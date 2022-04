Test Samsung Galaxy A53 5G : le milieu de gamme tout en séduction

Samsung revient en force sur le secteur du milieu de gamme avec le Galaxy A53 5G pour fer de lance. Avec son nouveau design et un équipement remis au goût du jour, ce smartphone est-il armé pour s’imposer comme le modèle incontournable de ce début d’année ?

Après avoir dévoilé ses fleurons en février dernier, les très attendus Galaxy S22, Samsung s’attaque au cœur de gamme avec le lancement d’une ribambelle de Galaxy A. En vente depuis quelques jours, le Galaxy A53 5G est indubitablement le modèle le plus attrayant de cette série, notamment grâce à un design renouvelé et à un solide équipement de milieu de gamme. Il a toutefois la lourde tâche de succéder aux Galaxy A52 et A52s, des smartphones qui ont remporté un vif succès en 2021.

Les nouveaux atours du Galaxy A53 5G et ses composants dernier cri vont-ils suffire à en faire la nouvelle star du milieu de gamme ? Peut-il à l’instar de ses illustres prédécesseurs s’affirmer comme le meilleur rapport qualité-prix du moment ? Nous avons testé pendant quelques jours ce tout nouveau smartphone et nous vous faisons partager notre expérience et nos conclusions.

Prix et disponibilité du Samsung Galaxy A53 5G

Disponible depuis ce 1er avril, le Galaxy A53 5G a officiellement été lancé au prix de 459 euros. Pour ce tarif, il embarque 6 Go de mémoire vive et 128 Go à destination du stockage (une capacité extensible par micro SD jusqu’à 1 To) et c’est la version dans laquelle nous l’avons testé. L’appareil existe également en 8 Go de RAM et 256 Go de stockage pour les plus gourmands en matière d’installation d’applications. Une version facturée 60 euros supplémentaires soit 519 euros.

Quatre couleurs sont présentes au catalogue, vous pouvez donc choisir votre appareil en noir, bleu, blanc ou pêche. Nous avions un petit faible pour la teinte bleue qui, selon nous, met mieux en valeur le design original du dos du Galaxy A53 5G, mais nous avons dû nous contenter du noir, pas mal non plus, et plus fédérateur.

Livré dans un packaging qui fait appel à deux fois moins de carton que la concurrence, le Galaxy A53 5G est accompagné de fait par un simple câble USB type-C vers USB type-C. Si votre ancien chargeur n’accepte qu’une connectique USB classique, il vous faudra malheureusement en acheter un nouveau. Sur le site de Samsung, le chargeur 25 W coûte 28 euros et il vous permettra au moins de profiter de la charge dite « ultra » rapide du constructeur.

Fiche technique

Avec un prédécesseur comme l’excellent Galaxy A52s lancé l’été dernier, le Galaxy A53 va avoir fort à faire pour s’imposer. La lecture de la fiche technique montre, à niveau de prix de lancement équivalent, une évolution par petites touches avec pour la partie la plus visible un design légèrement renouvelé. Pour la partie matérielle, on relève une batterie qui gagne en capacité (passant de 4500 à 5000 mAh) et l’intégration d’un processeur maison (Exynos 1280 à la place du Snapdragon 778G).

Samsung Galaxy A53 5G Écran Super AMOLED 6,5", FHD+ (407 ppp), 120 Hz Chipset Samsung Exynos 1280 à 2,4 GHz RAM 6 Go Stockage 128 Go Photo - Optique principale f/1.8 (capteur 64 MP) OIS

- Optique ultra grand-angle f/2.2 (capteur 12 MP)

- Optique macro f/2.4 (capteur 5 MP)

- Optique portrait f/2.4 (capteur 5MP)

- Optique en façade f/2.2 (32 MP) Batterie 5000 mAh Charge Rapide, 25 W 5G Oui Biométrie Lecteur d’empreinte sur l’écran, reconnaissance faciale Dimensions 15,96 x 7,48 x 0,81 – 189 g

Un design amélioré, tout en séduction

Malgré sa batterie haute capacité, le nouveau Galaxy A53 5G de Samsung ne prend pas un gramme et gagne même en finesse et en largeur face à son prédécesseur, même si cela se joue au quart de millimètre ! Avec un écran qui occupe 84 % de la façade – les bords restent bien visibles, mais toujours de taille raisonnable -, la compacité de l’appareil assure une prise en main très agréable.

