Sony dévoile le casque PlayStation VR2 et ses nouvelles manettes Sense au CES 2022

Sony a confirmé le nom de son prochain casque VR lors du salon CES 2022. Sans surprise, il s'appellera PlayStation VR2, et nous en savons déjà un peu plus sur ses caractéristiques techniques.

Au cours de sa conférence de presse à l’occasion du CES 2022, Sony a lâché de nombreuses informations sur son nouveau casque PSVR2 très attendu. Sony a notamment confirmé le nom des contrôleurs, officiellement appelés les contrôleurs Sense. Ceux-ci offriront des choses comme le retour haptique, une fonction de marque déposée disponible dans le contrôleur DualSense, ou encore des gâchettes adaptatives pour renforcer l'immersion des joueurs.

De plus, vous n'aurez plus besoin non plus d'une caméra encombrante posée sur le meuble de votre téléviseur. Le PSVR2 utilisera à la place un système de tracking inside-out. En d’autres termes, cela signifie que les caméras de l'appareil vous suivront, vous et vos contrôleurs, dans votre environnement pendant l'utilisation de l'appareil. Ce nouveau casque PlayStation VR2 s'annonce donc comme une expérience plus puissante et plus immersive que son prédécesseur.

Quelles caractéristiques techniques pour le PlayStation VR2 ?

Parmi les spécifications du PlayStation VR2, citons le suivi oculaire avancé et le rendu fovéal, une technique de rendu qui utilise le premier pour réduire la charge de travail du rendu en réduisant considérablement la qualité de l'image dans votre vision périphérique.

Le nouveau casque prendra également en charge la définition 4K et le HDR et offrira un champ de vision de 110 degrés. On retrouve à l’intérieur du casque des écrans OLED. Les joueurs peuvent s'attendre à une définition d'affichage de 2000 × 2040 pixels par œil et à des fréquences d'images fluides de 90/120Hz.

L’arrivée du suivi oculaire est une excellente nouvelle pour les joueurs, puisqu’il permettra aux développeurs de créer de nouvelles fonctionnalités dans les jeux qui fonctionneront en fonction de l'endroit où l'utilisateur regarde. En effet, Sony affirme que le suivi des yeux peut potentiellement produire une entrée supplémentaire pour certains jeux, et les présentateurs ont mis l'accent sur « l'amélioration de l'expression sociale » que le suivi des yeux peut fournir. De plus, l'amélioration du suivi des commandes est destinée à suivre les mouvements des joueurs de manière transparente, en leur faisant oublier qu'ils tiennent des manettes.