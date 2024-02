PS Plus Extra/Premium : voici la liste des jeux offerts en février 2024

Sony vient de lever le voile sur la liste des jeux offerts pour les abonnés PlayStation Plus Extra et Premium pour le mois de février 2024. Au programme, plusieurs titres qui pourraient bien vous intéresser.

Le mois de février avait commencé assez timidement pour les abonnés au PlayStation Plus, les jeux gratuits du mois ne contenant aucun titre phare. Sony vient donc de corriger le tir en dévoilant le lot de jeux qui seront offerts aux abonnés des formules PlayStation Plus Extra et Premium, et ils auront la chance de pouvoir profiter de certains jeux mythiques.

Après un mois de janvier qui avait vu arriver des titres tels que Just Cause 3, Resident Evil 2 Remake ou encore Lego City Undercover, le lot du mois de février apporte cette fois-ci encore plus de titres Lego, et même un jeu Assassin’s Creed.

LISTE DES JEUX OFFERTS AVEC LE PS PLUS EXTRA/PREMIUM EN FÉVRIER 2024

Sur son blog officiel, Sony vient de dresser la liste de tous les jeux offerts aux abonnés PlayStation Plus Extra et Premium, respectivement affichées à 13,99 € et 16,99 € par mois.

Voici donc la liste de tous les titres qui rejoindront les abonnements Extra et Premium dès le 20 février prochain :

Need for Speed Unbound (PS5)

The Outer Worlds : Spacer's Choice Edition (PS5)

Tales of Arise (PS4, PS5)

Assassin's Creed Valhalla (PS4, PS5)

Lego Worlds (PS4)

Lego Jurassic World (PS4)

Roguebook (PS4, PS5)

Rogue Lords (PS4)

Tales of Zestiria (PS4)

Les abonnés à la formule Premium, la plus chère, ont comme chaque fois accès à quelques jeux supplémentaires :

Resistance: Retribution (PS4, PS5)

Jet Rider 2 (PS4, PS5)

Tales of Symphonia (PS4, PS5)

Tales of Vesperia (PS4, PS5)

On retrouve donc toujours des titres issus des bibliothèques PS4 et PS5, mais aussi des titres originalement lancés sur des consoles beaucoup plus anciennes. Jet Rider 2 était par exemple initialement sorti sur PS1, mais il s’agit ici d’une version améliorée. Il en est de même pour Resistance Retribution, qui est à l’origine un jeu PSP. Les joueurs les plus nostalgiques vont donc être ravis. Quels jeux de ce lot conseillez vous d'essayer en premier ? N'hésite pas à nous le dire dans les commentaires.