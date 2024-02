PlayStation Plus : voici la liste des jeux PS4 et PS5 offerts en mars 2024ù

Ça y est, Sony vient d’officialiser quels seront les jeux qui composeront le nouveau lot de titres offerts pour les abonnés au PlayStation Plus pour le mois de mars 2024. Au programme, on a cette fois-ci droit à 4 jeux.

Après une sélection assez timide le mois dernier, avec notamment Farmstar en titre phare, Sony vient de lever le voile sur un nouveau lot de jeu offert beaucoup plus intéressant pour le mois de mars 2024. Tous les abonnés au PlayStation Plus vont avoir droit à 4 jeux différents, contre 3 le mois dernier.

Pour rappel, que vous soyez abonné à la formule Essentiel, Extra ou Premium, vous pourrez récupérer les jeux dès le 5 mars prochain sur PS4 et PS5. Cette fois-ci, les jeux sont tous disponibles sur les deux consoles, il n’y aura donc pas de jaloux.

Lire également – PS Plus Extra/Premium : voici la liste des jeux offerts en février 2024

LISTE DES JEUX PS4 ET PS5 OFFERTS AVEC LE PS PLUS EN MARS 2024

Pour le mois de mars 2024, voici la liste des jeux offerts par Sony pour tous les abonnés au PlayStation Plus :

EA Sports F1 23 (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Sifu (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Hello Neighbor 2 (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Destiny 2 The Witch Queen (PS4, PS5)

Sony commence fort avec EA Sport F1 2023, le jeu phare de course automobile de l’année dernière. Avec la F1 gagnant de plus en plus en popularité ces dernières années, notamment grâce à la série Netflix et aux performances de certains pilotes français, de nombreux joueurs devraient apprécier cet ajout.

On retrouve ensuite Sifu, qui représente l’un des meilleurs jeux indépendants de la génération actuelle. Ce jeu centré sur le Kung Fu est régulièrement salué pour son système de combat, ses récompenses et son excellente présentation.

Vient ensuite Hello Neighbor 2, la suite du célèbre titre à succès où il faut s’introduire dans la maison de son voisin. Dans cet opus, vous êtes un journaliste d'investigation qui cherche à découvrir les secrets les plus sombres de vos voisins et à résoudre l'affaire de M. Peterson, l'infâme antagoniste.

Enfin, le dernier ajout n’est pas vraiment un jeu, mais plutôt une extension. Avant l'arrivée de Destiny 2 : The Final Shape en juin, il est temps de revenir sur l'une des extensions de la saga Lumière et Ténèbres, avec The Witch Queen. Vous aurez ainsi l’occasion d’explorer le Monde du Trône de Savathun, et affronter des légions de nouveaux ennemis dangereux de la Ruche maniant le pouvoir de la Lumière.