One UI 6.0 : voici la date de sortie de la mise à jour pour tous les smartphones compatibles

La mise à jour One UI 6.0, surcouche de Samsung basée sur Android 14, se déploie sur plusieurs smartphones de la marque. Voici la date exacte pour chacun d'entre eux.

La surcouche One UI 6.0 de Samsung est la dernière version en date. Basée sur Android 14, elle est déjà disponible sur les Galaxy S23, mais on sait déjà que de nombreux autres modèles la recevront, aussi bien des smartphones que des tablettes. One UI 6.0 apporte comme chaque mise à jour majeure son lot de nouveautés. On peut citer par exemple un nouveau panneau de réglages rapides et des notifications, une nouvelle police de caractères ou encore une amélioration du multitâches dans l'application Galerie.

Jusqu'à présent, on ignorait quand sortirait la surcouche sur les différents appareils compatibles. C'est désormais chose faite puisqu'un Community Manager de chez Samsung a publié un calendrier officiel. Il concerne le déploiement de One UI 6.0 en Europe, et donc en France. Ce dernier se fera par “vagues”, où plusieurs smartphones ou tablettes recevront la mise à jour à la même date. À quelques exceptions près puisque que certains jours, seul un mobile est concerné.

Voici les dates de sortie de One UI 6.0 sur tous les mobiles Samsung compatibles

La liste suivante donne la date à laquelle vous pourrez télécharger la mise à jour One UI 6.0 de Samsung sur votre smartphone :

Notez que la date n'a pas encore été annoncée pour les modèles suivants, mais ils recevront bien One UI 6.0 :

Galaxy A14 5G

Galaxy A52 5G

Galaxy Tab A7 Lite

Galaxy A05s

Galaxy A14

Pour rappel, vous pouvez voir si la mise à jour vers One UI 6.0 est disponible sur votre appareil comme suit :