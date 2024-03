PS5 : bloqué dans un jeu ? Cette fonctionnalité va vous faire gagner un temps fou

Sony compte améliorer la fonctionnalité Aide au jeu sur la PS5. Prochainement, les joueurs pourront y trouver des astuces laissées par d'autres gamers. De quoi ne plus rester bloqué indéfiniment sur ce boss atroce.

Alors que les fuites concernant la PS5 Pro s'enchaînent sur la toile, Sony continue d'améliorer l'expérience utilisateur de sa grande soeur, la PS5. En effet, le constructeur nippon vient d'annoncer sur son blog officiel du nouveau concernant la fonctionnalité Aide en jeu.

Pour les néophytes, cet outil disponible depuis le lancement de la console permet aux joueurs de disposer de conseils, astuces et extraits vidéo pour progresser dans un niveau, débloquer un trophée ou encore mettre la main sur un objet secret dans Elden Ring par exemple. Une feature plutôt pratique, mais loin d'être complète.

Pour cause, on ne fera jamais mieux que les conseils avisés d'un joueur expérimenté pour triompher dans certains titres, pour obtenir le meilleur score ou pour devenir imbattable dans tels ou tels titres. Sony en est conscient et a décidé d'améliorer l'Aide en jeu dans cette optique.

L'Aide en jeu proposera des astuces des joueurs sur PS5

En effet, la firme nippone annonce l'arrivée dans le courant de l'année de l'Aide en jeu communautaire. Pour faire simple, les joueurs pourront désormais retrouver dans cette fonctionnalité des tutoriels, astuces, conseils et extraits vidéo générés automatiquement à partir “des vidéos de gameplay des joueurs ayant choisi de participer”.

Notez que les joueurs pourront également noter l'utilité de ces conseils, ce qui permettra à Sony d'affiner la sélection de contenu à la disposition des joueurs. L'idée étant on l'imagine de proposer des astuces honnêtes et bienveillantes, et non des embuscades qui mèneront les joueurs à leur perte (coucou les messages dans Elden Ring et les Dark Souls).

Comment participer à l'Aide en jeu communautaire

Comme dit plus haut, l'Aide en jeu communautaire reposera avant tout sur le bien vouloir des joueurs. Ainsi, si vous souhaitez apporter votre expertise aux confrères gamers en difficulté, il faudra activer votre participation dans les paramètres. Voici la marche à suivre détaillée par PlayStation :

Dans les paramètres de votre PS5, accédez à l'onglet Captures et diffusions

Rendez-vous ensuite dans Capture , puis Captures Automatiques

, puis Cliquez maintenant sur Aide en jeu communautaire et appuyez sur Participer pour rejoindre le programme

Notez qu'il sera possible de définir une limite de captures mensuelles. Sony précise que chaque vidéo capturée automatiquement sera soumise à la validation d'un modérateur avant d'être publiée ou non dans l'Aide en jeu. Par ailleurs, les clips en question seront supprimés de l'espace de stockage de votre console une fois que Sony les aura téléchargées en amont sur ses serveurs. L'Aide en jeu communautaire sera disponible prochainement dans le courant de l'année pour certains titres. La liste des jeux concernés n'est pas encore connue.