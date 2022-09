PS VR2 : les premiers avis sont unanimes, le casque de la PS5 fait un sans faute !

Alors que Sony vient tout juste de donner un nouveau State of Play riche en annonces, plusieurs médias spécialisés ont eu la chance de pouvoir essayer pendant quelques heures le PS VR2, le prochain casque de réalité virtuelle de la PS5. Pour l'instant, les avis sont unanimes : le PS VR2 est une réussite et enterre sur de nombreux points son prédécesseur.

Comme vous le savez peut-être, Sony a donné un nouveau State of Play dans la nuit du 13 au 14 septembre. Une conférence riche en annonces, qui s'est terminée sur une bande-annonce absolument épique centrée sur l'histoire de God of War : Ragnarok. De quoi faire monter la pression avant le lancement du titre ce 9 novembre 2022.

En parallèle de cet évènement, le constructeur nippon a invité plusieurs médias à venir essayer le PS VR2 pendant quelques heures. C'est la première fois que la presse peut approcher le prochain casque de réalité virtuelle de la PS5. L'occasion donc pour ces chanceux de donner leurs premières impressions sur l'appareil, que ce soit en termes de confort, d'immersion et de performances. Procédons à une revue des avis de nos confrères des sites The Verge, Eurogamer et CNET.

Le PS VR2 : des efforts appréciés sur le confort

L'un des premiers points abordés par nos confrères est le confort offert par le PS VR2. Visiblement, Sony a fait en sorte de gommer les défauts du PS VR premier du nom dans ce domaine particulier. Tout d'abord, le constructeur a réduit drastiquement le poids du casque. “Une fois sur la tête, il est facile d'oublier qu'il est là, d'autant qu'il n'y a pratiquement aucune fuite de lumière à l'intérieur du casque”, assure Eurogamer.

Par ailleurs, le PS VR2 permet d'ajuster la sangle de tête à votre guise pour convenir à tous les gabarits, tandis qu'il est possible de régler la distance inter-pupillaire afin de placer les lentilles à l'intérieur du casque à bonne distance de vos yeux. “Mes lunettes larges, qui ne s'adaptent pas facilement à un Quest 2, n'ont posé aucun problème avec le PS VR2″, garantit le journaliste de CNET.

Autre point apprécié, le PS VR2 est désormais relié à la PS5 par un simple câble USB Type-C. Au revoir donc l'armada de câbles du PS VR 1 qui pouvait gêner le joueur dans ses mouvements. “La configuration à un seul câble a été très appréciée”, déclare The Verge. “Heureusement, ce câble est d'une longueur décente, d'environ 4,5 mètres, et il semble beaucoup plus léger que les câbles du PS VR 1 et du Rift S”, assure le journaliste d'Eurogamer. Les trois médias apprécient également le fait de ne pas devoir recourir à une caméra externe pour scanner l'environnement du joueur, le casque embarquant à la place quatre capteurs frontaux.

A lire également : PlayStation VR2 – voici à quoi ressemblera l’expérience utilisateur du casque VR de la PS5

Des performances nettement supérieures

Concernant le hardware, les trois médias reconnaissent que le PS VR 2 représente une évolution de taille par rapport à son prédécesseur. Pour cause, le PS VR2 prend en charge la 4K HDR et offre un champ de vision de 110° via un écran OLED affichant une définition de 2000 x 2040 pixels par oeil. Le tout avec une fréquence de rafraîchissement oscillant entre 90 et 120 Hz selon les jeux.

“En termes simples, cela signifie que tout est incroyablement net et détaillé, même à distance, avec des couleurs et un éclairage réalistes créant des mondes facilement crédibles et immersifs”, reconnaît Eurogamer.

De son côté, CNET a évoqué avec enthousiaste les différentes fonctionnalités inédites apportées par Sony pour renforcer l'immersion en jeu, comme le suivi oculaire qui permet de détecter le mouvement des yeux de l'utilisateur. De fait, les jeux exploitent cette donnée pour renforcer les détails sur les endroits que vous regardez. “Cette technique reflète, dans une certaine mesure, le fonctionnement réel des yeux, et permet d'obtenir de meilleures performances graphiques en réduisant la charge de travail du processeur”, explique le site.

La technologie Sense a également réjouit les testeurs. Pour faire simple, il s'agit d'une fonction optionnelle qui permet au casque d'émettre des vibrations haptiques (comme le propose la DualSense) , toujours dans l'objectif de renforcer l'immersion. “Vous voulez ressentir l'effet d'un Oiseau Tempête (ndlr : une machine géante issue de l'univers d'Horizon) qui atterrit à un mètre de votre tête ? Je peux vous dire dès maintenant qu'avec la technologie Sense, c'est possible”, raconte Eurogamer.

Une refonte bienvenue des manettes

Ici encore, les trois sites affirment que les nouvelles manettes Sense constituent une nette amélioration par rapport aux PS Move utilisés avec le premier casque. Au revoir donc les fameux sticks ornés d'une boule de couleur, le design des manettes Sense se rapprochent désormais de celui des manettes de l'Oculus Touch, tout en rappelant la ligne de la DualSense évidemment.

On y retrouve un stick analogique entourés de deux boutons, tandis que des gâchettes et d'autres commandes sont facilement accessibles sous la main. Il faut ajouter à cela un excellent outil, à savoir la détection du toucher des doigts sur les manettes, qui permet de reproduire le moindre mouvement de l'utilisateur en jeu. “Ceci, combiné aux deux sticks, élimine pratiquement toutes les frustrations liées à l'utilisation des contrôleurs Move pour jouer à des FPS par exemple”, salue Eurogamer.

La véritable innovation des ces manettes réside toutefois dans la présence du retour haptique et des gâchettes adaptatives, des technologies issues directement de la DualSense. En d'autres termes, on retrouve ces vibrations 3D immersives et ce retour de force sur les gâchettes qui permet d'appliquer une certaine résistance selon l'arme/objet que vous utilisez en jeu. “A travers tous les jeux auxquels j'ai joué, j'ai réalisé que la place du retour haptique était dans la VR désormais. C'est dit !”, assène le journaliste de CNET.

Vous l'aurez compris, les premiers retours concernant le PS VR2 sont plus qu'enthousiastes. Reste maintenant à connaître le prix du PS VR2, une information pour l'instant bien gardée par Sony. Pour rappel, le PS VR2 est attendu pour le début d'année 2023, si tout va bien.