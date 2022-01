PSVR 2 PS5 : date de sortie, prix, jeux, fiche technique, tout savoir sur le casque VR de Sony

Le PSVR 2 est attendu par tous les amateurs de jeu vidéo en réalité virtuelle. Cet accessoire qui sera vendu séparément de la PS5 se révèle peu à peu à nous. Quand sera-t-il disponible, quelles sont les nouvelles fonctionnalités, qu'attendre des spécifications techniques du casque VR de Sony ? Autant de questions qui trouvent réponse dans notre grand récapitulatif consacré au PlayStation VR 2.

En février 2021, Sony officialisait la sortie à venir d'un PlayStation VR nouvelle génération pour la PlayStation 5. L'occasion pour le constructeur japonais de nous donner de premières informations sur le produit. Mais c'est lors du CES 2022 que nous avons véritablement pu nous faire une idée de ce à quoi va ressembler l'expérience PSVR 2. Sony ne nous a pas encore tout dit, mais entre les annonces officielles et les fuites, nous pouvons d'ores et déjà dresser un portrait de ce que sera la réalité virtuelle sur PS5.

Quand sort le PSVR 2 ?

Sony n'a communiqué aucune fenêtre ni date de sortie pour le PlayStation VR 2 à ce jour. Un rapport de Bloomberg datant de juin 2021 axé sur les écrans utilisés dans les casques de réalité virtuelle prétendait que Sony visait un lancement du PSVR 2 pour la fin d'année 2022. Plus récemment, nous apprenions que la société Goertek, en charge de produire en masse le PSVR 2, devrait lancer les chaînes de production d'ici peu de temps. Cette même entreprise devrait s'occuper du montage du futur casque VR de Meta (ex-Facebook) et fournir des composants à Apple pour son casque de réalité mixte attendu cette année.

Toutefois, Sony pourrait finalement ne pas se tenir à ce calendrier et sortir son PSVR 2 en 2023 seulement. Les pénuries de composants frappent de plein fouet l'industrie et il est devenu bien difficile de s'approvisionner. Il est d'ailleurs très difficile de se procurer une PS5, Sony ne parvenant pas à en produire suffisamment pour répondre à la demande. Étant donné que le parc de PlayStation 5 sera encore restreint à la fin de l'année 2022 (AMD, qui fabrique les puces de la console, annonce un retour à la normale au mieux en 2023), il n'est pas impossible que le lancement du PSVR 2 soit reporté.

Quel prix pour le PSVR 2 ?

Le tarif du PSVR 2 sera sans doute l'une des dernières informations que n'annoncera Sony, juste en amont de la sortie de l'appareil. A son lancement en 2016, le PlayStation VR première génération pour PS4 coûtait en France 399 euros. Au vu des nouveautés et du changement de design opérés, le PSVR 2 ne sera très probablement pas moins cher, sauf si le constructeur est prêt à faire de gros efforts sur ses marges pour convaincre les consommateurs de sauter le pas. On peut espérer que son prix se maintienne, mais une hausse tarifaire n'est pas à exclure, surtout en cette période de pénurie. Le casque VR ne devrait par contre pas dépasser la barre symbolique des 500 euros.

Le PlayStation VR 2 est-il compatible PS4 ?

Sony l'a confirmé, le PSVR 2 ne sera disponible que sur un seul support : la PS5. Les possesseurs d'une PS4 doivent donc se contenter du premier PSVR, et il n'est pas prévu que le PSVR 2 soit supporté par des plateformes tierces à l'écosystème PlayStation. Pour Sony, le PSVR 2 est aussi un argument de vente de ses autres produits et une incitation à choisir l'environnement PlayStation plutôt qu'un autre pour le gaming.

De nouvelles manettes Sense pour le PSVR 2

Le PlayStation VR de deuxième génération apporte d'importants changements pour les contrôleurs. Pour remplacer les fameux PS Move, Sony mise sur les manettes Sense. Deux sont livrées avec le PSVR 2, une pour chaque main. Le fabricant japonais n'est pas allé chercher bien loin pour le nom de ses nouveaux contrôleurs puisque la manette de la PS5 s'appelle la DualSense.

En tout cas, les Sense devraient contribuer à grandement améliorer l'expérience de jeu en réalité virtuelle sur PlayStation. Leur design a été entièrement revu par rapport aux PS Move afin de franchir un voire plusieurs paliers d'un coup en termes d'ergonomie. Il n'est d'ailleurs pas impossible que Sony soit allé s'inspirer des contrôleurs de l'Oculus Quest pour développer les manettes Sense.

Chaque unité de Sense dispose d'un joystick, d'un bouton de menu et d'une gâchette adaptative à l'arrière. Cette dernière, introduite avec la DualSense de la PS5, permet de bénéficier de plus de précision et d'améliorer l'immersion via le gameplay. Les touches Cercle et Croix sont présentes sur l'un des contrôleurs, les Triangle et Carré sur le second.

Les Sense du PSVR 2 sont également compatibles avec les retours haptiques, déjà permis par la DualSense. Cette technologie permet d'affiner les vibrations de la manette pour mieux simuler certaines actions et octroyer des sensations de toucher plus fidèles, toujours dans le but de renforcer l'immersion en jeu, ce qui est tout de même l'un des principaux enjeux de la réalité virtuelle.

Dernière fonctionnalité intéressante, les Sense suivent et détectent le mouvement de vos doigts, et peuvent anticiper les boutons sur lesquels vous allez appuyer, afin de préparer la commande et réduire le temps de réaction.

PSVR 2 : quelles sont les caractéristiques de l'écran ?

