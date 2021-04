Un peu plus d'un an après la sortie du Galaxy A51 qui fut un réel succès commercial pour la firme coréenne, Samsung vient de sortir ses nouveaux modèles milieu de gamme, les A52 et A52 5G. Nous avons testé ce dernier vous livrons ici toutes nos impressions.

Samsung revient encore cette année avec deux belles propositions dans son catalogue milieu de gamme : les Galaxy A52 et Galaxy A52 5G. Tout juste annoncés en mars, ils sont équipés d'un SoC Qualcomm Snapdragon 750G assisté de 6 Go de RAM et de 128 Go de stockage (extensible), mais aussi d'un quadruple module photo. Proposés à 379 € (A52) et 449 € (A52 5G), les deux appareils réussiront-ils à faire honneur à leur prédécesseur qui avait déjà su nous convaincre ?

Nous avons pu tester en profondeur le Galaxy A52 en version 5G et vous proposons de découvrir notre test complet de ce nouveau milieu de gamme, qui a vraiment tout pour séduire… Ou presque ?

Notre test en vidéo du Galaxy A52 5G

Prix et disponibilité

Le Samsung Galaxy A 52 5G est vendu au prix de 449 €, et propose 4 coloris différents : le noir, le blanc, le bleu ou le violet. Il est par ailleurs accompagné d'un Smart Tag offert, qui vous permet de géolocaliser facilement un objet facilement pour ne plus le perdre. Chaque smart tag supplémentaire est proposé au prix de 34,90€.

Vous pourrez retrouver le Galaxy A52 5G sur le site officiel de Samsung, ainsi que chez l'ensemble des opérateurs et revendeurs habituels.

Fiches techniques des Galaxy A52 et A52 5G

Galaxy A52 Ecran 6.5"

FHD+

2400 x 1080 pixels

120 HZ selon le modèle Chipset Snapdragon 720G/750G OS Android 11 + One UI 3.1 RAM 6/8 Go Stockage 128/256 Go microSD Oui Capteur principal 64 MP

12 MP ultra grand angle

5 MP macro

2 MP profondeur Capteur selfie 32MP Batterie 4500 mAh

Recharge 25W 5G Selon la variante Biométrie Scanner d’empreinte sous l'écran Résistance à l'eau IP67

Unboxing et design

Commençons ce petit tour d'horizon par un unboxing en bonne et due forme. Dans la boîte, mis à part le smartphone, on retrouve un câble permettant la recharge et le transfert de données, doté d'un port USB type A d'un côté et USB Type C de l'autre. Comme à l'accoutumée, on profite également d'une pochette cartonnée intégrant l'ensemble de la documentation, ainsi que l'outil permettant d'ouvrir le tiroir à carte SIM. On bénéficie également d'une paire d'écouteurs “kit mains libres” (intégrant une télécommande).

L'adaptateur secteur permettant une recharge 15w et équipé d'une prise USB de type A est bien présent, contrairement aux modèles de la gamme Galaxy S. Un bon point que Samsung ait décidé de ne pas retirer ce bloc de recharge de toutes les boîtes de smartphones.

Côté design, le Galaxy A52 5G mesure 15,9 cm de haut par 7,51 cm de large et 0,84 cm d'épaisseur, le tout pour 184 grammes. Sur la face avant du smartphone, on retrouve des ingrédients similaires à ceux de son prédécesseur : un grand écran Full HD+ SuperAmoled de 6,5 pouces poinçonné en haut et son centre, poinçon où vient prendre place un capteur selfie. En bas de l'écran se cache un capteur d'empreinte digitale.

Sur la tranche droite, nous retrouvons les boutons de gestion du volume, ainsi que le bouton de verrouillage/déverrouillage. La partie supérieure quant à elle abrite un micro pour assurer la réduction de bruit lors des communications, mais également le tiroir à carte SIM supportant au choix :

deux cartes Nano-SIM

ou une carte Nano-Sim + Une carte microSD.

Au-dessous de l'appareil, nous retrouvons un haut-parleur, une prise USB-C, qui permet de recharger le smartphone ou de le connecter à un ordinateur, un micro et une prise mini-Jack TRRS en 3,5 mm. L'arrière du smartphone est recouvert d'un plastique mat d'excellente qualité qui reste cependant sensible aux traces de doigts. Pour ce test, nous avons eu la version noire, mais d'autres coloris sont disponibles : blanc, bleu ou violet, faites votre choix. En haut de cette coque se trouve le quadruple module photo dont nous détaillerons les caractéristiques un peu plus loin dans ce test. Chacun des objectifs est entouré d'un cerclage en chrome du plus bel effet. Un rendu plus sobre que ce que Samsung nous avait proposé l'an dernier sur cette gamme, amenant un côté premium très satisfaisant à ce smartphone pourtant situé une gamme en dessous.

La prise en main du smartphone est très confortable, les boutons latéraux tombent facilement sous les doigts et permettent une utilisation facile à une main. Le dos en plastique se révèle également très agréable et n'enlève rien à la sensation quasi-premium de ce smartphone.

