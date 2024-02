Rise of the Ronin dévoile son gameplay ultra nerveux, ça va saigner

Durant le State of Play d’hier soir, Rise of the Ronin, le prochain jeu de la Team Ninja, a fait une apparition très remarquée. Pour la première fois, les joueurs ont eu droit à une présentation en profondeur du gameplay, qui n’est pas sans rappeler un certain Sekiro… à ceci près qu’il sera possible d’utiliser un lance-flammes. Entre autres.

Hier soir a lieu la grande messe des joueurs PlayStation : le State of Play, la conférence où Sony annonce les prochains grands jeux de la PS5 — ou donne des nouvelles de ceux qui sortiront bientôt. Le grand trailer de la soirée était bien sûr Death Stranding 2, qui s’est payé le luxe de diffuser une bande-annonce de presque 10 minutes qui dévoile la suite des aventures de Norman Reedus et Léa Seydoux. Entre le mastodonte et autres jeux, Rise of the Ronin a réussi à se frayer une place avec un trailer très croustillant.

Si vous êtes amateurs de souls-like et des titres de la Team Ninja (Dead or Alive, Nioh, Wo Long: Fallen Dynasty), vous avez certainement déjà entendu parler du prochain jeu du studio japonais. Une origine mise à l’honneur dans Rise of the Ronin, puisque celui-ci prend place à la fin de la période Edo, à la fin du XIXe siècle, alors que la présence occidentale se fait de plus en plus sentir au pays du Soleil Levant. Vous y incarnerez un samouraï anonyme, bien décidé à défendre son pays coûte que coûte.

Il ne va pas falloir cligner des yeux devant Rise of the Ronin

Le nouveau trailer de gameplay commence ainsi par nous dévoiler les décors urbains de Rise of the Ronin, tiraillés entre la tradition japonaise et l’influence occidentale, mais aussi et surtout les déplacements très aériens du personnage. Ces derniers reposeront en effet beaucoup sur l’usage du grappin, qui permettra de prendre de la hauteur en une fraction de seconde. Difficile de ne pas penser à Sekiro : Shadow Die Twice.

Contrairement au jeu de From Software toutefois, il sera ici possible de continuer sa route avec un deltaplane, capable de survoler des zones entières. Bref, les déplacements se feront très rapidement dans Rise of the Ronin, tout autant que les combats. En effet, ces derniers s’annoncent particulièrement nerveux, avec des animations et des fenêtres de réactions très courtes, une véritable signature chez la Team Ninja.

Mais le sel de Rise of the Ronin se trouvera certainement dans l’utilisation d’armes plus modernes. On aperçoit ainsi dans le trailer un pistolet, une carabine et même un lance-flammes, qui permettront de prendre l’avantage sur ces ennemis en un éclair. Le jeu sortira le 22 mars 2024 exclusivement sur PS5.