Samsung lancera les Galaxy Z Flip 6, Fold 6 et la Galaxy Ring juste avant les JO 2024 à Paris

Marquez vos calendriers, fans de Samsung ! Si l'on en croit les dernières rumeurs, le prochain événement Galaxy Unpacked très attendu du géant de la technologie pourrait avoir lieu dès le début du mois de juillet.

Selon les rapports de SamMobile citant de multiples sources, le 10 juillet est la date probable de l'événement majeur de lancement de produits de Samsung, et celui-ci se déroulerait dans notre capitale ! Cette date coïnciderait parfaitement avec l'organisation à Paris des Jeux olympiques d'été de 2024, un événement pour lequel Samsung joue un rôle important en tant que sponsor mondial.

Bien que Samsung n'ait pas encore confirmé officiellement la date et le lieu, un dévoilement au début du mois de juillet correspondrait aux rumeurs précédentes suggérant que la société planifiait son prochain Unpacked plus tôt que d'habitude cette année.

Encore quelques semaines à patienter avant le Galaxy Unpacked 2024

Si la date du 10 juillet s'avère exacte, les fans de Samsung s'attendent à un événement exceptionnel, avec le lancement de nouveaux appareils. Tout d'abord, l'événement devrait voir les débuts de la nouvelle génération de smartphones pliables de Samsung, le Galaxy Z Fold 6 et le Galaxy Z Flip 6. Ces derniers seraient accompagnés pour la première fois par un appareil pliant encore plus haut de gamme, le Galaxy Z Fold 6 Ultra. Cependant, ce dernier serait réservé à la Corée du Sud, donc peut-être que Samsung ne le dévoilera pas au cours du même événement.

Les smartphones pliables ne sont peut-être pas la seule surprise de Samsung. Le géant coréen se prépare également à dévoiler un tout nouveau type d’appareil, la Galaxy Ring. La société l’a officiellement annoncée en début d'année, laissant les fans spéculer depuis plusieurs mois au sujet de sa fiche technique potentielle.

Au-delà des smartphones, Samsung préparerait également le lancement de nouveaux modèles de Galaxy Watch, de tablettes et même d'écouteurs sans fil lors de l'événement Unpacked de juillet. On se retrouverait donc un grand nombre d’appareils différents. On vous tiendra évidemment au courant dès que nous en saurons davantage. Et vous, quel appareil attendez-vous le plus à l’occasion de ce nouvel événement Unpacked ? N’hésitez pas à nous le dire dans les commentaires.