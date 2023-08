Le Galaxy Z Flip 5 de Samsung reprend le concept fondamental de la gamme, c’est-à-dire un format « à clapet » grâce à son écran pliable. Le constructeur lui ajoute cependant une nouveauté de taille : un affichage externe de 3,4 pouces. Une modification qui change tout et qui en fait un terminal qui sort des sentiers battus.

Comme chaque année, c’est au cœur de l’été que débarquent les nouveaux smartphones pliables de Samsung. Si le Galaxy Z Fold 5 n’apporte que peu d’innovations, le Galaxy Z Flip 5 que nous testons ci-dessous tente de bousculer sa formule.

Le terminal reprend le format dit « à clapet » qui fait sa renommée depuis 2020, soit un écran interne qui se plie horizontalement comme un vieux téléphone des années 2000. Mais il bénéficie d’une nouveauté de taille. Samsung a en effet inclus un grand écran externe de 3,4 pouces. Plus qu’une deuxième dalle, il s’agit d’une véritable extension qui a été pensée pour le format… et ça change tout.

Dans ce test, nous allons voir ce qu’apporte réellement ce second affichage, mais pas seulement. Nous allons disséquer le Z Flip 5 sous toutes les coutures afin de déterminer s’il s’agit d’un bon téléphone ou non. Tout simplement.

Prix et disponibilité

Le Galaxy Z Flip 5 est disponible sur le site de Samsung et chez les revendeurs partenaires. Sa date de sortie est fixée au 11 août 2023. Voici les tarifs affichés :

256 Go de stockage : 1199 euros

512 Go de stockage : 1339 euros

Une hausse d’une trentaine d’euros comparé au Z Flip 4, mais nous restons dans le même segment de prix. Nous avons un terminal premium, nous serons donc intraitables. Pour plus de 1000 euros, tout se doit d’être parfait.

Une fiche technique qui laisse apparaître quelques faiblesses

Le Galaxy Z Flip 5 est certes un téléphone haut de gamme, mais ce n’est pas la vitrine technologique de Samsung comme peut l’être le Galaxy S23 Ultra. Le smartphone du jour mise plus sur son format que ses specs pour convaincre, même si ces dernières sont déjà très attrayantes.

Galaxy Z Flip 5 Ecrans Interne

6,7"

Dynamic AMOLED 2X pliable

2640 x 1080pixels

120 Hz



Externe

3,4"

Super AMOLED

748 x 720 pixels

60 Hz Chipset Snapdragon 8 Gen 2 OS Android 13

One UI 5.1.1 RAM 12 Go Stockage 256/512 Go microSD Non Capteurs photo Grand-angle : 12 mégapixels (f/1.8)

Ultra grand-angle : 12 mégapixels (f/2.2)

Capteurs selfie 10 mégapixels Batterie 3700 mAh

Recharge rapide 25W

Recharge sans fil 11W

Recharge sans fil inversée 5G Oui Biométrie Lecteur d'empreintes sur la tranche Résistance à l'eau IPX8

Nous avons un écran interne de 6,7 pouces ainsi qu’une dalle externe de 3,4 pouces. À l’intérieur, nous trouvons un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, le plus puissant du marché, épaulé par 12 Go de RAM. Le Z Flip 5 est aussi équipé d’une batterie de 3700 mAh ainsi que de deux capteurs photo de 12 mégapixels chacun. C’est clairement ces deux derniers éléments qui inquiètent le plus.

Plus qu’une fiche technique, le Z Flip 5 est avant tout un smartphone qui mise sur son design. Il est temps de voir ce qu'il a dans le ventre.

Un design atypique et des finitions impeccables

Le Galaxy Z Flip 5 reprend la formule déjà établie depuis le tout premier modèle. Nous avons un écran qui se plie en son centre pour se fermer sur lui-même. Un design qui s’inspire des augustes téléphones à clapet et qui, disons-le franchement, marche encore du tonnerre aujourd’hui. Quel plaisir de « claquer » son téléphone une fois une conversation terminée, tel Horatio Caine après une réplique qui tue.

