Meilleurs claviers sans fil : quel modèle choisir en 2023 ?

De nombreux utilisateurs préfèrent les claviers sans fil pour la liberté qu'ils offrent. Pratiques et peu encombrants, ils s'utilisent avec plusieurs types d'appareils : PC de bureau ou portables, tablettes et TV connectées, etc. Il existe de nombreux modèles sur le marché, mais tous ne se valent pas. Voici notre sélection des meilleurs claviers sans fil pour vous aider à bien choisir.

Notre sélection des meilleurs claviers sans fil en 2023

Qu'est-ce vraiment qu'un bon clavier ? Certains aiment une frappe lourde, bruyante et tactile, à la manière d'une Remington portative où Serge Gainsbourg écrivait ses textes. Mais il y a aussi les légers, les fugaces, ceux dont la frappe est légère, douce et rebondie. Au fond, c'est donc une affaire de goût. Et certains préfèrent les claviers sans fil aux modèles filaires.

Toutes les technologies sans fil ne sont pas équivalentes, et un bon clavier avec une mauvaise connexion peut intégralement ruiner votre expérience en ne réussissant pas à suivre votre rythme de frappe. Pourquoi vous embêter à chercher par vous-mêmes ? Nous avons fait pour vous une sélection des meilleurs claviers sans fil, qui ont hâte d'accompagner votre ordinateur, votre tablette, TV ou même votre smartphone pour vous garantir le meilleur confort.

Logitech K380

La marque Logitech va revenir plus d'une fois dans cette sélection. Mais c'est parfaitement naturel : le constructeur a fait de sa spécialité le fait de proposer des claviers vraiment performants, bien construits et pour tous types d'usage à des rapports qualité/prix toujours excellents.

La palme de cette volonté revient cependant au Logitech K380. Il est tout simplement le clavier parfait à recommander à tout un chacun. Qu'il s'agisse de sa frappe précise et peu audible, son design qui se paie le luxe d'être original et compact ou encore sa disponibilité en plusieurs couleurs pour afficher une certaine personnalité.

Et si cela ne suffisait pas, il intègre tout ce qu'on peut demander d'un clavier. Compatibilité Windows, macOS, Android, iOS, iPadOS : tout est intégré, avec la possibilité de switcher facilement entre trois appareils différents. Si vous hésitez à vous acheter un clavier Bluetooth et n'êtes pas du genre à avoir des attentes extrêmement précises, faites-vous une faveur : prenez celui-ci. Vous ne le regretterez jamais.

Les + Les - Design léger et compact Touches rondes qui peuvent gêner certains 3 appairages différents Facile à transporter et utiliser

Logitech K780

Le Logitech K780 est quelque part le grand frère du K380. Il est moins destiné à être transporté qu'à prendre une place intégrale dans votre setup bureautique. Il propose la même qualité de frappe, la même multiplicité d'usages, la même qualité de fabrication, mais rajoute deux éléments importants.

Le premier est le pavé numérique, toujours très utile particulièrement dans la bureautique, la programmation, la comptabilité. Et le second est un rail servant à accueillir smartphones et tablettes, de manière à pouvoir profiter de ses trois points de connexion pour efficacement changer d'un appareil à l'autre sans perdre votre concentration et votre flow. Il est assez onéreux, mais prendra sa place sur plusieurs années dans votre vie.

Les + Les - Appairages vers 3 appareils Peu transportable Design adapté à toutes les plateformes Touches arrondies qui ne plairont pas à tous Un bonheur à utiliser

Microsoft All in One Media Keyboard

Si vous recherchez un clavier sans fil multiplateforme et surtout parfait pour votre Smart TV, le Microsoft All in One Media Keyboard est un modèle que nous recommandons. Il intègre lui un pavé tactile qui set der souris et vous permet de contrôler facilement le curseur à distance. Ce clavier est ergonomique et bien pensé avec son touchpad large. Si vous êtes du genre gros doigts, il pourrait mieux vous correspondre. Enfin, il nécessite un dongle USB, et ne peut pas être connecté en Bluetooth.

Les + Les - Pavé tactile assez large Clavier un brin serré Compatibles gestes sous Windows Confortable à utiliser

Logitech K400 Plus

À l'instar du clavier Microsoft, le K400 Plus se destine aussi à un usage très spécifique, et le fait très bien. Si vous avez un ordinateur connecté à votre téléviseur, vous savez comme il peut être parfois usant de devoir vous bouger vers votre clavier branché en filaire sur la tour à 3/4 mètres de vous.

Le Logitech K400 Plus règle tout cela. S'il est un peu plastique et n'est pas fait du même bois que le K380, il reste un clavier compétent et surtout très léger, qui intègre en prime un touchpad pour contrôler votre souris à distance. Ici, pas de Bluetooth non plus : il vous faudra connecter un dongle USB obligatoirement. Mais pour le cadre d'usage dans lequel il montre toute sa force, c'est loin d'être un problème.

