Samsung : les Galaxy touchés par le bug de la ligne verte seront réparés gratuitement, mais à une condition

Si l’écran de votre smartphone est traversé par une longue ligne verte disgracieuse, Samsung a peut-être enfin annoncé une solution au problème, du moins à une condition bien précise.

Si vous avez un smartphone Samsung, ce dernier est peut-être touché par un problème très embêtant : une ligne verte qui traverse l’écran. Les plaintes et les rapports concernant ce problème couvrent l'ensemble de la gamme Galaxy de Samsung, des appareils abordables de la série A aux téléphones pliables haut de gamme tels que le Galaxy Z Flip 4, mais semble surtout concerner les appareils disposant d’un écran OLED « E4 ».

Le défaut semble souvent se manifester après l'installation d'une mise à jour logicielle majeure telle que One UI 6.0 ou d'un correctif de sécurité de routine. Bien que Samsung n'ait pas fourni de détails sur les causes précises du problème de la ligne verte, la théorie la plus répandue fait état d'une défaillance matérielle au niveau des panneaux d'affichage OLED ou du câblage des téléphones.

Samsung va remplacer gratuitement les smartphones de certains clients

Heureusement, le géant de la technologie propose désormais un remplacement d'écran gratuit pour certains modèles Galaxy affectés par cet étrange défaut d'affichage dans une région du monde : l’Inde. Selon les informations communiquées par un représentant de la marque, Samsung India remplacera gratuitement les écrans des téléphones Galaxy S20, S21, Note 20 et S22 présentant le problème de la ligne verte. Toutefois, le programme de remplacement est assorti de quelques mises en garde importantes.

Tout d'abord, le téléphone doit avoir été acheté au cours des trois dernières années pour être éligible. Les utilisateurs indiens ont également jusqu'au 30 avril 2024 pour prendre rendez-vous et bénéficier de l'offre de remplacement. Pour ceux qui remplissent les conditions d'éligibilité, Samsung annonce une autre bonne nouvelle : votre batterie sera également remplacée gratuitement en même temps que l’écran.

Le problème de la ligne verte ne se limite pas à Samsung. Des utilisateurs de téléphones Motorola, OnePlus, Vivo, Xiaomi et d'autres marques Android ont rapporté des expériences similaires au cours des deux dernières années, puisqu’ils utilisent eux aussi des écrans signés Samsung Display.

Pour l’instant, nous ne savons pas si l'entreprise prévoit d'étendre son programme de remplacement gratuit pour les téléphones Galaxy concernés à l'échelle mondiale.