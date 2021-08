PS5 : écrans 4K, manette révolutionnaire… le PSVR 2 livre ses premiers détails

Le PSVR 2 refait parler de lui et livre de nouveaux détails. On en apprend ainsi un peu plus sur les écrans qui seront utilisés dans le casque, mais aussi sur les manettes qui promettent une petite révolution.

Le PSVR 2 arrivera forcément un moment ou un autre et aujourd’hui, nous avons des détails supplémentaires sur le casque de réalité virtuelle dédié à la PS5. Sony a en effet tenu une conférence dédiée aux développeurs au début de semaine et a donné quelques caractéristiques techniques de son bébé. C’est la chaîne Youtube PSVR Without Parole qui nous les transmet.

Ainsi, on en apprend plus sur le casque en lui-même. Il serait doté de deux écrans HDR OLED d’une définition de 2000 x 2040 pixels pour chaque œil, soit du 4K. De quoi permettre un confort d’utilisation optimal, surtout que la chaîne évoque également de l’eye tracking pour afficher les détails seulement à l’endroit où vous regardez, mais aussi un champ de vision de 110 degrés. Une amélioration par rapport au PSVR premier du nom, qui lui propose un FOV de 100 degrés. Des effets haptiques pourraient aussi être inclus dans le casque, comme sur la Dual Sense.

Le PSVR 2 aurait des manettes révolutionnaires

Le plus intéressant dans les caractéristiques techniques supposément évoquées par Sony concerne les manettes. Cette fois, la firme aurait tout remis à plat pour nous livrer des pads révolutionnaires. La chaîne Youtube évoque le fait que ces manettes seraient dotées de capteurs qui sauront indépendamment situer chacun de nos doigts dans l’espace.

Le jeu saura ainsi où sont nos doigts lorsqu’ils touchent le pad, mais aussi quand ils ne les touchent pas. Il saurait même à quelle distance de la manette notre index ou notre majeur se trouve en temps réel. Il faudra bien entendu voir comment ça pourrait être utilisé en plein jeu et si les développeurs pourront pleinement tirer parti de cette technologie.

Enfin, Sony aurait affirmé aux développeurs se concentrer sur le modèle AAA hybride pour vendre ses casques, c’est-à-dire miser sur des blockbusters qui seront jouables à la fois au casque et sur une télé classique. Une stratégie qui n’est pas nouvelle, puisque déjà utilisée sur des titres comme Resident Evil 7 ou encore No Man’s Sky sur PS4.

Pour rappel, le PSVR 2 est attendu pour l’année 2022 au plus tôt.