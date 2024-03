Rise of the Ronin : prix, date de sortie, gameplay, histoire, tout savoir sur la première exclusivité PS5 de 2024

Rise of the Ronin est la première grosse cartouche de la PS5 en 2024. Prenant place au Japon au XIXè siècle, cet action-RPG développé par Team Ninja est ce que l’on peut appeler une “vraie” exclusivité pour la machine de Sony. Nous vous proposons de faire le point sur tout ce qu’il faut savoir sur Rise of the Ronin, à deux semaines de sa sortie.

Rise of the Ronin est une exclusivité PS5 prévue comme telle par Sony. Ce fut déjà le cas en leur temps des deux épisodes de Nioh, autre licence du développeur Team Ninja (séries Dead or Alive, Ninja Gaiden…), dont ce nouveau titre semble être l’héritier spirituel. C’est en effet à un nouveau jeu de rôle orienté action qui explore la riche histoire japonaise que nous aurons affaire, et dont les différentes bandes-annonces laissent supposer qu’un certain Ghost of Tsushima a fait école…

Dans ce dossier, nous allons vous résumer tout ce qu’il faut savoir sur Rise of the Ronin à l’approche de sa sortie. Suivez le guide !

La sortie de Rise of the Ronin est prévue pour le 22 mars 2024, une date riche en sorties puisqu’il devra composer avec la concurrence de Princess Peach Showtime! (exclusivité Nintendo Switch) mais aussi et surtout de Dragon’s Dogma 2, autre action-RPG en monde ouvert développé par une équipe japonaise de renom.

Sur quelles plateformes sortira Rise of the Ronin ?

Rise of the Ronin est une exclusivité PlayStation 5. Le jeu est édité par Sony Interactive Entertainment, ce qui laisse supposer qu’il restera exclusif à la machine de Sony au moins pour ce qui est du marché des consoles. Une sortie sur PC n’est pas à exclure dans le futur, mais ni Sony ni Team Ninja (développeur du jeu) n’ont communiqué concernant la potentielle temporalité de cette exclusivité. Toutefois, si l’éditeur fonctionne comme il l’a fait avec les précédents titres du studio, il faudra probablement attendre près d’un an pour le voir sortir sur PC.

Quel sera le prix de Rise of the Ronin ?

Fidèle à la grille tarifaire de Sony en ce qui concerne les jeux PS5, Rise of the Ronin sera commercialisé à 79,99€. Ce prix concerne aussi bien la version boîte que l’édition disponible sur le PlayStation Store.

Aucune édition spéciale ou collector n’est prévue dans le commerce, cependant une édition numérique spéciale est également proposée sur le PlayStation Store. Elle contient le jeu ainsi que des versions numériques de l’artbook et de la bande originale, ainsi que divers cosmétiques : le bâton de ninja d'Iga, les épées doubles de Toyokuni, le pack d'armure de guerrier Bando et le pack de tenue d'apparat japonaise. Elle est proposée à 89,99€.

Qui est le développeur de Rise of the Ronin ?

Rise of the Ronin est le nouveau bébé d’un studio très expérimenté : Team Ninja, filiale de l’éditeur Koei Tecmo (Dynasty Warriors, Project Zero…). Il s’agit d’une équipe de développement fondée en 1995, qui s’est principalement faite connaître avec Dead or Alive et Ninja Gaiden, deux licences ayant accueilli d’innombrables épisodes au fil des décennies.

Team Ninja a également collaboré avec Square Enix à travers des spin-off de l’univers Final Fantasy, ainsi qu’avec Nintendo. Le studio a en effet développé quelques exclusivités notables pour le compte du constructeur japonais, comme Metroid: Other M en 2010, Hyrule Warriors en 2014, ainsi que Fire Emblem Warriors en 2017. Plus récemment, Team Ninja a publié l’exclusivité console PS4 Nioh en 2017, un action-RPG au gameplay exigeant situé dans un Japon semi-historique, assumant s’être inspiré de Dark Souls mais aussi du manga Berserk. Une suite est sortie en 2020. En 2023, le studio sort Wo Long: Fallen Dynasty. Là encore, il s’agit d’un action-RPG réputé pour sa difficulté, et situé dans un univers fictif inspiré de la mythologie chinoise.

