Les prochains Galaxy Z Flip combleraient enfin ce manque important présent depuis des années

Un brevet déposé par Samsung laisse penser que la firme compte s'attaquer à une limitation commune à tous les modèles de Galaxy Z Flip sortis à ce jour. Il faudra cependant patienter un peu.

De curiosité gadget lors de la sortie du premier modèle en 2020, la série des Galaxy Z Flip a su s'affirmer pour devenir une ligne de smartphones à part entière. Après un excellent Z Flip 5, la prochaine itération du mobile pliable coréen est attendue. Sans surprise, il sera une amélioration globale de son prédécesseur. Grâce aux dernières fuites et rumeurs, on suppose qu'il se démarquera notamment par un meilleur écran, tandis qu'il ne faudra pas compter sur une charge rapide, toujours limitée à 25W.

Il y a un autre point sur lequel les utilisateurs aimeraient du changement, et pour cause, il n'a jamais bougé depuis le Z Flip initial. Ce n'est pas quelque chose à côté duquel on peut passer si l'on ne fait pas attention puisqu'il est question ici d'un composant fondamental des smartphones, à savoir les capteurs photo. En effet, tous les Galaxy Z Flip ne sont équipés que de deux capteurs à l'arrière, un grand-angle et un ultra grand-angle. Il en manque donc un pour former le fameux trio que l'on retrouve sur bien des smartphones : le téléobjectif.

Samsung pourrait changer ce point majeur sur les futurs Galaxy Z Flip

L'absence de téléobjectif ne fait pas des Z Flip de mauvais photophones, mais il est clair que ce n'est pas le point sur lequel ils brillent le plus. Samsung en est conscient et d'après un brevet approuvé en 2023, le constructeur a envie d'y remédier. On y voit clairement un alignement de 3 capteurs sur la face arrière d'un smartphone pliable. Dire qu'il s'agit du fameux téléobjectif manquant à la série des Flip est cohérent. Peut-on espérer le voir sur le prochain Galaxy Z Flip 6 ? Il y a malheureusement très peu de chances.

Les premières images de l'appareil, bien que potentiellement inexactes tant qu'il n'a pas été présenté officiellement, montre seulement 2 capteurs à l'arrière, comme à l’accoutumée. Au plus tôt, il faudra attendre le Galaxy Z Flip 7 de 2025 pour voir du changement à ce niveau.

Source : Galaxy Club