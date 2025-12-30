Votre vieux câble HDMI bride peut-être votre PS5 ou votre TV 4K : voici comment bien le choisir

Posséder les toutes dernières télévisions ou consoles du marché, c’est « bien ». Pouvoir exploiter tout leur potentiel, c’est mieux. Or, parfois, un simple élément de votre configuration vous empêche d’en profiter. Le coupable ? Votre câble HDMI. On vous explique comment remédier à ce souci.

Le HDMI est aujourd’hui le pilier de la connectique audiovisuelle : c’est grâce à lui que brancher nos appareils multimédias (téléviseurs, barres de son, vidéoprojecteurs…) est un jeu d’enfant. En deux décennies, cette technologie n’a eu de cesse d’être améliorée pour offrir aux utilisateurs des performances toujours plus poussées – d’où l’existence de plusieurs normes HDMI.

Le HDMI 2.1, lancé en 2017, représente la dernière évolution majeure (démocratisée) de ce standard de la connectique. Mais vous aurez beau avoir le téléviseur dernier cri ou les consoles de dernière génération comme la PS5 ou la Xbox Series X, vous ne pourrez pas profiter de la 4K à 120 Hz, de la correction automatique du décalage labial (lip-sync universel) ou encore du Quick Media Switching permis par le HDMI 2.1 si vous n’utilisez pas le câble adéquat.

N'utilisez pas n'importe lequel de vos vieux câbles HDMI

Il est courant d’avoir de vieux câbles HDMI et de ne pas prêter attention à sa certification – d’autant plus que seulement 4 ans séparent les normes HDMI 2.0 et 2.1. Cette « erreur » est induite par la rétrocompatibilité du HDMI 2.1, qui permet de ne pas avoir à se soucier du port utilisé. Or, même si votre téléviseur est récent, le câble utilisé peut être le maillon faible de votre configuration.

Pour profiter des capacités du dernier standard, il est nécessaire d’avoir un câble HDMI certifié 2.1, comme le rappellent nos confrères de BGR. Si vous n’en avez pas, vous en procurer un devrait vous coûter moins de 10 €. Par exemple, celui d’1m80 d’Amazon Basics est vendu au prix de 7,59 €. Si jamais vous préférez l’acheter en magasin et que l’emballage ne précise pas « HDMI 2.1 », la mention « 48 Gbps » est un bon indice : c’est la bande passante maximum permise par le HDMI 2.1. Autrement, cherchez la certification « Ultra High Speed HDMI ».

Pour optimiser votre configuration, pensez à identifier le nombre et l’emplacement des ports HDMI 2.1 sur votre téléviseur. Cette norme n’est parfois disponible que sur le port ARC ou e-ARC : un détail crucial si vous prévoyez d’y brancher un système audio compatible. Rassurez-vous néanmoins, la plupart des périphériques audio peuvent se synchroniser avec votre téléviseur intelligent sans passer par le câble HDMI.

Il en sera de même lorsque le HDMI 2.2 sera, à l’avenir, massivement adopté. Ce nouveau standard de la connectique est également rétrocompatible, mais pour exploiter son plein potentiel (sa bande passante de 96 Gbps notamment), il faudra vous procurer un câble certifié Ultra96.