Que raconte le scénario de Rise of the Ronin ?

Rise of the Ronin est un jeu qui se situe dans un contexte historique authentique, celui de la fin de l'ère féodale conclue par la guerre civile japonaise (dite guerre de Boshin, 1868-1869). Le jeu prend place en 1863 et le joueur y incarne un ronin, terme utilisé pour désigner les samouraï n’ayant pas de maître. Le pays souffre du règne tyrannique du shogunat Tokugawa, et fait face à l’intervention des forces navales américaines ainsi qu’à des épidémies.

C’est dans ce contexte particulièrement chaotique que se déroule le scénario de Rise of the Ronin, où l’avatar créé par le joueur doit prendre part à tout un tas de combats et effectuer des choix clés, comme assassiner ou non des personnages importants, qui auront une influence capitale sur sa propre destinée mais aussi celle de son pays.

À quel gameplay s’attendre dans Rise of the Ronin ?

Rise of the Ronin est présenté comme un action-RPG en monde ouvert dont le gameplay est principalement centré sur des combats et de l’infiltration. Il s’inspire clairement des deux dernières franchises créées par son studio (Nioh et Wo Long) en terme de difficulté, et souhaite se montrer un minimum exigeant. Néanmoins, le nouveau titre de Team Ninja semble cependant parti pour offrir une expérience plus accessible, bien que centré sur le combat, avec des armes de contact et à feu.

Si vous avez aimé des jeux comme Ghost of Tsushima ou les derniers épisodes de la série Assassin’s Creed, il y a fort à parier que Rise of the Ronin retienne votre attention, tant il devrait s’y apparenter dans sa structure. Le monde ouvert du jeu permet de traverser des villes historiques comme Edo, Kyoto et Yokohama, mais aussi la campagne japonaise, et propose de faciliter les déplacements avec un cheval, un grappin et même un planeur.

Rise of the Ronin dispose également d’un mode multijoueur coopératif en ligne, où trois joueurs peuvent s’allier pour compléter ensemble les missions principales de l’histoire du jeu, et ainsi diversifier les stratégies d’attaque et d’infiltration. Aucune mission n’est a priori exclusive au mode coopératif : Rise of the Ronin peut donc être arpenté (et apprécié) intégralement en solo, laissant le choix aux joueurs de l’expérimenter à leur guise. À noter qu’il propose également trois modes de difficulté, afin d’être abordable par le plus grand nombre.

Faut-il s’y connaître en histoire du Japon pour apprécier Rise of the Ronin ?

La plupart des jeux de la Team Ninja cherchent à s’inspirer du Japon historique (voire de la Chine dans le cas de leur précédente production), on peut donc s’attendre à ce que le studio mettre un point d’honneur à respecter l’histoire de son pays, quitte à en dériver régulièrement quelque peu. Pour ces raisons, il y a fort à parier qu’un joueur s’étant intéressé un minimum à la riche histoire de l'archipel, et notamment sa passionnante ère féodale s’étalant sur près de sept siècles, saura apprécier encore un peu plus le souci du détail historique et les nombreuses références que propose Rise of the Ronin.

Un titre comme Ghost of Tsushima, autre exclusivité console PlayStation se déroulant cette fois-ci au Japon médiéval, avait su se montrer un peu didactique dans sa manière de présenter son contexte historique. On peut espérer que Team Ninja en fasse de même dans Rise of the Ronin, afin qu’il puisse être apprécié sans forcément disposer de connaissances préalables sur le sujet. Il ne faut cependant pas s’attendre à y trouver de guide détaillé permettant d’apprendre l’histoire japonaise, comme ont pu le faire par exemple de nombreux volets de la série Assassin’s Creed, dont un épisode situé au Japon féodal est toujours attendu par les fans.