PS5 : Sony dévoile les premiers détails sur le Playstation VR 2

Bonne nouvelle pour les amateurs de réalité virtuelle sur les consoles Playstation. En effet, Sony vient de dévoiler les premiers détails concernant son prochain casque VR pour la PS5. “Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous annoncer que notre prochaine génération de système VR verra le jour sur Playstation 5. Vous pourrez ainsi profiter de l'expérience de divertissement ultime, qui bénéficiera d'avancées gigantesques en matière de performances et d'interactivité”, promet Hideaki Nishino, vice-président en charge du “Plateform planning & management” pour Sony.

Parmi les avancées promises par le constructeur, il est question d'améliorations à tous les niveaux, que ce soit sur la résolution, le champ de vision en “passant par le suivi de position et les commandes”. Bonne nouvelle également, ce Playstation VR 2 se connectera à la PS5 via un seul et unique câble. Un détail qui ravira probablement les utilisateurs du premier Playstation VR, qui nécessitait le branchement de plusieurs câbles qui entravaient nettement la liberté de mouvement.

Une nouvelle manette VR au programme

En outre, ce casque s'accompagnera d'une nouvelle manette VR, en lieu et place des Playstation Move actuels. Ce contrôleur reprendra “des fonctionnalités clés” de la DualSense et “bénéficiera d'une ergonomie améliorée”. De fait, on suppose que cette manette proposera des gâchettes adaptatives et du retour haptique.

Concernant le date de lancement, Sony a confirmé que ce nouveau casque VR ne sortira pas en 2021. “Le développement de notre nouveau système VR est encore loin d'être terminé”, précise la firme nippone. “Nous voulions toutefois faire cette mise au point avec nos fans, car la communauté des développeurs s'attèle déjà à créer de nouveaux mondes que vous pourrez un jour explorer en réalité virtuelle”, s'enthousiasme le constructeur.

Pour rappel, une série de brevets découverte en 2019 a dévoilé l'existence du Playstation VR 2. D'après les informations distillées par ces documents, le PS VR 2 offrirait une autonomie de 5 heures, une définition de 2550 x 1440 pixels ainsi qu'un taux de rafraîchissement 120 Hz. Il faudra attendre d'autres déclarations de Sony pour confirmer ou non ces caractéristiques techniques.

Source : Blog Playstation