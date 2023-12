PS Plus Extra/Premium : voici la liste des jeux offerts en décembre 2023

Sony vient officiellement de dévoiler la liste des jeux offerts aux abonnés PlayStation Plus Extra et Premium pour le mois de décembre 2023. En tête de liste, on retrouve un des jeux les plus populaires de tous les temps.

Après un mois de novembre bien rempli, ou nous avons vu arriver des titres tels que Teardown ou encore Dead Island : Riptide Definitive Edition, Sony va encore nous gâter au mois de décembre 2023. À compter du 19 décembre prochain, les abonnés aux PlayStation Plus Extra et Premium auront accès à un nouveau lot de jeux plus intéressants les uns que les autres.

Pour mémoire, ces deux abonnements, tarifés à 13,99 €/mois et 16,99 €/mois, offrent un accès à une large sélection de jeux provenant des bibliothèques de la PS5, de la PS4, ainsi que de la PS3, de la PS2, de la PS1, ou encore de la PSP pour l'offre Premium.

Lire également – PlayStation Plus : voici les jeux PS4 et PS5 offerts en décembre 2023

LISTE DES JEUX OFFERTS AVEC LE PS PLUS EXTRA/PREMIUM EN NOVEMBRE 2023

Sony vient de détailler sur le PlayStation Blog la liste officielle des nouveaux jeux offerts aux abonnés PlayStation Plus Extra et Premium. Au programme, on retrouve surtout GTA 5, le titre phare de Rockstar. L’arrivée du jeu dans le catalogue coïncide étrangement avec l’annonce du premier trailer de GTA 6, prévu en 2025, qui a pour le moins secoué tout Internet.

Voici la liste de tous les jeux offerts aux abonnés Extra et Premium, avec les plateformes sur lesquels ils sont disponibles :

Grand Theft Auto 5 (PS4, PS5)

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin (PS4, PS5)

MotoGP 23 (PS4, PS5)

Metal: Hellsinger (PS4, PS5). Notez que les possesseurs de la version PS4 de Metal : Hellsinger pourront télécharger et jouer à la version PS5 du jeu

Salt and Sacrifice (PS4, PS5)

Moonscars (PS4, PS5)

Mega Man 11 (PS4)

Gigabash (PS4, PS5)

Grime (PS4, PS5)

Tinykin (PS4, PS5)

Prodeus (PS4, PS5)

Shadowrun Returns (PS4, PS5)

Shadowrun: Dragonfall – Director’s Cut (PS4, PS5)

Shadowrun: Hong Kong – Extended Edition (PS4, PS5)

Les abonnés au PS Plus Premium ont droit à quelques jeux rétro supplémentaires :