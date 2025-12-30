Samsung Galaxy S26 : le nouveau Bixby propulsé par Perplexity se dévoile déjà dans ce premier aperçu

Samsung l’a confirmé : il va réinventer Bixby, son assistant maison. Cette remise à niveau s’appuierait sur un partenariat avec le géant de l’IA : Perplexity. Alors que ces nouveautés sont attendues pour la sortie de la gamme Galaxy S26 l’an prochain, il semble qu’elles se dévoilent déjà avec la bêta de One UI 8.5.

Bien qu’une publicité télévisuelle pour les Galaxy Tab S11 Ultra mette en avant Gemini, Samsung poursuit ses efforts – plus ou moins – dans l’ombre pour révolutionner son IA maison mal-aimée : Bixby. Ce n’est désormais plus un secret : pour en faire un « assistant vocal clé » dans son écosystème, la marque sud-coréenne aurait décidé de s’associer à un autre géant de l’IA que Google : Perplexity.

Depuis le printemps déjà, les spéculations vont bon train : à cette époque, Bloomberg évoquait un accord entre les deux entreprises. Plus récemment, nous vous partagions les indiscrétions d’un leaker : selon lui, les tâches basiques seraient gérées par Bixby et celles plus complexes par Perplexity. Ce partenariat semble déjà se dévoiler en anticipé, alors que ces fonctionnalités IA inédites de Bixby propulsées par Perplexity devraient accompagner la sortie de la gamme Galaxy S26 l’an prochain.

Bixby dopé à Perplexity se dévoile en anticipé avec la bêta de One UI 8.5

C’est sur X (ex-Twitter) que l’internaute connu sous le pseudo Ach a partagé deux captures d’écran à ce propos – qui ont été relayées par nos confrères de 9to5Google. Sur la première, on peut voir une réponse de Bixby qui recommande à l’utilisateur de prendre une veste, tout en s’appuyant sur les données météo afin de détailler pourquoi (température réelle, ressentie, humidité, conditions météo sur toute la journée…). Surtout, on remarque à la fin de la réponse, à côté de « Sources » le logo de Perplexity.

Big enhancement for Bixby. Now Bixby can ask Perplexity to answer complicated questions. pic.twitter.com/xyyCgV3h68 — Ach (@achultra) December 27, 2025

Le logo, la précision de la réponse et la question – que l’on suppose être « dois-je prendre une veste aujourd’hui ? » –, tous ces indices suggèrent que la version améliorée de Bixby, propulsée par Perplexity, est déjà active sur son appareil. Lorsqu’un autre utilisateur lui demande quelle version de Bixby il a, Ach répond avec une capture d’écran : c’est la version 4.0.50.4. Ce serait donc celle-ci qui activerait la fonctionnalité dans la bêta de One UI 8.5.

Rappelons que ce ne sont pas les seules améliorations introduites par la bêta de la surcouche de Samsung basée sur Android 16 : le journal de modifications qui a fuité indiquait que Bixby allait devenir plus conversationnel et intelligent, en se dotant d’une mémoire et d’une meilleure compréhension.