iPhone 13 Mini : vite, le smartphone compact est de retour à prix cassé et, à 259 € seulement, c’est une affaire !

Vous cherchez un smartphone suffisamment petit pour être facilement glissé dans une poche sans pour autant faire de compromis sur la fiche technique ? Les smartphones récents sont généralement dotés d’un grand écran. Pour trouver votre bonheur, il faut chercher dans les précédentes générations. L’iPhone 13 Mini est toujours en vente chez Certideal et, bonne nouvelle, il est disponible à partir de 259,99 € seulement grâce au code BYE25HI26 !

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Les iPhone sont des smartphones haut de gamme qui ont la particularité de rester performants durant des années. L’iPhone 13 Mini ne fait pas exception. En plus d’être compact, c’est un modèle qui dispose aujourd’hui encore de caractéristiques avancées. Et en plus, vous pouvez vous l’offrir à petit prix pour la fin d’année sur Certideal.

Le spécialiste français du reconditionné propose l’iPhone 13 Mini à partir de 264,99 € lorsque vous choisissez une couleur surprise. C’est déjà un excellent prix sachant qu’il était affiché à 809 € à sa sortie. Mais avec le code BYE25HI26 à renseigner dans le panier, vous avez 15 € de réduction supplémentaire. Son prix chute alors à 259,99 € seulement.

L’iPhone 13 Mini passe à prix sacrifié avec ce code promo sur CertiDeal !

Le reconditionné vous donne la possibilité de vous équiper en réduisant l’impact sur votre portefeuille et sur la planète. Si vous avez un budget limité ou une conscience écologique avancée, c’est une excellente alternative.

Certideal est une plateforme française spécialisée dans les smartphones Apple reconditionnés. Chaque iPhone est vérifié et reconditionné directement en interne en France, ce qui permet de réduire le coût tout en s’assurant de la qualité des produits.

Tous les smartphones sont 100% fonctionnels, sont débloqués, ont des batteries en excellent état et sont livrés avec leur câble de chargement. De plus, vous êtes Satisfait ou remboursé pendant 30 jours et disposez d’une garantie de 30 mois.

L’iPhone 13 Mini est disponible à partir de 264,99 € seulement dans sa version avec un espace de stockage de 128 Go et avec le coloris aléatoire, et avec le code BYE25HI26, vous pouvez l’obtenir à 259,99 €.

Quelles sont les caractéristiques de l’iPhone 13 Mini ?

Aujourd’hui encore, l’iPhone 13 Mini n’a pas à rougir de ses caractéristiques. C’est un smartphone compact qui a l’avantage de se glisser facilement dans la poche et de tenir dans une petite main.

Sous le capot, il cache de belles performances. Il est équipé d’une puce A15 Bionic suffisamment puissante pour les tâches du quotidien. Vous profitez d’une bonne fluidité, même en usage soutenu.

Pour la dalle, on retrouve un écran OLED Super Retina de 5,4 pouces, soit 13,7 cm seulement. Il profite d’une résolution de 2340 x 1080 pixels vous permet d’apprécier vos contenus dans les meilleures conditions. Les images sont colorées, contrastées, et lumineuses.

Enfin, la partie photo n’est pas en reste puisqu’en plus du capteur selfie de 12 MP, ce smartphone embarque à l’arrière un grand-angle de 12 MP et un ultra grand-angle également de 12 MP.