce que le design tienne compte des retours des utilisateurs de la PS5 actuelle, en mariant esthétique et fonctionnalité dans un format à la fois attrayant et pratique. La PS4 Pro était essentiellement une version plus imposante de la PS4, et il n’est donc pas impossible que Sony adopte la même formule avec la PS5 Pro.

Avec sa PS5 Slim, Sony a trouvé un bon compromis pour les joueurs en utilisant un design modulable. Le lecteur de disque est désormais amovible, ce qui laisse le choix aux consommateurs de commander une version avec ou sans lecteur, et même de l’ajouter à postériori. On espère que la PS5 Pro héritera de cette modularité pour le moins pratique.

Quelles hausses de performances pour la PS5 Pro ?

Qui dit modèle Pro dit généralement performances en hausse, et ce sera vraisemblablement aussi le cas sur la PS5 Pro. Après de premières fuites provenant du leaker Moore’s Law is Dead, qui ont rapidement été corroborées par Tom Henderson d’Insider Gaming, c’est Richard Leadbetter de Digital Foundry qui est venu confirmer ce qu’il faut attendre de la fiche technique de la console. D’après Digital Foundry, la plupart des développeurs de jeux vidéo partenaires de Sony ont déjà reçu une documentation qui détaille la fiche technique de la PS5 Pro.

Si l’on pouvait espérer un nouveau processeur pour la PS5 Pro, comme cela avait été le cas avec la PS4 Pro, la PS5 Pro va finalement utiliser la même puce gravée en 6 nm que la PS5 Slim. Pour rappel, il s’agit d’une puce personnalisée utilisant l’architecture Zen 2 d’AMD.

Cependant, Sony va tout de même profiter de cette nouvelle génération pour augmenter la fréquence du processeur d’environ 10%. Ce dernier devrait être cadencé à 3,85 GHz, contre 3,5 GHz sur la PS5. Cette augmentation aurait forcé Sony à réduire la vitesse du GPU de 1,5 %, entraînant une baisse de performances de 1%, mais cela ne veut heureusement pas dire que la PS5 Pro sera moins véloce sur la partie graphique.

En effet, Sony utilise un tout nouveau GPU offrant 60 unités de calcul, contre « seulement » 36 pour la PS5. La puce graphique permettrait à la PS5 Pro d’atteindre des performances de calcul de 33,5 TFLOPS, bien loin des 10,23 TFLOPS de la PS5 (la Xbox Series X est à 12 FLOPS). Cependant, cela ne veut pas dire que la machine sera 3 fois plus puissante.

Le GPU de la PS5 Pro utilise cette fois-ci l’architecture RDNA 3 d’AMD, et le mode de calcul des Téraflops n’est pas identique par rapport à l’architecture RDNA 2 précédente. D’après les chiffres communiqués par Sony aux développeurs, il faudrait en réalité s’attendre à une augmentation du débit de 45% en jeu. La bande passante de la mémoire aurait aussi été améliorée pour atteindre ce gain de performances. La PS5 miserait sur 16 Go de VRAM GDDR6 à 18 Gb/s, contre 14 Gb/s précédemment, une augmentation de 28%.

La PS5 Pro ne profiterait pas seulement d’un CPU et d’un GPU plus rapides, puisque Sony aurait également doté la console d’un SSD plus rapide. On trouverait à l’intérieur un stockage flash de 1 To pouvant atteindre des vitesses théoriques de 576 Go/s, bien plus que les 448 Go/s de la PS5.

Sony aurait aussi profité de cette nouvelle version pour améliorer le moteur audio de la console. Il serait 35% plus rapide que celui de la PS5, facilitant le traitement de tâches informatiques lourdes telles que la réverbération à convolution et les transformations de Fourier rapides (FFT) et inverses (IFFT).

Enfin, notons l’arrivée d’une technologie déjà présente sur les Xbox Series de Microsoft, nommée VRS, pour « variable rate shading ». Cet ombrage à taux variable en français, sera traité directement par le GPU, et permettra aux développeurs de mieux contrôler le rendu des pixels individuels qui composent une image. Ils pourront ainsi se concentrer sur des éléments plus importants de cette image haute résolution, ce qui, comme l'explique Phil Spencer, « peut conduire à des taux de rafraîchissement plus stables et à une définition plus élevée sans impact sur la qualité de l'image finale ». En d’autres termes, la PS5 Pro pourra concentrer ses ressources sur certaines parties des images, plutôt que sur l’ensemble de la scène.

