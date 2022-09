PlayStation VR 2 : pas de rétrocompatibilité avec les jeux du premier casque PSVR

Bien que la PS5 permette une rétrocompatibilité totale avec les jeux PS4, le prochain casque VR de Sony ne pourra pas profiter des anciens jeux du PSVR original. Seuls les nouveaux titres seront disponibles.

Si les premières impressions du PSVR2 font l'éloge d'une grande variété de fonctionnalités, ainsi que de la qualité globale de l'expérience, les utilisateurs n’auront pas droit à une fonctionnalité très importante avec la prochaine génération de casque VR exclusif à la PS5 : la rétrocompatibilité. Cela veut dire que les jeux du premier casque PSVR de la PS4 ne seront pas compatibles avec le nouvel appareil PSVR 2.

Cela a été confirmé sur le podcast officiel du PlayStation Blog où le SVP de Platform Experience, Hideaki Nishino, a déclaré que « les jeux PSVR ne sont pas compatibles avec le PSVR 2 parce que le PSVR 2 est conçu pour offrir une véritable expérience VR de nouvelle génération ». Pourtant, la PS5 offre elle aussi une expérience de nouvelle génération, mais offre bien la possibilité de jouer à des titres PS4.

Le PSVR 2 ne sera pas compatible avec les jeux PSVR

« Le PSVR 2 possède des fonctionnalités beaucoup plus avancées, comme de toutes nouvelles manettes avec retour haptique et déclencheurs adaptatifs, le suivi de l'intérieur vers l'extérieur, le suivi des yeux dans le casque, l'audio 3D, le tout réuni bien sûr. Cela signifie donc que le développement du PSVR 2 nécessite une approche totalement différente de celle du PSVR original », poursuit M. Nishino.

Alors que le casque n’est pas attendu avant le début de l’année 2023, on sait également déjà qu’il profitera deux écrans 4K OLED 120 Hz avec des définitions 2000 x 2040 pixels, un champ de vision de 110 degrés et beaucoup de fonctions encore jamais vues chez la concurrence.

Bien que les jeux PSVR ne soient pas disponibles, les utilisateurs du prochain casque VR de Sony auront tout de même le choix entre plus de 20 jeux différents au lancement. Durant une conférence, Sony avait par exemple évoqué l’arrivée d’un titre Horizon Call of the Mountain de Guerrilla et Firesprite. On aura également droit à des jeux Resident Evil 4, Resident Evil Village, No Man’s Sky PlayStation VR2, Firmament, Among Us VR, Star Wars Tales from the Galaxy’s Edge ou encore The Walking Dead Saints and Sinners Chapter 2 Retribution.