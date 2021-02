Galaxy A72 : prix, date de sortie, fiche technique, tout savoir sur le milieu de gamme de Samsung

Le Galaxy A72 est un smartphone milieu de gamme de Samsung, qui devrait convaincre les utilisateurs qui ne jurent que par les smartphones de la marque, mais qui ne souhaitent pas investir trop cher dans un mobile. L'A72 se présente comme un bon compromis entre prix et performances.

Début d'année chargée pour Samsung, qui a déjà lancé ses Galaxy S21. Le constructeur sud-coréen doit encore commercialiser trois séries de smartphones haut de gamme en 2021 avec les Z Fold, Note et Z Flip. Mais la marque est aussi populaire pour ses appareils moins coûteux, des mobiles moins premium, mais au rapport qualité-prix plus intéressant. Et dans cette catégorie, le Galaxy A72, successeur du Galaxy A71, est particulièrement attendu.

Quand sort le Galaxy A72 ?

On ne devrait plus attendre bien longtemps de voir débarquer le Galaxy A72 sur le marché. Le smartphone a fait une apparition sur la version russe du site officiel de Samsung, indiquant que la communication autour de l'appareil devrait très vite s'enclencher. Les dernières indiscrétions tendent vers une sortie dans le courant du mois de mars 2021.

Quel est le prix du Galaxy A72 ?

Plusieurs sources avancent les mêmes prix pour le Galaxy A72 en Europe. Celui-ci serait vendu au tarif de 450 euros pour la version équipée de 6 Go de RAM et 128 Go d'espace de stockage et à 510 euros pour la configuration 8/256 Go. Ces prix concernent le modèle 4G du Galaxy A72, qui sera aussi disponible en 5G. Mais pour l'instant, nous n'avons pas d'information sur sa tarification.

Quelle est la fiche technique du Galaxy A72 ?

Vous pouvez retrouver ci-dessous un tableau récapitulatif des spécifications techniques du Galaxy A72. En attendant l'officialisation de Samsung, gardez bien à l'esprit que ces informations proviennent de différents leaks et qu'elles peuvent être sujettes à modification.

Galaxy A72 Ecran 6.7"

FHD+

90/120hz

2400 x 1080 pixels Chipset Snapdragon 720G/750G OS Android 11 + One UI 3.1 RAM 6/8 Go Stockage 128/256 Go microSD Selon la variante Capteur principal 64 MP

12 MP ultra grand angle

5 MP macro

2 MP profondeur Capteur selfie 32MP Batterie 5000 mAh

Recharge 25W 5G Selon la variante Biométrie Scanner d’empreinte sous l'écran Résistance à l'eau IP67

Quel design pour le Galaxy A72 ?

Des visuels du smartphone ont déjà leaké, nous avons donc un bon aperçu de ce à quoi va ressembler le Galaxy A72. Comme sur les derniers haut de gamme de Samsung, il embarque un poinçon central dans l'écran pour loger le capteur photo frontal. Forcément, les bordures entourant la dalle sont un peu plus épaisses que sur les modèles plus premium de la marque.

Au dos, pas de surprise non plus avec un bloc photo situé dans le coin supérieur gauche. Celui-ci contient les quatre modules composant l'appareil photo ainsi que le Flash LED. La coque arrière de l'appareil est constituée de plastique et l'appareil est certifié IP67 résistant à l'eau et à la poussière.

Quant au lecteur d'empreintes, il n'est ni sur le dos ni sur la tranche, Samsung a opté logiquement pour un scanner sous l'écran. On retrouve bien sûr un port USB-C et l'on peut se satisfaire du choix de Samsung de conserver le port jack 3.5mm pour connecter un casque ou des écouteurs en filaire, une connectique qui a tendance à disparaitre des smartphones.

Quelle est la taille d'écran du Galaxy A72 ?

Le smartphone serait équipé d'un écran Super AMOLED avec une diagonale de 6,7 pouces. La dalle afficherait une définition de Full HD+ 2400 x 1080 pixels et une fréquence de rafraichissement de 90 Hz pour les A72 4G et de 120 Hz pour les A72 5G. Il adopterait un ratio allongé de 20:9.

Quelles sont les performances du Galaxy A72 ?

Le smartphone serait propulsé par un SoC différent selon que vous optiez pour le modèle 4G ou 5G. Dans le premier cas, le Galaxy A72 tournerait sous un Snapdragon 720G, une puce milieu de gamme de Qualcomm. Alors que le modèle plus coûteux et compatible 5G aurait droit à un SoC plus véloce, le Snapdragon 750G. Samsung fait des économies sur les puces, certains concurrents proposant un Snapdragon 765G sur leurs appareils de ce positionnement tarifaire.

Pour la mémoire, nous l'évoquions plus tôt, deux configurations seraient disponibles : 6/128 ou 8/256 Go. L'une des variantes, la mieux équipée, pourrait aussi offrir un emplacement d'extension de stockage par carte micro SD.

Quelle autonomie pour le Galaxy A72 ?

La capacité de la batterie du Samsung Galaxy A72 s'élèverait à 5000 mAh. Un tel volume d'énergie de l'accumulateur devrait garantir une belle autonomie à l'appareil. On s'attend à ce que le smartphone supporte une recharge rapide de 25W, mais il ne sera pas compatible avec la recharge sans fil, une fonctionnalité réservée aux mobiles haut de gamme.

Le Galaxy A72 est-il bon en photo ?

Quelques spécifications techniques de l'appareil photo du Galaxy A72 ont fuité. Le capteur principal de 64 MP avec ouverture f/1.8 et autofocus à détection de phase serait accompagné d'une lentille ultra grand-angle (123°) de 12 MP, f/2.2, d'un objectif macro de 5 MP, f/2.4 et d'un capteur dédié à la profondeur de champ de 2 MP, f/2.2. Une autre source évoque la présence d'un téléobjectif de 8 MP autorisant un zoom optique x2 à la place du capteur de profondeur.

Pour la vidéo, l'enregistrement en 4K serait limité à 30 images par seconde. Un mode super slow-motion à 960 fps est également prévu, en 1080p seulement. À l'avant, le capteur selfie de 32 MP et f/2.2 sera capable de filmer jusqu'en 4K à 30 images par seconde.

Quelle est la version d'Android du Galaxy A72 ?

Le Galaxy A72 sera lancé sous One UI 3.1, la surcouche logicielle de Samsung basée sur Android 11, la dernière mise à jour majeure de l'OS mobile de Google. L'interface maison de Samsung est considérée comme l'une voire la meilleure de l'écosystème Android. One UI 3.1 apporte quelques améliorations par rapport à One UI 3.0 que l'on vous décrit dans un dossier dédié, comme la possibilité de supprimer un objet sur une photo, une option Director's View pour filmer avec à la fois l'appareil photo principal et la caméra frontale, le cadrage automatique de la vidéo lors d'un appel visio sur Google Duo ou encore l'ajout de Google Discover pour la rubrique actualité de l'écran d'accueil.