Le fait de plier son téléphone apporte un geste bien sympathique qu’on avait presque oublié, mais ce système a avant tout été conçu pour gagner de la place. Une fois fermé, le terminal ne fait que 84 x 72 x 14 mm (contre 164 x 72 x x 6,7 mm ouvert). Il trouvera donc facilement sa place dans un sac ou une petite poche.

Plus encore, il tient excellemment bien en main, bien aidé par son poids équilibré de 187 grammes. Le Flip 5 est un terminal qu’on aime manipuler, simplement faire tourner entre ses doigts, déplier et replier. Du beau travail, d’autant plus que le visuel suit, Samsung ayant tout fait pour lui donner un aspect premium.

Ce travail commence par la charnière, qui a été repensée pour cette édition 2023. En « goutte d’eau », elle permet au téléphone de se refermer totalement. Plus de « jour » entre les deux parties de l’écran, ce qui permet de le protéger plus efficacement de la poussière, mais aussi de gagner quelques millimètres d'épaisseur. Plus encore, la solidité a été renforcée et cela se sent sous les doigts. Le constructeur promet une fiabilité améliorée, avec un cycle de vie dépassant les 200 000 ouvertures.

La grosse nouveauté, c’est la présence d’un écran externe de 3,4 pouces, soit 278% plus grand que celui du Galaxy Z Flip 4. En forme de dossier Windows (afin de laisser de la place aux deux capteurs), il recouvre toute une partie de la façade et apporte de nombreux usages. Nous laissons son cas de côté pour le moment, nous y reviendrons dans une partie dédiée.

L’autre partie de la façade est la seule colorée du téléphone (noir, crème, vert ou lavande, au choix). En verre, elle se montre relativement solide après une semaine de test. Nous n’avons certes constaté aucune brisure (heureusement !), mais pas non plus de microrayures. Une bonne chose. Cependant, il faut prendre garde, puisque posé sur une surface lisse, le Z Flip 5 a tendance à glisser.

Les tranches, plates et en aluminium, contribuent à cet aspect chic du produit. On retrouve les boutons physiques à droite, un pour le volume et un pour l’allumage. Ce dernier sert aussi de capteur d’empreintes. Un peu dommage, on aurait aimé que Samsung soit plus audacieux avec un capteur sous l’écran, comme sur ses terminaux non pliables.

Si ce capteur fonctionne parfaitement, on regrette son placement peu pratique. Situé sur la moitié supérieure, il est parfois difficile à atteindre avec le doigt. Plus encore, notre pouce va le chercher par réflexe sur l’autre tranche quand il est plié. Un petit défaut auquel on s’habitude vite, mais qui peut agacer.

Enfin, évoquons l’écran intérieur. De 6,7 pouces, il adopte un ratio en 20: 9, très pratique pour l’utilisation à une main. On notera des bords rehaussés afin de le protéger une fois fermé et qui ont l’avantage de ne pas gêner la navigation. La pliure, qui fait tant jaser depuis le premier modèle, est encore bien visible. Toutefois, on l’oublie rapidement à l’utilisation, même si on sent tout de même la bosse sous nos doigts.

Samsung sait y faire avec ses designs, ce n’est pas nouveau. La firme coréenne le prouve encore avec son Z Flip 5, qui ressemble plus à un bijou qu’à un téléphone. Son format très particulier n’est pas un simple gadget, c’est avant tout une autre manière d’utiliser son smartphone. Bref, nous avons là un produit beau, pratique, original et agréable. Que demander de plus ?

Un écran AMOLED interne de grande qualité

Le Galaxy Z Flip 5 est équipé d’une dalle Dynamic AMOLED X2 d’une définition de 2640 x 1080 pixels avec un format en 20 :9. Elle est dotée d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz dynamique. On note la présence d’un film protecteur (à ne surtout pas retirer !) sur la dalle. Cela donne la sensation d’un écran un peu « mou » au toucher, mais rien de bien perturbant.

