Death Stranding 2 : le jeu PS5 se dévoile dans une bande-annonce hallucinante

Death Stranding 2 s’est dévoilé dans une longue bande-annonce lors du State of Play de Sony. Le jeu d’Hideo Kojima a montré ses premières images de gameplay et son scénario. Sous-titré On the Beach, il sortira en 2025 sur PS5.

Préparez votre équipement, un long voyage vous attend ! Death Stranding 2 On the Beach s’est dévoilé dans d’une longue vidéo de 10 minutes lors du State of Play de Sony. Sans surprise, il s’agit d’une suite directe à l’immense jeu de 2019.

Nous serons donc toujours aux commandes de Sam Porter Bridges (Norman Reedus), qui devra cette fois voyager en dehors des Etats-Unis. Pas de chance pour lui, un vieil ennemi viendra lui mettre des bâtons dans les roues. Il pourra toutefois compter sur de vieux alliés ainsi que sur des personnages inédits. Le scénario se veut toujours aussi cryptique et la direction artistique plus folle que jamais.

Death Stranding 2 arrivera en 2025 sur PS5

Cette bande-annonce nous permet surtout de découvrir les premières séquences de gameplay du titre. Là-dessus, nous serons en terrain connu, puisque Sam devra toujours voyager d’un point A à un point B à travers un monde en ruines. Mais la tâche sera plus difficile, puisqu’il devra faire face aux aléas climatiques. On peut par exemple voir une inondation à laquelle Sam doit échapper, ou l’éboulement d’une montagne. Plus encore, on note l’apparition d’un cycle jour nuit. De quoi pimenter nos petites randonnées.

Death Stranding 2 On the Beach sortira sur PS5 en 2025. Evidemment, le célèbre Hideo Kojima est toujours aux manettes, pour notre plus grand plaisir. A l’occasion du State of Play, il a également annoncé travailler sur une nouvelle licence d’espionnage. Un retour aux sources pour le créateur japonais qui s’est fait connaître grâce à Metal Gear Solid.

Le State of Play de Sony a été l’occasion de découvrir le catalogue 2024 de la PS5. Les prochains gros hits à ravir les fans de la console seront Rise of the Ronin et Dragon’s Dogma 2 le 22 mars prochain. D’autres jeux, comme le remake de Silent Hill 2, Judas, Helldivers 2 ou encore le remaster d’Until Dawn ont ausssi eu le droit à leur bande-annonce.