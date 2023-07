Les amateurs de smartphones pliants premium peuvent se réjouir, le Galaxy Z Fold 5 arrive ! Alors que d'autres fabricants se lancent sur ce segment, Samsung reste une valeur sûre pour les consommateurs en quête d'un appareil à la conception maitrisée.

Leader incontesté et pionnier sur le marché des smartphones à écran pliable, Samsung lance une nouvelle génération de sa gamme phare avec le Galaxy Z Fold 5. Fort de son expertise et des retours d'expérience des utilisateurs sur les précédents modèles, le constructeur sud-coréen améliore encore sa formule avec ce produit qui devient de plus en plus mature, fiable et performant au fil des années. Alors que la concurrence s'intensifie, entre la commercialisation du Find N2 d'Oppo et du Xiaomi Mix Fold 2 dans certains pays, l'annonce du Pixel Fold de Google, et le lancement à venir d'un OnePlus Fold, le pliant de Samsung conserve encore une bonne avance sur ses rivaux. Date de sortie, prix, nouveautés de design, spécifications techniques, logiciel, voici tout ce que vous devez savoir sur le Samsung Galaxy Z Fold 5.

Quand sort le Galaxy Z Fold 5 ?

Samsung n'a encore officiellement confirmé aucune date, mais la tendance serait à une présentation du Galaxy Z Fold 5 le 26 juillet 2023, lors d'une conférence Galaxy Unpacked tenue en Corée du Sud. Généralement, Samsung ouvre les précommandes dans la foulée pour une période d'environ deux semaines, puis le smartphone est enfin commercialisé et disponible auprès des commerçants. Nous serons alors autour du 11 août 2023.

Si le Galaxy Z Fold 5 sera la star de l'été chez Samsung, le fabricant en profitera également pour lancer son Galaxy Z Flip 5. Nous pouvons en outre nous attendre à voir des tablettes de la série Galaxy Tab S9, ainsi que des montres connectées Galaxy Watch 6.

Combien coûte le Galaxy Z Fold 5 ?

Samsung dévoilera le prix de son Galaxy Z Fold 5 lors de l'événement Unpacked prévu fin juillet. Selon les informations du leaker Revegnus, nous pouvons nous attendre à une “légère réduction” du tarif du smartphone par rapport à son prédécesseur, le Galaxy Z Fold 4, qui était vendu 1799 euros en version 256 Go et 1919 euros en version 512 Go en France. Attention toutefois, ce n'est pas parce que Samsung décide de baisser ses prix en Corée du Sud ou aux États-Unis qu'il va appliquer la même politique en Europe. On peut d'ailleurs penser que le Galaxy Z Fold 5 devienne plus abordable outre-Atlantique afin d'afficher un prix d'entrée inférieur à celui du Pixel Fold, mais ce dernier n'est pas disponible en France.

Quelles sont les nouveautés de design du Galaxy Z Fold 5 ?

Si le design devient un argument de moins en moins important sur les smartphones traditionnels tant ils ont tendance à tous se ressembler, il est encore primordial pour les smartphones pliants, qui n'ont pas encore conquis la confiance du grand public. Avec cette génération, Samsung va encore perfectionner la conception de son smartphone, plus fin et plus léger.

La première grande amélioration est apportée à la charnière. Celle-ci serait bien mieux intégrée au corps de l'appareil, permettant de rendre la pliure au milieu de l'écran principal déplié bien plus discrète. Pour ce faire, Samsung aurait opté pour un nouveau type de charnière, baptisé “dumbbell” en interne, qui a déjà fait ses preuves chez Oppo, Xiaomi, et plus récemment Google. Il s'agit de l'évolution la plus importante de la charnière depuis le Galaxy Z Fold 2. La nouvelle version a aussi l'avantage de mieux rapprocher les deux parties de l'écran lorsque le mobile est refermé, réduisant ainsi l'espace qui les sépare. Par conséquent, le smartphone devient bien moins épais quand il est plié.