Bien évidemment, nous avons analysé la dalle à l’aide de notre sonde et les résultats obtenus sont extrêmement satisfaisants. Nous avons un contraste infini, ce qui permet d’avoir une lisibilité parfaite des nuances de gris (idéal pour le jeu ou les vidéos). La luminosité max (poussée par le mode « luminosité supplémentaire ») est d’un peu plus de 1100 nits selon nos mesures. C’est excellent et permet une visibilité optimale, même dehors par jour de grand soleil.

Enfin, la gestion des couleurs est admirable. Samsung propose deux modes, Vif et Naturel. Le premier exagère les couleurs primaires afin de donner plus de peps à l’image, ce qui donne un aspect agréable aux menus. Pour sa part, le mode naturel affiche un très grand respect des coloris (Delta E à 1,8, en dessous de 3 étant excellent). C'est celui-ci qu’il faut choisir pour regarder ses photos. Enfin, la température oscille entre 6300 K et 6700 K selon les modes, soit proche des 6500K de la norme vidéo. Concrètement, cela signifie que l’affichage ne tire ni vers le rouge ni vers le bleu. Samsung sait y faire avec les écrans et le prouve encore une fois avec ce Z Flip 5.

Concernant le son, la marque rend une copie moyenne, mais pas catastrophique. On regrette un audio un peu déséquilibré, le haut-parleur supérieur étant moins puissant que l'autre, ainsi qu’une distorsion assez présente à haut volume, mais en dehors de ça, nous avons quelque chose de suffisant pour regarder des vidéos.

Un écran externe qui change les usages

S’il y a bien un aspect sur lequel mise énormément le Z Flip 5, c’est son écran externe de 3,4 pouces. Un sacré changement par rapport à celui du Z Flip 4, qui ne faisait que 1,9 pouce. Il n’est plus question de n’afficher que les infos essentielles, puisque ce second affichage est une véritable extension de l’écran interne. Côté technique, signalons qu’il s'agit d'une dalle AMOLED qui adopte une définition en Full HD+ (748 x 720 pixels) et un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Cela paraît rude en 2023, mais la chose est adaptée à la taille et à l’usage.

Cet écran externe n’adopte pas la même philosophie que celui du Z Fold. Concrètement, cela signifie que nous n’avons pas un deuxième bureau avec des icônes, des widgets, des menus déroulants… De fait, il est impossible de l’utiliser tel quel comme un téléphone « indépendant ». Samsung a été plus malin que ça…

La dalle externe dispose évidemment d’un mode AOD (tout comme la dalle interne) et une fois déverrouillée, elle affiche un menu personnalisable à l’envi. En balayant l’écran du doigt, on peut accéder à nos notifications, mais aussi à des Widgets adaptés.

Il y en a douze au total, tous signés Samsung. Tout est personnalisable, bien sûr, et on opte pour les Widgets qu’on veut mettre en avant. En plus, quatre applications tierces peuvent se faire une place sur l’affichage (Maps, Messages, WhatsApp et YouTube). Pour les ranger, nous avons un mini bureau avec des icônes. D’autres viendront dans le futur.

Concrètement, cet écran externe permet d’accéder rapidement à certaines fonctionnalités sans ouvrir son téléphone. Par exemple, il est possible de lire ses messages et d’y répondre, le clavier Samsung s’adaptant au format. C’est un peu compliqué si vous avez de gros doigts ou que vous voulez écrire un roman, mais cela évite de l’ouvrir. Pratique pour taper un « OK j’arrive » alors qu’on marche dans la rue. On peut aussi utiliser Google Maps, passer un appel (avec le haut-parleur), regarder rapidement la météo ou même une vidéo YouTube, même si la petite taille ne se prête pas vraiment à cet usage.