En façade, le design n’évolue guère. Les bords affleurent jusqu’à l’écran ultra plat, de type Infinity-O, c’est-à-dire avec un poinçon pour loger la caméra frontale. Les tranches brillantes offrent sous les doigts un léger arrondi, plutôt confortable. À l’arrière, on retrouve le dos mat en plastique de bonne qualité, cher à la gamme, avec un changement d’ordre esthétique plutôt agréable. Le bloc photo se fond de façon encore plus prononcée dans le châssis, avec un petit effet tout en courbes qui n’est pas sans rappeler celui initié sur l’Oppo Find X3. Un style « inspiré » donc, mais qui apporte une touche distinctive bienvenue sur cette gamme.

Pour le reste, on retrouve les caractéristiques déjà présentes sur le Galaxy A52s. Le dernier-né de Samsung bénéficie donc d’un capteur d’empreintes sous l’écran, rapide et bien réactif. Il répond aussi à la certification IP67 qui le rend résistant à la poussière et à l’eau (mais une eau peu profonde avec un maximum de 1 mètre). Équipé de haut-parleurs stéréo assez puissants et de qualité assez correcte, il perd en revanche la prise jack présente chez son prédécesseur. Il faut se contenter du port USB-Type C, sachant que Samsung ne fournit pas d’écouteurs fidèles dans la boîte. Enfin, le Galaxy A53 dispose toujours d’un lecteur microSD capable de supporter les cartes jusqu’à 1 To.

En termes de connectivité, le Galaxy A53 joue les bons élèves puisqu’il est compatible Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, NFC et 5G.

Écran super Amoled : toujours une réussite

À l’instar de son prédécesseur, le Galaxy A53 5G est équipé d’un écran 6,5 pouces, une taille intermédiaire qui présente le mérite d’être suffisamment grande pour profiter pleinement de tous ses contenus et suffisamment petite pour disposer d’un appareil compact, facile à manipuler ou à glisser dans une poche. De définition Full HD+ soit 1080 x 2400 points, cette surface d’affichage assure une excellente résolution de 405 ppp et est protégée des rayures par du verre Gorilla Glass 5.

La technologie super Amoled de la dalle apporte un contraste quasi absolu tandis que la luminosité de la dalle se situe autour de 500 nits, mesurés par notre sonde, avec des pointes au-delà des 800 nits annoncés par Samsung, lorsque c’est nécessaire, dans un environnement très éclairé par exemple. De quoi profiter d’un affichage optimal en intérieur aussi bien qu’en extérieur, même sous un généreux soleil.

Réglée par défaut en mode d’écran « Vif », la dalle offre des couleurs un peu trop éclatantes avec une prédominance des rouges, des verts et des jaunes flatteuse à l’œil, mais peu naturelle. Le DeltaE mesuré est d’ailleurs trop élevé (4.4) tout comme la température des couleurs (6892). En revanche, les amateurs d’écran fidèle à la réalité trouveront leur bonheur en activant le mode d’écran « Naturel ». Avec un DeltaE de 2.2 et une température des couleurs de 6479, Samsung livre ici des performances d’affichage qui confinent à la perfection.

Comme la plupart des smartphones milieu de gamme récents, le Galaxy A53 5G bénéficie d’un rafraîchissement d’écran supérieur au classique 60 Hz pour booster la fluidité d’affichage. Le taux grimpe sur ce smartphone à 120 Hz, mais il faut choisir entre 120 Hz et 60 Hz en l’absence de fonction dite « adaptative », capable de faire varier intelligemment ce taux en fonctions des usages. Le rafraîchissement à 120 Hz (réglé comme tel par défaut) étant plus gourmand en ressources, n’hésitez pas à rebasculer en 60 Hz si vous avez besoin de ménager l’autonomie du smartphone en fin de journée. La bonne nouvelle est qu’avec sa batterie de 5000 mAh, ce Galaxy A53 5G peut rester en 120 Hz sans mettre en péril votre soirée, comme nous allons le voir.

On attendait un peu mieux de l'autonomie

Avec sa batterie de 5000 mAh, le Galaxy A53 5G affiche donc une autonomie plutôt confortable qui devrait vous permettre de tenir presque deux jours sans passer par la case recharge, pour peu que vous limitiez les usages trop énergivores. Avec un écran réglé au maximum de sa luminosité et en 120 Hz, nous avons passé allégrement la barre des 10 heures de vidéo streaming en lecture continue.