L'ancienne charnière était privilégiée, car elle permettait plus facilement d'assurer la résistance du terminal, ainsi que sa protection contre l'eau. Les ingénieurs de Samsung auraient réussi à conserver ces caractéristiques avec la nouvelle charnière, qui ne permettrait toutefois pas de certifier le smartphone étanche aux poussières. On devrait donc conserver l'indice de protection IPX8 déjà présent sur la génération antérieure.

Samsung a aussi souhaité étendre la durabilité de la charnière, capable de supporter environ 300 000 opérations d'ouverture et de fermeture au lieu de 200 000, avant de menacer de se détériorer. Ajoutons enfin que, si la charnière du Galaxy Z Fold 5 améliore l'expérience une fois le smartphone entièrement plié ou déplié, le mode mains libres Flex pourrait en pâtir et devenir plus compliqué à mettre en place. Celui-ci est bien pratique pour visionner des vidéos confortablement ou pour utiliser son mobile comme un PC portable.

Lors du dernier CES, Samsung Display a réalisé une démonstration d'un écran pliable à presque 360° auprès de quelques privilégiés. Un tel écran permettrait de se passer d'affichage externe, puisqu'il serait possible de le plier vers l'extérieur pour retrouver un format de smartphone classique. La deuxième moitié de l'écran à l'arrière pourrait avoir une utilité, pour la prise de photos par exemple. Il ne s'agit pour l'instant que d'un prototype. Ce design pourrait être proposé dans le futur, mais ce n'est pas pour tout de suite et le Galaxy Z Fold 5 n'en profitera pas.

Trois coloris sont connus pour l'appareil : Icy Blue, Cream et Phantom Black. Le lecteur d'empreintes ne devrait pas bouger et continuer à être intégré dans un bouton sur la tranche de l'appareil. Les haut-parleurs bénéficient d'une amélioration pour produire un son de meilleure qualité.

Des écrans plus lumineux ?

Samsung mise sur des diagonales d'écran similaires à ce que l'on connait déjà pour son Galaxy Z Fold 5, à savoir une taille de 6,2 pouces pour l'affichage externe et de 7,6 pouces pour l'affiche interne. Après avoir déjà opéré une modification importante sur la charnière, Samsung reste donc sage sur les écrans, alors que l'on pouvait espérer gagner un peu de surface sur l'écran externe. Il faudra attendre le Galaxy Z Fold 6 pour voir un changement d'envergure sur ce point. Plusieurs sources rapportent que l'écran secondaire du smartphone pliant devrait adopter un ratio plus proche de celui du Pixel Fold, qui mise sur la largeur plus que sur la longueur.

Autrement, les deux écrans reposent bien entendu sur la technologie AMOLED et disposent d'une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, variable à partir de 1 Hz pour l'affichage principal et de 48 Hz pour l'affichage secondaire. Ils seraient plus lumineux que ceux du Galaxy Z Fold 4, et l'écran externe jouirait d'un revêtement Gorilla Glass Victus 2 pour se protéger des chocs, chutes et rayures.

Un smartphone toujours plus performant

Le Galaxy Z Fold 5 sera propulsé par une puce Snapdragon 8 Gen 2, personnalisée et gravée en 4nm, comme pour les Galaxy S23. Cette année, Samsung n'envisagerait pas de fournir la version Plus du meilleur SoC de Qualcomm pour son mobile pliant, estimant que le Snapdragon 8 Gen 2 amélioré spécialement pour les smartphones Galaxy donne déjà un avantage sur la concurrence équipée du Snapdragon 8 Gen 2 standard livré aux autres constructeurs. Les SoC est muni d'un modem assurant une connectivité sur les réseaux mobiles 5G.

Côté mémoire, pas de changement, nous conservons les 12 Go de RAM qui suffisent largement à tous les usages, dont le multitâche. L'espace de stockage dépend de la configuration choisie : 256 ou 512 Go, via la technologie UFS 4.0. Une version embarquant 1 To de mémoire interne était disponible sur certains marchés, nous verrons si la France y a droit cette fois.