Écran

Samsung oblige, nous sommes face ici à un très bel écran de 6,5” Full HD+ Amoled proposant une définition de 2400 x 1080 au format 20:9 et au rafraîchissement configurable entre 60Hz et 120Hz.

Comme à son habitude, Samsung nous offre ici un écran très bien calibré proposant des détails nets et précis, des couleurs vives et chatoyantes et, grâce à la technologie Amoled, des contrastes bien profonds. Cet écran se révèle très agréable et très réactif à l'utilisation. L'image est très lumineuse et confortable, semblable à ce qu'avait su proposer le Galaxy A51 l'an passé, puisque nous sommes ici sur le même écran.

Le poinçon situé en haut n'a pas subi de changement drastique, nous retrouverons toujours un trou discret abritant le capteur selfie qui est lui aussi entouré d'un petit cerclage de couleur chrome, renforçant sa présence sans pour autant le rendre gênant. Son existence se fera cependant ressentir lors de visionnage de contenu vidéo, chose à prendre en compte si vous êtes un gros consommateur de VOD.

Audio

Contrairement à son prédécesseur, le Galaxy A52 bénéficie d'une petite mise à jour au niveau de l'audio, délivrant du son maintenant en stéréo. Les deux haut-parleurs sont de bonne facture et délivrent un son convaincant. L'équilibrage semble lui également réussi puisque même à plein volume, l'écoute reste agréable. De façon générale, les haut-parleurs ne saturent pas lorsque vous êtes à 100% de leur puissance, les basses sont assez présentes et les aigus assez distincts sans pour autant briser vos tympans. Une upgrade convaincante donc, mais qui n'empêchera pas de préférer l'écoute grâce à une paire d'écouteurs ou d'un casque, avec ou sans fil selon l'équipement que vous avez puisque ce smartphone offre une prise mini-jack.

Hardware, performance et autonomie

Petit tour de la fiche technique de ce Galaxy A 52 5G. L'appareil est équipé d'un SOC Qualcomm Snapdragon 750G, un processeur un peu daté (mais pas trop quand même), puisqu'il a été présenté en septembre dernier. Ce dernier est composé de coeurs Kryo 570 et d'une partie GPU gérée par un Adreno 619. Le tout est compatible Wi-Fi 6 (802.11 ax) , Bluetooth 5.0 et 5G. Ce processeur est assisté de 6 Go de RAM LPDDR5x et de 128 Go de stockage UFS3.1 extensible.

L'ensemble délivre des performances correctes sans être transcendantes. De façon générale, l'expérience est bonne, mais le smartphone n'arrive pas à suivre de façon fluide sur les jeux mobiles les plus gourmands. Par exemple, sur Genshin Impact, vous ferez régulièrement face à des baisses du nombre d'images par seconde lors de combats, rendant l'expérience de jeu bien moins agréable.

Pour preuve, les résultats de benchmarks. Sur Wild Life de 3DMark, le Galaxy A52 5G n'obtient qu'un score de 1105 points, ce qui le classe donc dans les 20% des smartphones les moins puissants ayant effectué le test (pour rappel, le Google Pixel 4A 5G et le Oneplus Nord N10 avaient tous deux dépassé les 2000 points et sont vendus à des prix similaires, voire inférieurs). Sur GeekBench 5, les résultats ne sont pas beaucoup plus probants : le nouveau smartphone de Samsung obtient un score en single core de 641 points et en multi-core 1897 points. Ce qui le place légèrement au-dessus des deux autres smartphones précédemment cités, mais la différence est presque anecdotique.

Si l'appareil fonctionne sans souci pour la majorité des tâches “standard”, regroupant de la navigation sur les réseaux sociaux, du visionnage de contenu et un peu de jeux mobiles pas trop gourmands, il ne faut pas demander au Galaxy A52 5G de délivrer des performances ahurissantes. Malgré la technologie Game Booster, l'appareil ne pourra prétendre au titre de smartphone de gaming. Cependant, on peut saluer l'avancée de Samsung sur ce point, tant les performances du Galaxy A52 sont bien plus satisfaisantes que celles de son prédécesseur. Mais force est de constater qu'un utilisateur ayant besoin de plus de puissances au quotidien trouvera sans trop de souci un concurrent sérieux, point tant le marché en est rempli (comme le Poco F2 Pro de Xiaomi par exemple, qui a vu son prix drastiquement baissé depuis sa sortie).

Côté batterie, le Galaxy A 52 5G est équipé d'un accumulateur de 4500 mAh. L'appareil est capable de supporter une charge rapide allant jusqu'à 25W avec un adaptateur secteur vendu séparément. Lors de la sortie de boite, vous ne devrez compter que sur le chargeur 15W max proposant une recharge longue (quasiment une heure et demie pour une recharge complète).

Cependant, si la recharge n'est pas son fort, le Galaxy A52 5G fait figure de bon élève capable en termes d'autonomie. Le smartphone est capable de tenir sans souci deux jours pour les utilisateurs les moins gourmands, et une journée et demie pour un power user. Un bon point donc, qui permet de contrebalancer avec l'absence de recharge rapide réellement convaincante.

