Galaxy Z Flip 6 : non, le prochain pliant de Samsung ne sera pas équipé d’un ancien processeur

Alors que des rumeurs récentes suggéraient que le Galaxy Z Flip 6 pourrait être doté d'un processeur dépassé, des investigations plus poussées révèlent la vérité. Une entrée Geekbench, initialement attribuée à ce modèle, s'est finalement révélée être une fausse.

Une entrée sur Geekbench, une plateforme de benchmarking qui évalue les performances des processeurs à travers des tests intensifs, avait attribué un Snapdragon 8 Gen 2 au Galaxy Z Flip 6. Ceci a eu pour conséquence de provoquer de vives réactions dans la communauté technologique, car cette puce est nettement plus ancienne comparée à ses rivales. Cependant, cette information a rapidement été mise en doute.

On s'en doutais, après vérification, il s'avère que l'entrée en question était non seulement incorrecte mais complètement fabriquée. L'enquête a révélé que le dispositif testé n'était autre qu'un Galaxy S23 Ultra, spécifiquement un modèle japonais (SCG20), utilisé pour masquer et simuler les performances du supposé Z Flip 6. Ces pratiques, même si elles sont moins courantes aujourd'hui, montrent que les informations techniques peuvent souvent être incertaines pour les fabricants et les utilisateurs.

Le Samsung Galaxy Z Flip 6 utilisera bien le dernier Snapdragon 8 Gen 3

Fort heureusement, une entrée Geekbench plus ancienne et authentique confirme que le Galaxy Z Flip 6 devrait bel et bien embarquer le dernier Snapdragon 8 Gen 3. Ce processeur bien plus avancé assure non seulement une performance optimale mais aussi positionne le Z Flip 6 comme un concurrent sérieux dans la catégorie des smartphones pliables. En effet, face à lui, un certain Pixel Fold 2, qui est en préparation et sera lui aussi lancé en fin d'année. Ce démenti officiel vient rassurer les utilisateurs et les fans impatients. Il confirme bien que les spécifications du téléphone seront à la hauteur des attentes.

Samsung prévoit de dévoiler les Galaxy Z Flip 6 et Galaxy Z Flip 6 Ultra lors de l'événement Unpacked cet été, plus précisément le 10 juillet 2024. Ce lancement est très attendu, non seulement pour confirmer les capacités techniques annoncées mais également pour voir si l’entreprise va bien innover dans le domaine des smartphones pliables. Avec des informations désormais clarifiées, ce nouveau smartphone est prêt à se retrouver au centre de toutes les attentions.

Source : sammobile