Une autonomie toujours un peu faible ?

L'un des reproches que l'on pouvait faire au Galaxy Z Fold 4 était son autonomie limitée, son successeur ne devrait pas parvenir à faire beaucoup mieux sur cet aspect. D'après des documents de certification, le smartphone devrait une nouvelle fois être alimenté par une batterie d'une capacité de 4400 mAh. On peut espérer que les optimisations de la puce Snapdragon 8 Gen 2 parviennent à rendre l'appareil plus économe en énergie, mais il ne faut pas s'attendre à une différence particulièrement conséquente.

La recharge ne bouge pas non plus : jusqu'à 25 W en filaire, ce qui reste limité pour un smartphone premium par rapport aux performances délivrées par les marques chinoises en parallèle, et le chargeur n'est pas inclus dans la boîte. On attend aussi une recharge sans fil allant jusqu'à 11 W avec la bonne station et une fonction de recharge sans fil inversée pour redonner du jus à des écouteurs wireless ou d'autres accessoires compatibles.

Le Galaxy Z Fold 5 est-il bon en photo ?

Les capacités du Galaxy Z Fold 4 en photo étaient assez convaincantes et l'optique du Galaxy Z Fold 5 ne devrait pas beaucoup évoluer. Le capteur principal de 50 MP (Samsung ISOCELL GN3) est associé à un ultra grand-angle de 12 MP et à un téléobjectif de 10 MP capable de réaliser des zooms optiques jusqu'à 3x. Certains rapports font état du fait que Samsung aurait désiré améliorer les capteurs photo sur cette nouvelle génération, mais qu'une contrainte de conception les en aurait empêchés. Il aurait notamment été impossible d'inclure de plus grands et plus lourds capteurs sans devoir procéder à la révision de l'ensemble du design et de l'équilibre de l'appareil.

Le smartphone propose deux caméras frontales pour les selfies : une de 12 MP avec l'écran externe, lorsque le mobile est plié, et une autre de 4 MP dissimulée sous l'écran interne pour un usage déplié. Le traitement photo pourrait être amélioré grâce à la nouvelle puce, mais il ne faut pas espérer un bond spectaculaire de la qualité photo par rapport au Galaxy Z Fold 4, qui était, on le rappelle tout de même, un bon photophone.

En ce qui concerne la vidéo, le Galaxy Z Fold 5 peut filmer en 8K à 30 images par seconde et en 4K à 60 fps.

Le Galaxy Z Fold 5 est-il fourni avec un stylet S Pen ?

Le Galaxy Z Fold 5 est compatible avec l'usage du stylet maison de Samsung, le S Pen. L'accessoire n'est cependant pas inclus avec le smartphone et doit être acheté à part. S'il n'est pas livré avec l'appareil, il est certain que le Galaxy Z Fold 5 ne dispose pas d'emplacement spécifique pour ranger et recharger son S Pen. L'absence d'un tel port permet aussi de conserver le terminal plus fin.

Le S Pen permet d'écrire manuellement, de dessiner ou d'annoter des documents sur l'écran, mais aussi de contrôler le smartphone à distance pour enclencher l'appareil photo, passer une diapositive lors d'une présentation, ou passer à la musique suivante d'une playlist.

Quelle version d'Android pour le Galaxy Z Fold 5 ?

Le Galaxy Z Fold 5 est livré sous One UI 5.1.1, la surcouche logicielle de Samsung, basée sur Android 13. Cette version offre une interface fluide, intuitive et personnalisable. De nombreuses fonctionnalités la rendent particulièrement adaptée à l'exploitation de l'écran pliable de l'appareil, notamment en ce qui concerne le multitâche et l'adaptation automatique des écrans au mode utilisé : ouvert, fermé ou flex.

Le constructeur se montre de plus en plus réactif au regard du suivi logiciel de ses smartphones haut de gamme. Il promet 4 ans de mises à jour majeures d'Android et cinq ans de patchs de sécurité.