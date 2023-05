PlayStation Project Q : prix, fiche technique, date de sortie, tout savoir sur l’accessoire de la PS5

Sony vient tout juste de dévoiler l'existence du Project Q. Ce nouvel accessoire, que l'on pourrait confondre aisément avec une console portable, servira d'écran secondaire à la PS5. Via le Wi-Fi, les joueurs pourront profiter sur cette machine de leurs jeux PS5 à distance.

C'était la dernière grosse surprise du PlayStation Showcase du mercredi 24 mai 2023. Alors que les spectateurs se remettaient à peine de l'incroyable séquence de gameplay de Marvel's Spider-Man 2, le PDG de Sony Interactive Entertainement (SIE) revient sur le devant de la scène une dernière fois.

Jim Ryan débarque donc pour nous gratifier d'un “One More Thing” de taille : la présentation d'un tout nouvel accessoire pour la PlayStation 5. Baptisée pour le moment Project Q, cette “console portable” se présentera surtout comme un écran secondaire de la PS5.

La Project Q, c'est quoi ?

Aux premiers abords, on pourrait penser que la Project Q est la réponse de Sony au Steam Deck de Valve ou encore à la ROG Ally d'Asus. Mais non, contrairement à la PS Vita ou la PSP, il ne s'agira pas d'une console portable à part entière.

La PlayStation Q (appelons-la comme ça pour l'instant) a été pensée comme un accessoire dédié à la PS5. On peut la résumer à une sorte de gamepad qui permettra de streamer directement ses jeux PS5 via le Wi-Fi. De ce que l'on sait, la PlayStation Q exploitera évidemment la fonctionnalité Remote Play, l'outil de streaming local de la firme nippone.

Design du Project Q

À l'image du BackBone One, le premier gamepad pour jouer aux jeux PlayStation sur iPhone, cette Playstation Q reprend dans les grandes lignes le design de l'ère PS5. Pour faire simple, prenez une manette DualSense, coupez-la en deux avant de greffer au milieu un écran et vous obtenez la PlayStation Q. Si vous aimez l'ergonomie de la DualSense, vous devriez être aux anges puisqu'on devrait profiter de la même expérience.

Et la fiche technique alors ?

Abordons maintenant la partie technique de la PlayStation Q. Comme vous pouvez vous en douter, les informations sur les caractéristiques techniques de la machine se comptent pour l'instant sur les doigts de la main.

De ce que nous savons, l'appareil sera doté d'un écran LCD de 8 pouces doté d'une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz et en définition HD (720p minimum donc). En d'autres termes, on pourra donc espérer jouer en 60 images par seconde sur la PlayStation Q. “L'appareil offre des images nettes et un gameplay fluide en streaming depuis votre PS5 lorsque vous n'êtes pas devant votre téléviseur”, écrit Sony dans un communiqué de presse officiel.

Concernant les commandes, le constructeur confirme qu'on retrouvera tous les boutons et toutes les fonctionnalités de la DualSense. En d'autres termes, les gâchettes adaptatives et le retour haptique seront de la partie. Quant à la partie streaming, elle s'appuiera sur une connexion en Wi-Fi.

Si l'on se doute que la machine embarquera des haut-parleurs, on aura également la possibilité de jeter son dévolu sur de nouveaux écouteurs sans fil officiels. Ces écouteurs, qui doivent débarquer dans le courant de l'année, seront dotés “d'une nouvelle technologie sans fil développée par SIE et offriront un son sans perte avec une faible latence”. La firme japonaise promet de dévoiler des détails supplémentaires dans les mois à venir.

Quelles sont les fonctionnalités attendues ?

Comme dit plus haut, la PlayStation Q se résume pour l'instant à “un appareil qui vous permettra de diffuser n'importe quel jeu compatible à partir de votre console PS5, en utilisant le Remote Play par Wi-Fi”.

Vous l'aurez compris, l'idée est donc de pouvoir profiter de sa ludothèque PS5 n'importe où, qu'on soit tranquillement installé dans son lit, à l'extérieur dans les transports en commun ou bien sur son canapé lorsque la TV est occupée. On retrouve la philosophie de la Nintendo Switch, à savoir ce côté nomade et hybride qui permet de poursuivre sa partie n'importe quand.

Il faudra toutefois avoir une connexion internet solide pour bénéficier d'une expérience optimale (les débits recommandés n'ont pas encore été partagés). Reste maintenant à savoir si la PlayStation Q compte aller encore plus loin. Qui sait, les développeurs de jeux pourraient par exemple s'en servir comme écran secondaire dans leurs titres.

A l'image de ce que proposait le GamePad de la Wii U de Nintendo, la PlayStation Q pourrait se présenter comme une manette/écran secondaire de la PS5. On pourrait par exemple consulter la carte ou accéder à l'inventaire de notre personnage directement sur l'écran. Mais ici encore, cela reste de la pure spéculation.

Quels seront les jeux compatibles ?

Sur ce point, Sony n'est pas non plus rentré dans les détails. Le constructeur a néanmoins assuré qu'il sera possible de faire tourner “tous les jeux compatibles” installés sur votre PS5. Mine de rien, cela induit que certains titres ne seront pas disponibles sur la PlayStation Q.

On pense évidemment aux jeux PS VR2 et PS VR premier du nom. Mais qui sait, à l'image de Valve avec le Steam Deck, Sony pourrait proposer aux développeurs qui le souhaitent de créer des versions de leurs jeux spécialement optimisées pour la PlayStation Q.

Le prix de la PlayStation Q

Ici encore, il faudra attendre une nouvelle prise de parole de la part de Sony. Concernant le prix de la PlayStation Q, on peut malheureusement s'attendre à tout de la part de l'entreprise. Dernièrement, le constructeur a revu sa politique tarifaire à la hausse sur ses produits phares. Depuis l'été 2022, le prix de la PS5 a grimpé de 50 € pour atteindre les 550 € en France. Quant au PS VR2, le casque de réalité virtuelle est affiché à 600 €.

Difficile donc de savoir à quoi s'attendre avec la PlayStation Q. Un prix raisonnable pour un tel accessoire se situerait aux alentours des 200 à 300 €, mais encore une fois, Sony pourrait nous surprendre… Dans le mauvais sens du terme.

Concernant la date de sortie, le mystère reste encore entier. Toutefois, l'insider réputé Tom Henderson a annoncé sur Twitter que le lancement de la PlayStation Q était pour l'instant prévu à la fin du mois de novembre 2023. Pile pour les fêtes de fin d'année donc. Bien évidemment, il convient de prendre ces informations avec des pincettes.