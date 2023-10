Galaxy S23 FE, Buds FE et Tab S9 FE : Samsung dévoile sa nouvelle ligne de produits premium mais à prix réduits

Samsung a levé le voile sur ses nouveaux produits estampillés FE. Il s’agit encore une fois de déclinaisons de ses terminaux phares, mais à prix réduit. Au programme : le Galaxy S23 FE, les tablettes Galaxy Tab S9 FE ainsi que les Galaxy Buds FE.

Dans le portefeuille de Samsung, la gamme FE (pour Fan Edition) a un objectif simple : proposer les produits phares de la marque à prix réduit. Des versions « light » qui reprennent le design des premiers terminaux ainsi que quelques fonctionnalités fortes, en les amputant toutefois de certains atouts. Alors de 2022 a signé une pause dans le catalogue des FE, Samsung revient en 2023 avec trois annonces : le Galaxy S23 FE, les Galaxy Tab S9 FE et les Galaxy Buds FE.

Commençons par le Galaxy S23 FE. Il reprend le design du modèle de base, mais cette fois avec un dos en verre (Gorilla Glass 5) et un cadre en aluminium. Côté technique, nous avons une dalle AMOLED de 6,4 pouces avec un taux de rafraîchissement dynamique (60-120 Hz), un processeur Exynos 2200 et une batterie de 4500 mAh. Enfin, le module photo se compose d’un capteur principal de 50 mégapixels, d'un ultra grand angle de 12 mégapixels et d’un téléobjectif X3 de 8 mégapixels. Une belle bête qui n’a pas encore de prix ni de date de sortie en Europe, puisque Samsung nous a indiqué « qu’il n’arriverait pas en 2023 » dans nos contrés.

Samsung présente ses Galaxy Tab S9 FE

En revanche, les autres produits sont d’ores et déjà disponibles à la vente. Les Buds FE sont des déclinaisons « light » des Buds 2. Disposant de la réduction de bruit active et de la détection des voix en appel, ils reprennent le design des Buds + de 2020. Ils seront vendus 109 euros, une super affaire pour des écouteurs ANC.

Enfin, les Galaxy Tab S9 FE sont les déclinaisons des Tab S9 et S9+ (mais pas Ultra) sorties il y a quelques mois. Nous avons donc deux tablettes (10,9 pouces et 12,4 pouces) avec écran LCD 90 Hz. A l’intérieur, nous trouvons un processeur Exynos 1380 ainsi qu'une batterie de 8000 mAh pour la S9 FE et de 10 090 mAh pour la S9+ FE. Voici les tarifs annoncés :

Galaxy Tab S9 FE : à partir de 529 euros

Galaxy Tab S9+ FE : à partir de 699 euros

Des produits intéressant sur le papier et vendus à des prix justes.