Sony a partagé l'essentiel de la fiche technique des écrans qui équiperont le casque du PSVR 2. De technologies OLED, les dalles afficheront l'image en définition 4K (2000 x 2040 pixels pour chaque œil) , avec une prise en charge du standard HDR et une fréquence de rafraichissement annoncée entre 90 et 120 Hz. Le champ de vision est également élargi et atteint 110° sur ce modèle. Selon des informations de Bloomberg, Sony s'est tourné vers Samsung pour se fournir en écrans OLED.

Le PSVR 2 utilise la technique du rendu fovéal, qui consiste à simuler la vision périphérique de l'œil humain en rendant floues les scènes qui se trouvent sur les côtés du point de fixation du regard. Le rendu fovéal fait double emploi. Pour les joueurs, il permet de se concentrer sur la zone de l'image qui l'intéresse vraiment, le cerveau n'étant pas capable de traiter à 100% toutes les informations du champ de vision. Pour les développeurs, cela permet de réduire considérablement les ressources de calcul nécessaires à l'affichage des éléments et donc de faire gagner le jeu en performances.

Pour savoir vers où le regard du joueur est dirigé, le PSVR 2 dispose d'une fonction de suivi oculaire avancé, rendue possible grâce à l'intégration d'une caméra infrarouge. Avec cette technologie, les développeurs vont aussi avoir la possibilité d'offrir des contrôles basés uniquement sur le regard pour encore simplifier les interactions, qui vont ainsi devenir plus intuitives. Reste à savoir si de nombreux jeux exploiteront vraiment cette possibilité.

Quelles sont les nouveautés apportées par le PSVR 2 ?

Vous en voulez encore plus malgré tout ce que l'on vous a déjà dit précédemment ? Vous avez de la chance, Sony nous donne du grain à moudre. Le PSVR 2 sera connecté à la PS5 par l'intermédiaire d'un unique câble, alors que le PSVR a besoin de plusieurs branchements pour fonctionner. Une configuration qui entrave la liberté de mouvement et nuit à l'expérience utilisateur, qui est donc corrigée avec cette nouvelle mouture.

Le PSVR 2 n'est pas seulement capable de tracker la direction vers laquelle on regarde, mais aussi nos mouvements et la position de notre corps par le biais de quatre caméras directement incorporées au sein du casque. Les informations ainsi récoltées peuvent ainsi être utilisées en jeu pour plus de précision.

Par ailleurs, les manettes Sense ne sont pas les seules à vibrer : le casque lui-même va disposer de son propre moteur de vibrations pour envoyer des retours physiques au niveau de la tête du joueur. L'objectif est de renforcer encore le sentiment d'immersion et d'amplifier les sensations de jeu. “Les joueurs peuvent sentir le pouls élevé d'un personnage pendant les moments de tension, l'effet de vitesse d'objets passant près de la tête du personnage ou la poussée d'un véhicule lorsque le personnage accélère“, explique PlayStation.

Enfin, Sony ne peut pas négliger le son pour espérer offrir une expérience vraiment immersive. La technologie Tempest 3D AudioTech introduite avec la PS5 fait son retour avec le PSVR 2, promettant un audio 3D plus précis sur les titres compatibles.

Quel est le catalogue de jeux du PSVR 2 ?

La réalité virtuelle pour le jeu vidéo a souffert de plusieurs inconvénients pour vraiment se démocratiser : le coût des accessoires, le motion sickness (effet de nausée) dont souffrent de nombreux utilisateurs… et l'absence de jeux qui peuvent faire franchir le pas aux hésitants et aux réfractaires de la VR. Mais Valve est parvenu à prouver avec Half-Life Alyx que des jeux VR ambitieux peuvent faire entrer de nouveaux joueurs dans l'écosystème de la réalité virtuelle. D'ailleurs, une rumeur évoque un accord entre Valve et Sony pour le portage de Half-Life Alyx sur PSVR 2.

Lors d'une conférence dédiée aux développeurs, Sony a affirmé que le PSVR 2 allait faire la part belle aux grosses productions avec ce que le groupe japonais appelle des AAA hybrides, qui seront à la fois développées pour la PS5 et le PSVR 2. Un modèle qui a déjà été tenté (Resident Evil 7 et No Man’s Sky sont disponibles à la fois sur PS4 et PSVR) mais qui ne s'était jusqu'ici pas imposé. Surtout, l'on comprend ici qu'il faut s'attendre à ce que plus d'exclusivités PlayStation (first party) débarquent en réalité virtuelle.

Un premier titre 100% VR a été officialisé par Sony : Horizon Call of the Mountain, un jeu original développé en collaboration avec les studios Guerrilla Games et Firesprite. Ce dernier a été racheté et a rejoint les PlayStation Studios en septembre 2021. Horizon Call of the Mountain sera l'occasion d'en apprendre plus sur l'univers de la licence, posé par Horizon Zero Dawn sur PS4 et bientôt par Horizon Forbidden West (qui sort le 22 février 2022) sur PS4 et PS5.

Une source avance que l'ensemble du catalogue PSVR sera rétrocompatible sur PSVR 2, qui disposerait donc de nombreux anciens jeux dès son lancement. Une fonction qui attirerait aussi bien les possesseurs d'un PSVR qui veulent profiter de leurs titres avec une meilleure expérience en attendant les nouveautés, que les joueurs qui n'ont pas de PSVR et attendent la deuxième génération pour se lancer dans le bain, mais qui pouvaient craindre un manque de jeux pour les premiers mois ou les premières années de l'accessoire. Sony n'a pas confirmé ou démenti cette information, ce qui est compréhensible étant donné toutes les polémiques qu'a connues la firme sur la question de la rétrocompatibilité des jeux entre générations sur ses consoles PlayStation.