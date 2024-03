Spider-Man 2 : ce menu secret peut vous faire finir le jeu en quelques secondes

Insomniac vient de déployer une nouveauté sur son titre phare Spider-Man 2, qui pourrait s’avérer très utile pour certains joueurs, mais assez embêtante pour d’autres. On vous explique.

Spider-Man 2, la suite du jeu Spider-Man d'Insomniac, a reçu une nouvelle mise à jour qui ajoute des fonctionnalités intéressantes. La mise à jour, version 1.002.000, a été publiée le 7 mars et a ajouté l'option “New Game+”, qui permet aux joueurs de commencer une nouvelle partie avec toutes les améliorations et tous les gadgets de la partie précédente. La mise à jour a également ajouté de nouvelles options d'amélioration des costumes et augmenté le plafond de niveau du jeu.

Cependant, la nouvelle version a aussi introduit un menu de débogage caché qui permet aux joueurs de tricher et de sauter l'intégralité du jeu, une fonctionnalité à l’origine réservée aux développeurs. Le menu de débogage est accessible en appuyant simultanément sur le bouton des options et sur le pavé tactile, et il permet aux joueurs d'accéder à diverses tricheries et raccourcis susceptibles de casser le jeu. Par exemple, les joueurs peuvent utiliser le menu de débogage pour passer n'importe quelle mission, débloquer n'importe quel costume, changer l'heure de la journée et même battre le jeu en quelques secondes.

Lire également – Spider-Man 2 : les développeurs ont tout fait pour que vous vous sentiez comme un véritable super-héros

Insomniac rend disponible un menu secret pour les joueurs

Certains joueurs ont déjà exploité le menu de débogage pour terminer le jeu en un temps record, tandis que d'autres ont découvert des missions et des personnages DLC potentiels qui ne sont pas encore disponibles. Un joueur a publié sur YouTube une vidéo montrant comment il a battu le jeu en seulement quatre minutes à l'aide du menu de débogage, plaisantant sur le fait qu'il s'agissait d'un « speedrun de 4 minutes de Spider-Man 2 ».

Insomniac, le développeur du jeu, a rapidement reconnu le problème et a annoncé qu'il travaillait sur un correctif pour supprimer le menu de débogage du jeu. Le développeur a posté un tweet le 7 mars disant : « Nous sommes conscients que la dernière mise à jour du jeu a pu, par inadvertance, permettre l'accès à un menu de développement du jeu. Un correctif est en cours d'élaboration ».

Insomniac a également prévenu les joueurs que l'utilisation du menu de débogage pourrait corrompre leurs sauvegardes et leur progression dans les trophées, et leur a conseillé d'éviter de l'utiliser jusqu'à ce que le correctif soit publié. Le développeur a assuré aux joueurs que le jeu est toujours sûr tant qu'ils n'utilisent pas le menu réservé aux développeurs.