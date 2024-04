One UI 6.1 désactive les notifications sur les smartphones Galaxy, voici comment corriger ce bug

Si vous avez récemment installé One UI 6.1, vous avez peut-être remarqué un souci au niveau de vos notifications depuis la mise à jour. De nombreux utilisateurs se plaignent en effet de ne pas voir certaines alertes s’afficher sur leur smartphone depuis quelques semaines. Heureusement, il existe une solution toute simple pour régler ce problème.

One UI 6.1 est, à bien des égards, une mise à jour majeure pour les smartphones Galaxy. En plus de quelques améliorations du système et de la batterie, pour ne citer qu’eux, cette nouvelle version a surtout apporté de nombreuses fonctionnalités IA aux appareils moins récents que le Galaxy S24. Malheureusement, comme souvent, celle-ci a également apporté son lot de soucis techniques.

Depuis le déploiement de la mise à jour, les utilisateurs ont ainsi dû faire face à un scanner d’empreintes capricieux, ou encore à des ralentissements globaux à cause du fil Discover. Visiblement, ce n’est pas encore terminé. Sur Reddit et autres forums, ils sont désormais nombreux à évoquer un bug au niveau des notifications, qui refusent tout bonnement de s’afficher. Le problème semble affecter tous les smartphones éligibles à la mise à jour.

Comment résoudre le bug des notifications sur One UI 6.1

La bonne nouvelle, c’est que l’on connaît la raison derrière ce bug. En effet, parmi toutes ses nouveautés, One UI 6.1 introduit également un nouveau paramètre intitulé Gestion catégories notification pour chaque appli. Cette option, une fois activée, évite à l’utilisateur de choisir quelle notification de chaque application est autorisée à apparaître.

Sur le même sujet — One UI 6.1 : Samsung veut protéger la batterie des smartphones avec de nouvelles options de sécurité

Par défaut, ce paramètre est désactivé après installation de la mise à jour. Mais il arrive qu’il soit activé automatiquement. Si vous ne recevez plus certaines mises à jour depuis quelques jours sur votre smartphone Galaxy, il y a donc de fortes chances pour que cela soit votre cas. Voici donc comment désactiver cette option :

Ouvrez les Paramètres d’Android Rendez-vous dans la section Notifications Appuyez sur Paramètres avancés, tout en bas de l’écran Désactivez l’option Gestion catégories notification pour chaque appli

Votre problème est désormais résolu.

Source : Android Police