À lire aussi – Galaxy Z Flip 5 : on adore ces quatre fonctionnalités de l’écran externe

Cet écran externe a paradoxalement été conçu pour utiliser le moins possible son smartphone. Avec ses usages limités, mais maîtrisés, il permet d’aller à l’essentiel sans se perdre dans l’enfer des notifications. Exemple concret : on reçoit un message et on y répond sans ouvrir le téléphone, évitant notre attention d’être parasitée par d’autres applications comme Instagram ou Gmail. Même chose pour utiliser un chronomètre ou tout simplement pour regarder la météo. Un vrai game-changer qui apporte une nouvelle dimension à la gamme Z Flip.

Enfin, l’un des derniers usages malins de l’écran externe concerne la prise de photos. Lorsque vous prenez un cliché, la dalle peut afficher l’image afin que le modèle soit sûr d’être sur son bon profil. De même, cela permet de capturer facilement des selfies avec les capteurs principaux, évitant d’avoir recours au médiocre capteur intérieur de 10 mégapixels. Malin.

Bref, l’écran externe du Z Flip 5 est loin d’être un gadget. C’est un vrai atout qui change la manière même d’utiliser son smartphone. Tout n’est pas parfait, évidemment. On peut regretter le manque d’applications (pour l’instant) compatibles avec cet affichage, ou encore l’absence d’animation de déverrouillage qui nous laisse un peu dans le flou quand on pose le doigt sur le capteur d’empreintes. Mais dans l’ensemble, c’est une réussite.

Une puissance bienvenue, mais une chauffe présente

Le Galaxy Z Flip 5 est doté d’un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, soit le même qui équipe déjà la gamme Galaxy S23. Il s’agit du processeur mobile le plus puissant du marché actuellement. Il est épaulé par 12 Go de RAM.

Nous avons effectué notre habituelle batterie de benchmarks dessus et les résultats obtenus sont très satisfaisants. Le Z Flip 5 tient ses promesses en étant dans le top 10 des terminaux les plus puissants actuellement. Nous sommes loin derrière le Zenfone 10 qui semble inatteignable, mais au niveau des Galaxy S23 sortis en début d’année.

Bref, nous avons un produit puissant qui permet de faire tourner de manière fluide tous les plus gros jeux du marché. Que ce soit sur Genshin Impact ou Diablo Immortal, le téléphone ne tousse jamais avec les graphismes à fond et le framerate à 60 images par seconde. De plus, ajoutons que le format tout en longueur de l’écran ajoute un confort supplémentaire en jeu.

Le processeur est situé sous l’écran secondaire. À cause de la charnière, il n’a pas la place habituelle pour dégager sa chaleur qui reste concentrée à un endroit. Elle est importante et peut se montrer gênante en pleine partie, sans pour autant nous brûler les doigts. Là-dessus, Samsung ne peut pas faire de miracles.

À lire aussi – Test Motorola Razr 40 Ultra : un vrai potentiel quand il reste plié

One UI, une surcouche toujours aussi efficace

Côté logiciel, on retrouve Android 13 avec la surcouche One UI 5.1. Celle-ci se montre plaisante, que ce soit dans la navigation, la personnalisation ou encore en termes de fluidité. Nous sommes en terrain connu et aucune mauvaise surprise n’est à déplorer. Bien entendu, elle est totalement adaptée à l’écran externe, nous l’avons vu il y a quelques paragraphes.

One UI traîne toutefois ses éternels défauts, comme des applications préinstallées pas vraiment utiles -qui font souvent doublon avec celles de Google- ou encore des paramètres un peu fouillis, mais rien de dramatique. En sus, Samsung promet des mises à jour de génération pendant quatre ans et des mises à jour de sécurité pendant cinq ans. En théorie, le Z Flip 5 sera donc toujours utilisable en 2028.

