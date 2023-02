Le PSVR2 est beaucoup moins attendu que prévu, Sony ralentit drastiquement la production

Le PSVR2 arrive le 22 février prochain et pourtant, l’attente ne semble pas au rendez-vous. Sony semble en effet très déçu du nombre de précommandes enregistrées, au point de revoir ses prévisions de vente à la baisse. Alors que le constructeur espérait auparavant écouler 2 millions d’unités, il table désormais pour seulement la moitié.

Sony était visiblement confiant lorsque le PSVR2 a été révélé aux yeux du monde. Il faut dire que le casque a plusieurs arguments pour lui : une ludothèque bien plus fournie et intéressante que son prédécesseur, une technologie perfectionnée, un succès relatif du premier modèle qui devrait porter celui du second… Bref, tout semblait sourire au constructeur, qui s’est donc naturellement montré optimiste dans ses prévisions de ventes, en tablant pour 2 millions d’unités écoulées.

Mais, à quelques jours désormais du lancement du casque VR, la firme japonaise semble avoir calmé ses ardeurs. Selon des informations obtenues par Bloomberg, Sony espérerait désormais expédier seulement 1 million de PSVR2, soit moitié moins que ses précédentes prévisions. La production, quant à elle, aurait elle aussi subi un coup de frein. Au total, le constructeur souhaite fabriquer 1,5 million de ses casques de réalité virtuelle nouvelle génération.

Sony a vu trop grand pour son PSVR2, les joueurs ne suivent pas

Alors, que s’est-il passé ? Il y a fort à parier que le lancement des précommandes a eu raison de l’optimisme de Sony. Ce dernier a eu lieu en novembre 2022 et il semblerait que l’engouement ait été moins notable que prévu. Le PSVR2 ne sera donc probablement pas l’accessoire grand public qu’espérait la firme japonaise. Ce qui, à regarder de plus près, n’est pas si surprenant que ça.

Il y a d’abord l’évidence même : la réalité virtuelle peine encore à s’extraire de son marché de niche. Et bien que les experts prévoient une hausse de 32 % des ventes en 2023, le PSVR2 souffre de son statut d’exclusivité à la PS5. Tout cela, sans compter un prix qui va indéniablement en refroidir plus d’un : 600 €, soit 50 € de plus que la console nécessaire pour l’utiliser… « Le PSVR2 ne sera pas plus qu’un accessoire coûteux pour le PS5 », selon Damian Thong, analyste chez Macquarie Capital.

Source : Bloomberg