La PS5 Pro mettra à l’honneur le ray-tracing

La PS5 avait introduit le ray-tracing, cette technologie de rendu qui simule le comportement physique de la lumière pour produire des effets visuels très réalistes. Elle calcule la couleur des pixels en traçant le chemin qu'emprunterait la lumière si elle voyageait depuis l'œil du spectateur à travers la scène virtuelle en 3D. Cela permet ainsi de créer des effets d'éclairage complexes, notamment des ombres douces, des réflexions, des réfractions et des occlusions ambiantes qui renforcent l’immersion du joueur.

Sony affirme qu'en fonction de la charge de travail, les performances de ray tracing de la nouvelle PS5 Pro seront deux fois plus rapides que celles de la PS5, mais avec des multiplicateurs de 3x et 4x dans certains scénarios.

Un tel bond de performances serait notamment attribué à la hausse du nombre d’unités de calcul, mais aussi à l’augmentation de la taille du GPU lui-même. Cependant, certaines fuites font état de l’arrivée de technologies exclusives empruntées à l’architecture RDNA 4, qui ne sont pas encore disponibles sur les autres cartes graphiques d’AMD.

Qu’est-ce que le PSSR, la nouvelle IA de la PS5 Pro ?

Si les gains sur le CPU et le GPU sont intéressants, il ne s’agirait pas de la nouveauté la plus importante de la PS5 Pro. Sony compterait bien ne pas manquer de train de l’IA et doter sa PS5 Pro d’une technologie d’upscaling basé sur l’apprentissage automatique. Elle sera probablement gérée par une nouvelle puce maison intégrée au GPU, dédiée au machine learning.

Nommée PlayStation Spectral Resolution (PSSR), cette technologie serait similaire à d’autres solutions déjà existantes sur le marché telles que le DLSS de Nvidia. Selon les documents fournis aux développeurs, un jeu dont le rendu interne est de 1080p peut être converti en une image 4K convaincante en deux millisecondes, ce qui est largement équivalent à une tâche similaire entreprise par le FSR2 d'AMD. En fonction de l'objectif de performance, ces 2 ms varient en importance.

Des fuites annoncent que ce DLSS maison permettra à certains jeux d’atteindre les 120 FPS à une définition 4K, et même qu’elle sera l’occasion pour les développeurs de proposer des titres en 8K à 30 FPS, mais cela est pour l’instant à prendre avec des pincettes.

Sony aurait indiqué aux développeurs une empreinte mémoire de 250 Mo, et que cette technologie peut-être rétroportée sur n'importe quel jeu PlayStation existant. Ils pourraient donc profiter d’améliorations à l’avenir pour fonctionner à une définition plus élevée ou à un meilleur taux de rafraichissement sur la PS5 Pro.

Les jeux seront-ils plus beaux sur la PS5 Pro ?

Avec l’amélioration des performances de la PS5 Pro, combinées à l’arrivée de la technologie PSSR, on peut logiquement s’attendre à ce que certains jeux soient plus beaux sur la nouvelle console. Evidemment, la PS5 Pro sera rétrocompatible avec tous les jeux de la PS5, donc vous n’aurez pas à les racheter.

Digital Foundry annonce surtout que grâce à l’augmentation de la fréquence du CPU, les jeux seront plus stables. Les chutes de framerate seront donc plus rares, ce qui améliorera sans aucun doute l’expérience globale sur les titres les plus gourmands.

On apprend également que les développeurs auront désormais accès à 13,7 Go des 16 Go de VRAM de la PS5 Pro. C’est 1,2 Go de mémoire supplémentaire par rapport à la PS5. Ces mégaoctets supplémentaires seront en partie utilisé par le PSSR et le calcul amélioré du ray-tracing, mais pourraient aussi donner un peu plus de flexibilité aux développeurs pour améliorer le rendu de certains jeux.

La PS5 Pro aura-t-elle une nouvelle manette ?

Contrairement à la prochaine Xbox Series X « Brooklin », qui devrait disposer d’une nouvelle manette « sebile », aucune information n'indique que la DualSense sera remplacée sur la PS5.

Sony avait déjà lancé en toute discrétion une nouvelle DualSense V2 au début de l’année 2024 avec diverses améliorations, notamment au niveau de l’autonomie, donc on s’attend à ce que ce soit celle-là qui soit incluse avec la PS5 Pro.