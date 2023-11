Samsung dément les rumeurs : aucun smartphone pliable abordable n’est prévu pour 2024

Si vous espériez voir arriver un smartphone pliable moins cher chez Samsung au cours des prochains mois, mauvaise nouvelle, l’entreprise vient d’annoncer qu’un tel appareil n’est pas dans les cartons.

Des rumeurs ont circulé ces dernières semaines sur les projets de Samsung de présenter un téléphone pliable abordable en 2024, offrant aux utilisateurs une option plus économique qui pourrait enfin démocratiser ce type d’appareils. Les téléphones pliables sont traditionnellement associés à des prix plus élevés, c’est pourquoi une alternative plus économique de la part de Samsung était attendue par beaucoup, même si l’on retrouve déjà des smartphones pliables moins chers chez d’autres fabricants.

Malheureusement, une récente déclaration d'un porte-parole de Samsung a officiellement étouffé ces rumeurs, affirmant que l'entreprise n'a pas l'intention de produire des smartphones pliables de milieu de gamme, qualifiant toutes les spéculations de sans fondement. « Nous ne prévoyons pas de fabriquer des smartphones pliables dont le prix se situe dans le milieu de gamme, et les dernières rumeurs sont sans fondement ».

Samsung nie travailler sur un smartphone pliable moins cher

Ce démenti fait suite à une récente vague de spéculations déclenchée par des rapports datant du mois d'août qui laissaient entrevoir la possibilité d'un téléphone pliable Fan Edition (FE). La rumeur initiale manquait de détails concernant la gamme de prix, mais des spéculations ultérieures ont affirmé que l'appareil pliable Samsung prétendument abordable pourrait être vendu entre 400 et 500 dollars. Cette annonce avait rapidement suscité l'enthousiasme des consommateurs à la recherche d'une option pliable moins chère.

Si la récente déclaration rejette les rumeurs spécifiques concernant un téléphone pliable de milieu de gamme, elle n'exclut pas complètement la possibilité que Samsung introduise un appareil pliable abordable à l'avenir. L'ambiguïté de la réponse du porte-parole laisse place à la spéculation sur le fait que Samsung pourrait encore explorer des options dans une gamme de prix inférieure à son point de départ habituel pour les appareils pliables, fixé aux alentours de 1000 euros, voire un peu plus pour le dernier Galaxy Z Flip 5 à cause de son prix en hausse.

Il est dommage que Samsung ne souhaite pas proposer d’appareil pliable sur le segment de milieu de gamme, puisque rappelons-le, plusieurs fabricants ont déjà sauté le pas. C’est notamment le cas de Tecno avec son Phantom V Flip, ou encore de Motorola avec son Razr de dernière génération.