The Last of Us Part 3 : la suite est déjà en préparation chez Naughty Dog, c’est officiel

The Last of Us Part 2 a été l'un des jeux les plus acclamés de ces dernières années. Il s’est terminé sur une note douce-amère, laissant les fans se demander s'il y aurait une suite, et c’est exactement le sujet que vient d’aborder son directeur.

Neil Druckmann, directeur de Naughty Dog, a enfin confirmé qu'il disposait d'un concept pour The Last of Us Part 3, et qu'il pourrait s'agir du dernier chapitre de la saga. Druckmann vient de faire cette importante révélation que de nombreux fans attendaient avec impatience dans le documentaire Grounded II : The Making of The Last of Us Part II, diffusé sur YouTube et qui sera inclus dans The Last of Us Part 2.

Dans ce documentaire, il explique que cela fait des années qu'il pense à un troisième jeu, mais que ce n'est que récemment qu'il a trouvé un concept qui l'enthousiasmait. Il a déclaré que le concept était aussi convaincant que celui du premier et du deuxième jeu, et qu'il comportait une ligne directrice pour les trois jeux. Il a également précisé qu'il n'avait pas encore d'histoire, mais qu'il pensait qu'il y aurait probablement un chapitre supplémentaire à cette histoire.

Naughty Dog travaille bien sur The Last of Us Part 3

Druckmann a également précisé qu'il ne faisait pas référence à une précédente interview qu'il avait donnée en 2021, où il avait déclaré que Naughty Dog avait les grandes lignes d'un troisième jeu. Il a précisé qu'il parlait en fait d'une histoire secondaire centrée sur Tommy, le frère de Joel, qui a connu un arc tragique dans The Last of Us Part 2.

Il a précisé que cette histoire secondaire n'a jamais fait l'objet d'un titre à part entière et qu'elle a été mise de côté en raison d'autres priorités chez Naughty Dog. Il a ajouté qu'il espérait toujours que cette histoire secondaire verrait le jour un jour, mais qu'il ne savait pas s'il s'agirait d'un jeu ou d'une série.

En attendant plus d’informations sur The Last of Us Part 3, les fans peuvent profiter de The Last of Us Part II : Remastered, qui est sorti sur la PS5 au début du mois. La version remastérisée propose des graphismes et des performances améliorés et plein d’autres nouveautés, dont nous avons pu parler longuement lors de notre test.