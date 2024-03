PlayStation VR2 : Sony arrête la production de son casque de réalité virtuelle, voici pourquoi

Le constructeur japonais Sony a annoncé que pour le moment, il ne produirait plus d'autres exemplaires du casque de réalité virtuelle PSVR2. Une décision peu surprenante au finale, et motivée par une raison simple.

Les casques de réalité virtuelle ont beau être disponibles au grand public depuis de nombreuses années, cela reste un marché sur lequel les constructeurs ont du mal à percer. Ce n'est pas faute d'essayer pourtant. Meta en est à la 3e itération du casque Quest, HTC n'en finit pas de décliner son Vive, et même Apple s'est lancé début 2024 avec le Vision Pro. Un autre constructeur est également présent dans le secteur : Sony. Lors de la sortie du PlayStation VR2 en février 2023, il est très confiant et s'attend à en vendre 2 millions d'exemplaires en quelques semaines.

On est cependant très loin du compte puisque selon les chiffres de l'IDC qui recense le nombre de livraisons aux vendeurs plutôt qu'aux consommateurs, seuls 595 500 PSVR2 ont été expédiés au 1er semestre 2023. Depuis, ce chiffre n'a cessé de baisser, tandis que celui de Meta grimpait. En réalité, on savait que le casque de réalité virtuelle de Sony était un échec commercial rapidement après sa sortie. Résultat : les invendus commencent à s'accumuler selon des personnes proche du dossier. La firme japonaise a donc décidé de suspendre la production du PSVR2.

Sony met en pause la production de son casque PSVR2 et il y a une bonne raison

Plusieurs facteurs sont à blâmer explique l'analyste Yijia Zhai : “le prix élevé des appareils VR constitue le principal obstacle à leur expansion. Actuellement, il existe un nombre limité de jeux les prenant en charge, ce qui entraînera également un manque de motivation chez les joueurs à acheter du matériel VR”. Il rappelle aussi que “le coût de développement des jeux VR est nettement plus élevé que celui des titres normaux“.

La décision de Sony fait suite à celle prise le mois dernier, la fermeture de sa division PlayStation Londres spécialisée dans la création de jeux en réalité virtuelle. La firme ne compte pas abandonner le marché pour autant puisqu'elle cherche à rendre le PSVR2 compatible avec les PC dans le courant de l'année. Et quand on sait que selon Francisco Jeronimo de l'IDC, le secteur de la VR devrait “augmenter de 31,5 % par an entre 2023 et 2028“, Sony aurait tort de se priver d'un éventuel regain d'intérêt de la part des joueurs.

Source : Bloomberg