PlayStation VR2 : Sony dévoile la liste de tous les jeux qui seront disponibles au lancement

Sony a officiellement confirmé le nom de tous les jeux de lancement du PlayStation VR2 jusqu'en mars 2023, et cela comprend 13 nouveaux titres qui n'ont pas été annoncés pour la plateforme auparavant, notamment Tetris Effect : Connected et Rez Infinite.

Cela fait plusieurs mois maintenant que Sony a annoncé que son prochain casque VR pour la PlayStation 5 aurait droit à plus de 20 jeux au lancement, et on connait désormais leur nombre exact. Au total, le géant nippon a annoncé jeudi que 37 jeux seront lancés dans le mois suivant la sortie du PlayStation VR 2, le 22 février.

La liste complète ci-dessous comprend des adaptations de jeux à gros budget comme Horizon Call of the Mountain, dont nous avons déjà beaucoup entendu parler, mais également 13 nouveaux jeux qui n’avaient pas été évoqués jusqu’à présent. D’ailleurs, on vous rappelle que les prix des premiers jeux sont déjà disponibles sur le PlayStation Store, et ceux-ci ne sont pas très abordables.

Quels sont les jeux de lancement du PlayStation VR2 ?

De nombreux jeux annoncés par Sony sont des portages d'autres consoles, y compris de du premier PlayStation VR, comme Resident Evil Village et Pavlov VR, puisqu’on vous rappelle qu’il n’y aura pas de rétrocompatibilité avec les jeux du casque précédent.

Une mise à jour PS VR2 gratuite pour Gran Turismo 7 devrait également être disponible le jour du lancement. La bonne nouvelle, c’est que les personnes ayant déjà acheté Gran Turismo 7 pourront également mettre à jour leur jeu gratuitement pour le rendre compatible avec le PS VR 2, mais tous ne profiteront pas du même traitement.

Quoi qu’il en soit, voici la liste complète des jeux PS VR2 qui arriveront d’ici la fin du mois de mars 2023 :