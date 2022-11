PlayStation VR 2 : les prix des premiers jeux dévoilés, c’est très cher !

Alors qu’il est possible depuis quelques jours de précommander le PlayStation VR 2, le nouveau casque de réalité virtuelle de Sony, le premier lot de jeu a également été dévoilé en détail, et on connait désormais les prix de tous les titres.

Sony a commencé à lister quelques titres sur le PS Store destinés à son nouveau casque de réalité virtuelle, le PlayStation VR 2. Comme on pouvait s’y attendre, ceux-ci sont relativement chers, tout comme le casque. Pour rappel, Sony avait annoncé le lancement de son PSVR 2 le 23 février prochain, et les précommandes ont été ouvertes il y a quelques jours seulement.

Le pack comprenant le casque PS VR2, les manettes PS VR2 Sense ainsi que les écouteurs stéréo est affiché à 600 euros, tandis qu’il faut débourser 50 euros supplémentaires si souhaitez vous offrir le pack qui inclut également un code pour télécharger la version numérique d’Horizon Call of the Mountain.

Les jeux PS VR2 s’annoncent assez chers

Comme l’a découvert @Wario64 sur Twitter, 9 jeux compatibles avec le PS VR2 ont déjà été listés sur le PS Store. Voici tous les titres disponibles ainsi que leurs tarifs respectifs :

Cities: VR Enhanced Edition – 29,99€

Cosmonious High – 29,99€

Demeo – 39,99€

Hello Neighbor: Search and Rescue – 29,99€

Horizon Call of the Mountain – 69,99€

Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge Enhanced Edition – 49,99€

Tentacular – 24,99€

The Light Brigade – 24,99€

The Walking Dead: Saints & Sinners Chapter 2: Retribution – 39,99€

Comme vous pouvez le constater, les jeux sont donc loin d’être abordables. Cependant, on peut noter que les abonnés PlayStation+ bénéficieront d’une réduction de 10 à 20 % sur certains titres, mais d’autres ne seront pas remisés. C’est notamment le cas du titre phare, Horizon Call of the Mountain, qui ne profitera d’aucune réduction. On vous conseille donc évidemment d’opter pour le pack spécial de Sony si vous souhaitez jouer au titre, car celui-ci ne vous coûtera alors qu’à 50 euros. D’autres jeux seront évidemment disponibles au lancement, Sony ayant déjà confirmé plus de 20 titres différents.