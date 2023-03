PS VR2 : le casque de Sony est déjà un échec commercial

Le PS VR2 serait déjà un échec commercial. Si l'on en croit des informations partagées par Bloomberg, Sony aurait écoulé seulement 270 000 exemplaires de son casque VR depuis son lancement en février 2023. On est loin de l'objectif fixé des deux millions d'appareils vendus lors des premières semaines.

Sony va-t-il droit dans le mur avec son PS VR2 ? D'après des informations partagées par Bloomberg, le casque de réalité virtuelle de la Playstation 5 ne rencontre pas le succès escompté, encore une fois.

Selon le journaliste Takashi Mochizuki, Sony devrait vendre environ 270 000 unités de PS VR2 entre sa sortie le 22 février et la fin du mois de mars 2023. Ces estimations proviennent du cabinet d'études IDC, qui s'est basé sur plusieurs analyses de marché.

Un échec commercial pour le PS VR2 ?

Précisons avant d'aller plus loin que ces chiffres n'ont pas été corroborés par Sony. Le constructeur n'a communiqué aucun chiffre officiel concernant le PS VR2 pour l'instant. La prudence est donc de mise.

Quoi qu'il en soit, si ces estimations sont bel et bien proches de la réalité, il s'agit effectivement d'un sacré revers pour la marque nippone. En fin d'année 2022, Sony s'était montré très confiant sur la réussite de son casque VR, avec un objectif de vente fixé à 2 millions d'exemplaires lors des premières semaines.

Une belle vitrine technologique…

Pourtant, le PS VR2 est une belle proposition, d'un point de vue technique du moins. Le PS VR2 propose en effet un affichage en 4K HDR et un champ de vision de 110° via un écran OLED en définition 2000 x 2040 pixels. Le tout avec une fréquence de rafraîchissement variable entre 90 et 120 Hz.

Il faut ajouter à cela certaines technologies inédites, comme le suivi oculaire ou la fonction Sense, qui permet au casque d'émettre des vibrations haptiques, pour plus d'immersion en jeu. Les manettes PS VR Sense sont un autre point fort du casque. Très ergonomique, elles embarquent les capacités phares de la DualSense, à savoir les gâchettes adaptatives et le retour haptique.

… Mais bien trop cher pour les utilisateurs

Malheureusement, cette belle fiche technique ne suffit pas à gommer certains points noirs à commencer par l'absence de rétrocompatibilité avec les jeux PS VR1 et bien entendu le prix du casque : 600 €. Soit 50 € de plus que la somme demandée pour une PS5.

Ajoutez à cela un line-up plutôt composé d'expériences en VR que de véritables jeux (à l'exception d'Horizon Call of The Moutain) et vous obtenez de nombreuses explications potentielles de l'échec du PS VR2. “Les consommateurs du monde entier sont confrontés à l'augmentation du coût de la vie, des taux d'intérêts et des licenciements. Dans le climat économique actuel, les casques VR ne sont pas une priorité pour la plupart des consommateurs”, conclut Francisco Jeronimo, vice-président des analyses chez IDC.