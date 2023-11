Samsung travaille sur un smartphone pliable deux fois moins cher que les modèles actuels

En 2024, la rumeur veut que Samsung ne lance pas seulement les Samsung Galaxy Z Fold 6 et Z Flip 6, mais aussi un téléphone pliable plus abordable. On sait d’ailleurs déjà combien celui-ci pourrait coûter.

Cela fait plusieurs mois maintenant que différents rapports annoncent que Samsung travaille sur une série de smartphones pliables bien plus abordables que les modèles actuels, souvent affichés à plus de 1000 euros. Il ne s’agirait pas des premiers modèles « de milieu de gamme » sur le marché, puisqu’on retrouve déjà le dernier Motorola Razr ou encore le Tecno Phantom V Flip, mais il s’agirait d’une première dans le catalogue de Samsung.

Selon les informations du leaker @Tech_Reve, Samsung viserait une fourchette de prix impressionnante de 400 à 500 dollars pour ce nouvel appareil pliable abordable, une décision qui pourrait potentiellement démocratiser la technologie pliable. Samsung est toujours le premier du marché sur les smartphones pliables, donc l’introduction d’un smartphone aussi abordable pourrait bien convaincre un public bien plus large d’essayer les modèles pliables.

Samsung préparerait un Galaxy Z Flip SE pour 2024

Avec un objectif de 400 à 500 dollars, Samsung se positionnerait sur le marché du milieu de gamme, ce qui contraste fortement avec les prix élevés de ses offres pliables actuelles. Pour rappel, on retrouve aujourd’hui le Galaxy Z Fold 5 à partir de 1899,99 euros et le Galaxy Z Flip 5 à 1199,99 euros.

Il est évidemment coûteux de fabriquer un smartphone pliable, mais selon une interview d'un cadre de Samsung par Tom's Guide, le prix des composants spéciaux tels que les écrans pliables sont en train de baisser. Cela signifie donc inévitablement qu‘à l'avenir, nous verrons des smartphones pliables de moins en moins chers.

En France, on pourrait attendre le prochain « Galaxy Z Flip SE » à environ 600 euros, soit un tarif deux fois moins cher que le Galaxy Z Flip 5 actuel. Évidemment, il faut s’attendre à quelques concessions, notamment au niveau du processeur utilisé ou encore de l’écran externe, qui sera probablement plus petit que la dalle du Galaxy Z Flip 5. Et vous, seriez-vous prêts à tenter l’expérience des smartphones pliables avec ces nouveaux modèles abordables ? N’hésitez pas à nous le dire dans les commentaires.