The Last of Us : ce personnage clé sera absent de la saison 3 et ça va faire très bizarre aux fans du jeu

Il semblerait que l'un des personnages les plus importants de Last of Part II ne sera pas présent dans la saison 3 de la série. Si l'histoire pourra tout à fait se raconter sans lui, force est de reconnaître que son rôle devra être rempli par un autre personnage, tant il est important pour le comprendre le développement des événements.

La saison 2 de The Last of Us est désormais terminée, et il y a de fortes chances pour que vous l'ayez déjà engloutie comme la pupart des fans de l'univers de Naughty Dog. Et surtout que vous attendiez des nouvelles de la saison 3 avec impatience. À l'heure actuelle, le tournage n'a pas encore commencé. Mais cela ne veut pas dire que l'on n'a pas déjà quelques informations à ce sujet. En effet, quelques détails concernant le casting ont déjà été évoqués par l'équipe de la série.

Aujourd'hui, les choses se précisent un peu plus. En effet, selon les informations du média Nexus Point News, un personnage du jeu ne sera pas à l'écran pour la saison 3. On pourrait penser qu'il s'agit d'Ellie, puisque cette nouvelle saison promet de se concentrer sur le point de vue de sa rivale, Abby — comme cela a été le cas dans The Last of Us Part II. Mais ce n'est pas d'elle dont peut parle ici.

Ce personnage de The Last of Us ne reviendra pas dans la saison 3

En effet, il s'agit en réalité de Manny, le colocataire et ami proche d'Abby dans le jeu. Au cours de la saison 2, ce dernier a été incarné par l'acteur Danny Ramirez, que vous avez peut-être déjà croisé dans Falcon et le Soldat d'Hiver, série dans laquelle il joue Joaquin Torres. Or, Danny Ramirez a justement de nouvelles obligation au sein du MCU, puisqu'il tournera dans le prochain Avenger: Secret Wars, l'empêchant ainsi d'apparaître dans la prochaine saison de The Last of Us.

On pourra arguer que Manny n'est pas un personnage central du jeu. Pourtant, son importance est capitale dans le développement d'Abby. Attention, spoilers à venir. Vers la fin du jeu, c'est justement sa mort qui finit par plonger Abby dans la dernière strate de sa folie vengeresse, qui mènera au combat insoutenable contre Ellie. Reste donc à voir comment les scénaristes s'y prendront pour remplacer ce moment clé.