On attendait toutefois un peu mieux de cette batterie haute capacité. Si le Galaxy S22 Ultra, équipé d’une batterie de 5000 mAh et d’un processeur Exynos nous avait livré il y a quelques semaines un résultat de 9h, le Motorola 30 Edge Pro de son côté avait assuré le même résultat que le Galaxy A53 5G, soit 10h15 en streaming vidéo. Pourtant, l’appareil de Motorola est équipé du puissant processeur Snapdragon 8 Gen 1 ainsi que d’un grand écran de 6,7 pouces, tout aussi lumineux. Avec le nouveau smartphone de Samsung, on reste donc un peu sur sa faim et bien loin de l’autonomie d’un Xiaomi Redmi Note 11 (12 heures). Le processeur Exynos 1280 maison pourrait bien en être en cause…

Si Samsung n’accompagne toujours pas son Galaxy A53 5G d’un chargeur, la bonne nouvelle vient de ce qu’il supporte la charge rapide 25 W, comme avant lui le Galaxy A52s ou le Galaxy S22. Il faut aller activer la fonction dans les paramètres de la batterie sous peine de devoir patienter près de 2h30 pour passer de 0 à 100%. Avec la charge 25 W, ce temps est réduit à 1h14. Un résultat bien moins rapide que sur un OnePlus Nord CE 2 et ses 35 minutes (il est vrai avec une batterie de 4500 mAh), mais suffisamment rapide pour faire un peu oublier l’autonomie perfectible.

De petites performances compensées par un OS solide

Pour son Galaxy A53 5G et même son Galaxy A33 5G, Samsung a fait cette année le choix d’un nouveau processeur maison, l’Exynos 1280, gravé en 5 nanomètres (contre 6 nanomètres pour le Snapdragon 778 G de l’an passé). Si cet Exynos donne satisfaction pour tout ce qui concerne les usages les plus classiques, il n’est clairement pas dimensionné pour des usages gourmands en GPU, comme les jeux les plus sophistiqués. Sur ce plan, l’Exynos produit même des résultats inférieurs au Snapdragon 778G, une puce qui avait été optimisée par Qualcomm pour le gaming. Jouer à des titres un peu sophistiqués en termes de graphismes sera possible, mais pas dans des conditions optimales. Il faudra mettre le curseur bas au niveau des graphismes et du nombre d’images par seconde pour profiter d’une séance de gaming, mais cela reste possible et avec une chauffe raisonnable.

Le Galaxy A53 5G profite en revanche de la dernière version d’Android 12 avec en surcouche One UI 4.1. Un environnement riche de fonctionnalités et de possibilités, en matière de personnalisation et de sécurité, qui reste l’un des points forts et appréciés des smartphones de Samsung. D’autant plus que le constructeur, même sur ce modèle milieu de gamme, promet 4 ans de mises à jour majeures et 5 ans de mises à jour de sécurité. À l’instar d’un Galaxy S22, le A53 5G profite pleinement de l’écosystème Galaxy, avec la possibilité d’accéder à des fonctions supplémentaires lorsqu’il est connecté à d’autres produits de la marque comme des écouteurs. Il est également possible de connecter le smartphone à son PC Windows pour gérer ses SMS directement depuis l’ordinateur, ce qui s’avère plutôt pratique.

Il se défend plutôt bien en photo

En photo et en vidéo, Samsung innove peu, reprenant en grande partie l’équipement du Galaxy A52s. le bloc photo est donc composé de quatre modules à l’arrière. L’objectif grand-angle est comme l’an passé complété d’un ultra grand-angle et de deux optiques dédiées aux portraits et à la macro.

Pour l’objectif principal qui bénéficie d’une stabilisation optique, Samsung a échangé le capteur Sony de l’an passé contre un capteur Samsung. Avec le renfort de l’IA, les prises de vues sont globalement réussies y compris au niveau des photos en basses lumières qui bénéficient d’un mode nuit assez efficace et des portraits pour lesquels on peut régler l’effet Bokeh.

Bien entendu, l’appareil n’atteint pas les performances d’un modèle haut de gamme en photo de nuit, avec une tendance au bruit et une perte en netteté assez rapide. Dans une obscurité quasi totale notamment, l’appareil n’est pas capable de déceler un objet – même en activant le mode nuit – contrairement aux cadors du marché à commencer par le Galaxy S22 Ultra. Les photos en basses lumières restent toutefois la plupart du temps d’une qualité très honnête.

Les photos en extérieur sont pour leur part satisfaisantes dans l’ensemble, y compris en ultra grand-angle, avec néanmoins une forte tendance à afficher des couleurs un peu trop vives. Même l’ultra grand-angle produit des clichés de bonne facture.

Au-delà de la polyvalence apportée par les quatre capteurs – on aurait toutefois bien troqué l’optique macro, inutile, contre un téléobjectif -, Samsung apporte avec son logiciel photo une grande richesse fonctionnelle. Comme le mode amusant, avec ses filtres et ses effets certes un peu futiles et pas toujours du meilleur goût, mais qui fonctionne assez bien.