Enfin, amateurs de charge par induction, passez votre chemin : le Galaxy A52 5G n'est pas capable d'entrer en résonance avec vos galets. Ici seule la charge filaire est prise en charge.

Module Photo

Le quadruple module photo arrière du Galaxy A52 5G semble prometteur tant il a subi d'amélioration en comparaison avec son prédécesseur. Ce module est composé d'un capteur principal de 64 MP ouvrant à f/1,8 et offrant un champ de vision de 81°. L'ultra-angle de son côté repose quant à lui sur un capteur de 12 MP ouvrant à f/2,2. Enfin, le capteur macro ainsi que le capteur portrait proposent les mêmes caractéristiques techniques, à savoir un capteur de 5 MP ouvrant à f/2,4.

Le capteur principal propose des clichés d'excellente qualité : le piqué est présent, les détails sont nets, et les contrastes de qualité. Samsung continue de faire des efforts concernant la sursaturation de ses clichés qui se rapprochent de plus en plus d'un résultat naturel offrant donc des clichés plus agréables. Notons également que le HDR est très bien géré, et ce même à contre-jour, limitant donc les soucis de zones sur ou sous-exposées.

Les photos prises en basse luminosité sont elles aussi très correctes, même si les zones les moins exposées seront beaucoup moins lisibles. Point positif : le mode nuit présente ici une réelle utilité, permettant de prendre des clichés plus lumineux et surtout plus détaillés, offrant des contours plus saillants et moins de “bavures” entre les différents éléments.

Notez également l'absence de téléobjectif, qui est ici remplacé par un zoom numérique jusqu'à x10 via le capteur principal. Si les modes x2 et x4 restent exploitables, tandis que le x10 rend les clichés évidemment trop peu détaillés et bien trop bruités pour l'être.

De son côté, l'ultra-grand-angle de 12 MP offre des clichés moins précis et moins lumineux dû à son plus petit capteur. Si l'on trouve également quelques aberrations chromatiques en bord d'image, celle-ci sont finalement assez discrètes et nécessitent de zoomer au plus grand grossissement pour apparaître.

En outre, ce même capteur souffre d'une distorsion des lignes, celle-ci est corrigée à l'aide d'un traitement logiciel plutôt efficace, qui vient donc rectifier le tir une fois le cliché pris. En mode nuit, l'ultra-grand-angle se révèle cependant inexploitable, le capteur n'étant pas capable de collecter assez de lumière pour obtenir des clichés satisfaisants.

Le mode portrait propose des clichés satisfaisants avec les capteurs arrière, la profondeur de champ calculée grâce au capteur TOF de 5 MP permettant un détourage presque parfait dans des conditions de lumière optimales. On peut çà et là retrouver quelques petites erreurs de détourage dans les cheveux ou dans les zones proches des pliures de vêtements, mais force est de reconnaître que ce pan-là a bien évolué depuis quelque temps sur les appareils Samsung, tous modèles confondus.

Pour finir, le capteur macro offre des clichés riches en couleurs, mais… La stabilisation étant malheureusement inexistante, et souffrant de tremblements essentiels, j'ai été incapable de capturer un cliché net. Si vous voulez en profiter pleinement, mieux vaut vous armer d'un petit trépied.

Côté selfie, le Galaxy A52 5G est équipé d'un capteur de 32 MP offrant d'excellents clichés, mais souffrant un plus de problèmes de détourage puisqu'il est ici entièrement numérique et traité par le logiciel.

Dans l'ensemble, ce module photo offre de très beaux clichés et se montre très honorable. S'il peut exister quelques défauts, notamment au niveau de la stabilisation avec le mode macro, ou quelques légers soucis d'aberrations chromatiques sur l'ultra-grand-angle, les photos restent de bonne qualité et offrent une belle restitution de la réalité. Mention spéciale au HDR, qui est pleinement maitrisé et permet des clichés avec une plage dynamique très bien gérée.

Environnement

Samsung oblige, nous sommes là sur un smartphone tournant sur une base d'Android 11 équipé de l'excellente surcouche One UI ici en version 3,1. L'expérience est fluide et intuitive, ce qui rend la navigation d'autant plus agréable. Côté assistant, on retrouve comme à l'accoutumée Bixby intégré à cette surcouche. L'assistant de Samsung reste en deçà de ce que peut proposer son homologue chez Google, qu'on préfèrera dans la majorité des cas.

Conclusion : on craque ou pas pour le A52 5G ?

Le Galaxy A52 5G est un très bon milieu de gamme pour un utilisateur standard. Les personnes à la recherche d'un smartphone au design réussi, d'une autonomie convaincante, d'un appareil photo polyvalent et d'une expérience Android complète seront pleinement satisfaites de cette toute nouvelle version. Les quelques améliorations amenées par Samsung sont plaisantes et renforcent le plaisir à l'utilisation.

On notera cependant quelques défauts à ce smartphone : une recharge assez lente, un téléobjectif en retrait par rapport aux autres capteurs, et l'absence de charge par induction. S'il n'est pas parfait, force est de constater que le A52 5G reprend avec brio le flambeau de son prédécesseur, offrant à un prix intéressant, des performances complètes.