L’autonomie, peut mieux faire

Il est maintenant temps de parler d’un sujet qui fâche. S’il y a bien un domaine dans lequel le Z Flip 5 déçoit, c’est l’autonomie. Samsung a choisi d’inclure une batterie de 3700 mAh, soit la même que sur le Z Flip 4. Si le Flip 5 dispose d’un processeur théoriquement moins énergivore, la chose est contrebalancée par la présence du deuxième écran, forcément plus consommateur. Le constat est sans appel : le Galaxy Z Flip 5 a du mal à tenir une journée entière avec une charge. En l’utilisant de manière classique (un peu de GPS, de navigation internet, de vidéo et de réseaux sociaux) on se retrouve à plat en début de soirée. Rageant ! En jeu, la batterie fond aussi comme neige au soleil ! Oubliez donc une journée intensive sans prendre son chargeur avec soi.

Bien entendu, nous parlons ici d’une utilisation sur l’écran interne. En prenant bien soin d’utiliser l’écran externe et d’ouvrir l’appareil uniquement quand c’est nécessaire, on peut espérer rester au-dessus des 30% au moment du coucher. Comme nous le disions plus haut, le Z Flip 5 est un téléphone pour ceux qui ne veulent pas utiliser leur téléphone, et cela se sent dans la gestion de la batterie. Ce manque d’autonomie est un vrai problème. Il est inconcevable d’acheter un smartphone si fragile sur ce point pour ceux qui ont leur terminal en main toute la journée.

Il faut ajouter à cela que le Z Flip 5 ne mise même pas sur une charge ultra rapide, puisqu’il n’est compatible que jusqu’à 25 Watts. En utilisant le matériel adapté (le chargeur n’est pas fourni), on note une réalimentation de 1 à 50 % en 35/40 minutes. Pour atteindre les 100%, il faut patienter une heure et 20 minutes. C’est long !

Une partie photo qui dénote

Avec un tel design, Samsung a dû rogner sur la partie photo, forcément moins brillante que celle d’un Galaxy S23. Le Z Flip 5 dispose de deux capteurs : un grand angle de 12 mégapixels (f/1.8) et un ultra grand-angle de 12 mégapixels également (f/2.2). Sur le papier, ça ne fait pas rêver.

Étonnamment, les photos prises en extérieur avec le capteur grand-angle sont plutôt réussies, bien aidées par un traitement logiciel derrière. Si on peut regretter des contrastes peu équilibrés, la gestion des couleurs se montre correcte et nous avons des clichés avec de bons niveaux de détails.

Les choses se compliquent avec l’ultra grand-angle, moins maîtrisé. Pas de zoom optique sur le téléphone, mais le zoom numérique X2 donne de bons résultats. En zoom X10, les clichés sont très bruités, mais restent lisibles.

Le mode macro n’est pas non plus à la fête. Si les résultats affichés ci-dessous sont corrects, ils ont nécessité une mise au point un peu compliquée, le capteur étant perdu dans l’image. Il faut savoir prendre son temps, ce qui est difficile sur des sujets en mouvement.

Le mode nuit, pour sa part, est tout bonnement catastrophique, la faute à un traitement logiciel extrêmement agressif. Les photos de la vieille maison ont été prises vers 23 h 30, soit en pleine nuit noire, alors qu’elles donnent l’impression d’avoir été capturées au crépuscule. De même, la lumière qui en ressort donne un résultat peu naturel, donnant la sensation que le bâtiment est en feu. Des soucis qui apparaissent avec les deux capteurs.

Enfin, on a déjà évoqué la possibilité de prendre des selfies avec le capteur principal en pliant l'écran. Un vrai plus qui donne de bons résultats en mode Portrait.

Bref, la partie photo n’est pas le point fort du Z Flip 5, et on s’y attendait un peu. Certes, nous ne sommes pas non plus dans le domaine du scandaleux, mais on aurait au moins apprécié quelque chose de plus soigné à ce tarif.