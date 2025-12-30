Votre manette Stadia sera bientôt obsolète, il fallait s’y attendre

Google est sur le point de fermer les portes du dernier moyen de rendre sa manette Stadia utilisable sur d'autres appareils. À partir de demain, il ne sera plus possible de convertir cette dernière au Bluetooth, ce qui permettait jusqu'alors de la connecter à son smartphone ou PC.

Vous souvenez-vous de Stadia ? Il est possible que non, tant le service a été un échec. En 2023, Google décide même de mettre fin au massacre en débranchant complètement la plateforme. Malgré tout, quelques utilisateurs restaient encore et, surtout, avaient acheté la manette officielle. Manette qui devenait alors totalement inutile. Face à la gronde des concernés, Google décide de faire un geste et de permettre de rendre sa manette compatible avec d'autres appareils.

Pour se faire, il fallait se rendre sur un site Internet spécial permettant de débloquer la connectivité Bluetooth de sa manette. Pendant deux ans, la plateforme a fonctionné comme sur des roulettes. Mais il fallait bien s'attendre à ce que cela ne dure pas éternellement. Repéré par nos confrères de 9to5Google, un message d'avertissement s'affiche désormais le site, informant ses utilisateurs que le service ne sera plus disponible à compter du 1er janvier prochain.

Vous n'avez plus beaucoup de temps pour convertir votre manette Stadia

Si vous aviez laissé votre manette Stadia prendre la poussière dans un placard, il est donc peut-être temps de la ressortir pour la convertir en Bluetooth avant la date butoire. Auquel cas, vous ne pourrez plus du tout l'utiliser, celle-ci se basant sur le WiFi pour se connecter. En la convertissant en Bluetooth, vous pourrez alors vous en servir sur un smartphone, un PC ou tout autre appareil compatible avec cette technologie.

On notera d'ailleurs que ces dernières années, la prise en charge des manette Stadia s'est nettement améliorée. Steam, notamment, a récemment déployé une mise à jour lui permettant de mieux reconnaître les manettes de Google, la rendant de fait une alternative tout à fait viable sur PC, au même titre que les manettes Xbox ou PlayStation. Quoiqu'il en soit, la disparition de ce site marque la fin définitive de Stadia.

