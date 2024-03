PlayStation Plus : voici la liste des jeux PS4 et PS5 offerts en avril 2024

Sony a dévoilé le trio de jeux gratuits auxquels les abonnés à la formule PlayStation Plus Essential pourront prétendre à partir du mois prochain. Les joueurs PS5 comme PS4 devraient être ravis.

Après un mois de mars 2024 au cours duquel les joueurs abonnés au PlayStation Plus Essential ont eu droit à pas moins de 3 jeux très intéressants et une extension pour Destiny 2, Sony vient de lever le voile sur les trois nouveaux titres qui seront cette fois-ci offerts à partir du 2 avril prochain, et disponibles gratuitement jusqu’au 6 mai.

Pour rappel, si vous possédez un autre abonnement plus onéreux au PlayStation Plus, que ce soit la formule Extra ou Premium, vous avez également droit dès à présent à un nouveau lot de jeux qui sont arrivés il y a quelques jours seulement.

LISTE DES JEUX PS4 ET PS5 OFFERTS AVEC LE PS PLUS EN MARS 2024

Pour ce mois d’avril 2024, voici la liste des jeux offerts par Sony pour tous les abonnés au PlayStation Plus :

Immortals of Aveum – (PS5)

– (PS5) Minecraft Legends – (PS5, PS4)

– (PS5, PS4) Skul: The Hero Slayer – (PS4)

Le jeu de tir magique à la première personne Immortals of Aveum, sous-estimé, est en tête de l'offre PS Plus d'avril 2024. Il est rejoint par le spin-off de stratégie Minecraft Legends et le jeu d'action-plateforme en 2D Skul : The Hero Slayer.

Immortals of Aveum, développé par Ascendant Studios, était un jeu très intéressant, mais méconnu lorsqu'il a été lancé en 2023, au milieu d'une année riche en sorties très médiatisées. Dans ce jeu solo, les joueurs incarnent de puissants mages de guerre chargés de sauver le monde d'un mal ancien.

Vient ensuite Minecraft Legends, un jeu emblématique de stratégie en temps réel dans l’univers de Minecraft. Alors que les Piglins hostiles envahissent l'Overworld, les joueurs doivent mener leurs alliés dans des batailles stratégiques contre des ennemis fortifiés au cours d'une campagne scénarisée.

Le jeu indé Skul The Hero Slayer vient compléter le programme PlayStation Plus d'avril. Dans ce jeu d'action et de plateforme en 2D, vous incarnez le squelette Skul qui a pour mission de vaincre un groupe d'aventuriers héroïques qui ont attaqué le roi des démons.

Enfin, les membres du PS Plus peuvent également bénéficier d'un pack Overwatch 2 contenant une collection de skins de personnages épiques et des bonus de pass de combat. Notez que les abonnés ont encore quelques jours pour ajouter les jeux PlayStation Plus du mois de mars à leur bibliothèque.