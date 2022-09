PS VR2 : le prochain casque de la PS5 dévoile son potentiel en vidéo

Le PS VR2 n'a toujours pas de date de sortie officielle, mais Sony vient toutefois d'accélérer la communication autour de son prochain casque de réalité virtuelle. Après les premières prises en main réalisées par la presse, le constructeur vient de dévoiler la toute première bande-annonce du PS VR2 !

Comme vous le savez peut-être, le PS VR 2 aura la lourde tâche de remplacer le PS VR premier du nom et d'offrir une nouvelle porte d'entrée vers la réalité virtuelle aux propriétaires de PS5. Officialisé en février 2021, le casque a depuis fait parler de lui à quelques reprises. Ce n'est que lors du CES 2022 que nous avons pu avoir un véritable aperçu des capacités du prochain casque de Sony.

Néanmoins, en cette mi-septembre 2022, le constructeur nippon a tenu un nouveau State of Play dédié en partie aux jeux PS VR2 à venir. Et dans la foulée, de nombreux journalistes et youtubeurs spécialisés ont pu essayer pendant quelques heures le PS VR2. L'occasion pour eux de partager leurs premières impressions sur l'appareil. Et autant le dire tout de suite, les avis sont unanimes et les testeurs se montrent enthousiastes à l'idée d'enfiler à nouveau le casque.

Sony dévoile la 1re bande-annonce officielle du PS VR2

Et bien que Sony se garde toujours de dévoiler la date de sortie officielle, pour l'instant fixée en 2023, la firme japonais continue de communiquer sur son futur bébé. En effet, Sony vient de dévoiler la toute première bande-annonce officielle du PS VR2. Avec ce court trailer, l'idée est surtout de rappel les principaux attraits du PS VR2, à savoir :

la prise en charge de la 4K HDR

l'intégration de l'eye-tracking, une technologie utilisée pour suivre les mouvements des yeux de l'utilisateur

le Foveated Rendering, qui permet de renforcer les détails graphiques sur les zones que vous regardez et de flouter le reste (ce qui réduit la charge de travail du processeur)

un champ de vision de 110° pour une plus grande immersion

la détection du toucher des doigts sur les nouvelles manettes Sense, qui permet d'offrir plus d'interactions tactiles en jeu

la prise en charge de l'audio 3D Tempest

le retour haptique casque pour créer des vibrations 3D directement au niveau du casque

et bien entendu, l'intégration des gâchettes adaptatives et du retour haptique dans les manettes Sense, toujours dans l'idée de renforcer l'immersion

Ne manquent plus maintenant qu'une date de sortie officielle et un prix pour contenter tous les utilisateurs impatients à l'idée de mettre la main sur le PS VR2.