Le PS VR2 sera compatible avec les PC d’ici fin 2024, il fallait s’y attendre

Dans un récent billet de blog, Sony annonce discrètement que son PSVR2 sera compatible avec les PC dans les prochains mois. Soyons clairs, on remarque une certaine hésitation de la part de la firme à l’idée de faire cette annonce. En effet, on peut y voir là un certain aveu d’échec de sa part, prouvant que le casque VR n’a pas réussi à trouver son public sur PlayStation.

La réalité virtuelle a toujours été un sujet épineux pour l’industrie du jeu vidéo. Tantôt prochaine grande révolution du médium, tantôt simple expérimentation qui peine à percer auprès du grand public, il semblerait que les constructeurs ne savent pas vraiment sur quel pied danser à propos de cette technologie. Sony, de son côté, a une place bien particulière sur ce marché puisque, fidèle à elle-même, l’entreprise a toujours rendu son propre casque VR exclusif à sa console.

Une stratégie qui ne paye visiblement pas. Les deux itérations du PS VR ont été des échecs commerciaux et les jeux développés pour ce dernier sont rapidement tombés dans l’oubli. Bref, l’exclusivité ne fonctionne plus — Microsoft l’a bien compris — forçant Sony à s’ouvrir à d’autres machines. Sans surprise, le constructeur vient donc d’annoncer, très discrètement, la compatibilité prochaine de son PlayStation VR2 avec les PC.

Vous pourrez utiliser votre PS VR2 sur PC dès cette année

Fait assez étonnant pour le souligner, l’annonce est bien loin d’avoir fait l’objet d’un billet de blog entier. Sony lui a préféré un simple petit paragraphe, au milieu d’autres annonces, le rendant ainsi facilement manquable. De plus, la firme ne donne aucune date précise et opte plutôt pour la prudence, indiquant que la compatibilité pour cette année n’est pas encore une affaire certaine.

De toute évidence, le PS VR2 n’est plus une priorité pour Sony. Alors que la firme s’ouvre de plus en plus au marché PC, et au vu des ventes décevantes du casque VR, ce n’était qu’une question de temps avant que le constructeur annonce la nouvelle. Quant à savoir quand la compatibilité arrivera, il va falloir être patient. Avant cela, Sony devra alimenter le catalogue de la PS5, qui s’annonce bien sec dans les mois à venir.

