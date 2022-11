Le PS VR2 sera disponible le 22 février 2023, il est plus cher que la PS5 !

Sony vient enfin de dévoiler la date de sortie et le prix du PS VR2, le casque de réalité virtuelle de la PS5. L'appareil sera disponible en France dès le 23 février 2022, et le pack de base, qui comprend le casque, les manettes PS VR2 Sense et les écouteurs stéréo, sera affiché à 600 € ! Soit 50 € de plus que la PS5.

Depuis plusieurs mois maintenant, Sony fait doucement monter la sauce autour de son PS VR2, le futur casque de réalité virtuelle de la PS5. En septembre 2022, de nombreux journalistes et Youtubeurs ont pu essayer la bête durant quelques heures, et autant dire que les premiers avis étaient unanimes : le PS VR2 fait un sans faute.

Devant cet enthousiasme général, les joueurs étaient impatients à l'idée de connaître deux informations essentielles : le prix et la date de sortie de l'appareil. On savait que le PS VR2 devait débarquer en 2023, mais nous n'avions pas encore de fenêtre précise. C'est désormais chose faite. En effet, Sony vient de dévoiler sur le PS Blog le tarif et la date de lancement du PS VR2. Tuons le suspens immédiatement.

Le PS VR 2 débarquera en France dès le 23 février 2022, et plusieurs packs seront proposés à la vente :

le pack PS VR2 inclut le casque PS VR2, les manettes PS VR2 Sense et les écouteurs stéréo

le pack Playstation VR2 Horizon Call of The Moutain inclut le casque PS VR2, les manettes PS VR2 Sense et les écouteur stéréo ainsi qu'un code pour télécharger la version numérique d'Horizon Call of the Mountain

Le PS VR2 réussit l'exploit d'être plus cher que la PS5

Concernant le premier pack, il sera affiché au prix de 600 €. Et oui, soit 50 € de plus que le prix demandé pour une PS5 classique avec lecteur Blu-Ray. Quant au bundle comprenant Horizon, il faudra se délester de 650 €. Précisons que Sony lancera également le 23 février 2022 la Station de rechargement de manette PS VR2 Sense, qui permet notamment de charger les manettes du casque sans les brancher à la console PS5. Cet accessoire sera vendu à 49,99 €.

Le constructeur ajoute que durant la phase de lancement initial du casque, les joueurs aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg auront la possibilité de précommander le PS VR2 uniquement via la boutique en ligue Playstation Direct. Notez que les précommandes ouvriront dès le 15 novembre, et qu'il est d'ores et déjà possible de s'inscrire aujourd'hui pour y participer.

Les commandes passées par Playstation Direct seront expédiées dès la semaine de la sortie. D'après Sony, une vingtaine de jeux est prévue au lancement, parmi Horizon Call of The Mountain évidemment. La firme nippone compte dévoiler le line-up exact “très prochainement”.