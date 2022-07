PS VR2 : voici à quoi ressemblera l’expérience utilisateur du casque VR de la PS5

Le PS VR2, le prochain casque de réalité virtuelle de la PS5, se dévoile petit à petit. En effet, Sony vient de livrer un premier aperçu de l'expérience utilisateur du PS VR 2, comme la nouvelle vue transparente, l'option de diffusion en streaming, ou encore les modes VR et cinématique. On fait le point.

Avec la PS4, Sony a fait son entrée sur le marché de la réalité virtuelle, son tout premier casque de réalité virtuelle. Bien loin d'offrir des performances équivalentes à ses homologues disponibles sur PC comme le HTC Vive, le PS VR s'est néanmoins imposé grâce à un rapport qualité/prix imbattable, puisque le périphérique était disponible sous la barre des 500 euros.

De fait et grâce au gigantesque parc de PS4, le constructeur nippon est parvenu à écouler pas moins de 5 millions d'exemplaires de PS VR. Une belle performance, qui laissait présager le développement d'une seconde itération. Sony a finalement confirmé la nouvelle en février 2021, assurant qu'un PS VR2 pour la PS5 était en cours de production.

Après avoir dévoilé lors du CES 2022 le design du PS VR2, la firme japonaise a depuis accéléré sa communication autour de son prochain casque de réalité virtuelle. En mai 2022, Sony a annoncé que plus de 20 jeux seront disponibles au lancement, pour l'instant prévu à une date encore inconnue.

Or, via un nouvel article de blog sur le Playstation Blog, Sony vient de donner les premiers détails sur l'expérience utilisateur du PS VR2. “Les préparations en amont de la sortie de Playstation VR 2 battent leur plein, et il nous tarde que vous découvriez les nouveaux jeux et les nouvelles expériences dont vous pourrez bénéficier avec notre casque de réalité virtuelle de nouvelle génération”, écrit Sony.

Sony livre les premiers détails sur l'expérience utilisateur du PS VR2

Tout d'abord, on commence par la vue transparente, qui permettra de voir votre environnement tout en portant le casque. Pratique pour se repérer ou pour mettre la main sur les manettes PS VR2 Sense. Ensuite et cela fera plaisir aux streameurs, il sera possible de se filmer lors de vos sessions en réalité virtuelle, à condition de connecter une caméra HD PS5 à la console.

Autre point intéressant, il sera également possible de personnaliser l'espace de jeu de PS VR2 à l'aide des manettes PS VR2 Sense et des caméras intégrées. En d'autres termes, vous pourrez étendre ou restreindre la zone de jeu à l'envie, pratique pour les pièces exiguës par exemple. En partie, si le joueur s'approche de la limité configurée, il recevra une notification d'avertissement. Attention toutefois, en toute logique, ces paramètres seront perdus si vous changez de zone de jeu (si vous amenez votre casque chez un ami par exemple).

Les modes VR et Cinématique du PS VR2

Enfin, Sony a évoqué le mode VR et le mode Cinématique. Le premier sera évidemment dédié au jeu, et permettra de profiter de ses jeux VR en 360° au format vidéo 4000 X 2040 HDR (2000 x 2040 par oeil), le tout en 90 Hz/120 Hz.

Quant au mode Cinématique, il permettra d'afficher l'interface de la PS5 ainsi que tous les contenus multimédias et jeux non VR sur un “écran de cinéma virtuel” au format vidéo Full HD HDR et avec des fréquences d'images entre 24 et 120 Hz.

Pour l'instant, il faudra malheureusement patienter encore quelques temps pour connaître la date de sortie du PS VR2. Néanmoins, Sony assure qu'il fournira bientôt des informations supplémentaires aux développeurs, notamment la date de lancement et les jeux supplémentaires compatibles.