Les + Les - Léger et facile à ranger Plastiques un peu cheap Stabilité de connexion Silencieux

Apple Magic Keyboard

Le porte-étendard de l'expression “on ne change pas une équipe qui gagne”. Souvent imité, jamais égalé, le Magic Keyboard d'Apple reste l'un des claviers les plus confortables à utiliser sur macOS, et celui qui offre les meilleures options une fois lié au système d'exploitation.

Si vous devez demain changer de clavier macOS, on ne peut que vous recommander chaleureusement le Magic Keyboard. Il est coûteux, mais il vous durera longtemps. Optez particulièrement pour le Magic Keyboard avec Touch ID, qui vous permettra en prime de mieux sécuriser votre système grâce au verrouillage biométrique.

Les + Les - Un classique indémodable Très cher Compatibilité parfaite avec l'écosystème Mac Salissant Solide et durable

Logitech MX Keys

La qualité d'Apple avec la compatibilité de Logitech. Si le Magic Keyboard a longtemps été irremplaçable, de nombreuses personnes se tournent de plus en plus vers le MX Keys de Logitech.

Tout aussi premium, et avec une ergonomie particulière avec ses touches creusées, il offre un confort exceptionnel. Ajoutez à cela une compatibilité bien plus étendue, puisqu'il est possible de l'utiliser avec Windows, macOS, Linux, iOS et Android, et vous avez l'un des meilleurs claviers professionnels disponibles sur le marché.

Les + Les - Design premium Peu de personnalisations Construction solide Marche avec n'importe quel OS

Logitech G613

Si l'on riait de la présence de Logitech dans le segment gaming il y a 30 ans de cela, tous ses détracteurs se mordent la langue désormais. La série G est réputée comme celle offrant les meilleures performances gaming du milieu professionnel, à tel point que de nombreux athlètes eSport ne jurent plus que par elle aussi bien pour ses claviers que ses souris.

Le Logitech G613 est le représentant sans fil de cette grande lignée. Il offre des switchs tactiles ultra performants pour une frappe ultra précise et réactive, et une grande longévité. Pour les meilleures performances, il faudra bien sûr utiliser son connecteur USB radio, mais il est également possible d'utiliser le Bluetooth en cas de coup dur. Il se paye donc le luxe d'être versatile, en prime d'être plébiscité.

Les + Les - Clavier très réactif Pas de rétroéclairage Commandes multimédias intégrées Repose poignet non-amovible Connexion stable Touches macros

Corsair K63 sans fil

L'autre marque qui a réussi à se faire une large place dans le segment gaming ces dernières années est Corsair. C'est simple : à n'importe quel tournoi eSport de FPS, vous ne verrez généralement que des Corsair ou des Logitech.

Le Corsair K63 est un excellent clavier à la construction solide et équipé de switch Cherry MX Red, les plus répandues dans le milieu. Vous pouvez là encore en profiter en filaire, grâce à un adaptateur sans fil 2.4 GHz, ou simplement en Bluetooth 4.2. Son avantage ? Avoir une batterie rechargeable plutôt qu'utiliser des piles, pour ceux qui détestent devoir faire un tour à l'épicerie du coin au mauvais moment.

Les + Les - Appairage multi-appareils Une seule couleur Rétroéclairage intégré Repose poignet non amovible Batterie intégrée

Clavier sans fil KLIM Chroma

KLIM est une marque française qui propose des produits d'un excellent rapport qualité-prix. Son clavier Chroma sans fil en est la parfaite illustration. Souvent disponible sous la barre des 40 €, ce clavier à membrane est agréable à la frappe et surtout silencieux. Il offre un temps de réponse très bas, dispose d'une touche multimédia et d'une touche Fonction qui vous permet d'accéder à de nombreux raccourcis.

Ce clavier est rechargeable et offre une autonomie longue durée malgré son rétroéclairage RGB qu'il est d'ailleurs possible de désactiver à souhait. Robuste, ce modèle est aussi durable grâce à sa conception en plastique ABS. Il est par ailleurs résistant à l'eau et garanti 5 ans. La marque annonce toutefois une durée de vie de 10 millions de frappes qui permet théoriquement de l'utiliser jusqu'à 2 fois plus longtemps.

Les + Les - Agréable à la frappe Silencieux Rétroéclairage tri-chromatique séparé en 3 zones Bonne autonomie

Un clavier sans fil utilise généralement deux technologies. Vous avez les claviers Bluetooth, qui utilise le standard bien connu de nos jours qui a l'avantage d'être très répandu et ne demande pas de périphérique supplémentaire. Et vous avez le clavier sans fil qui utilise une technologie de radio sans fil, qui est généralement plus stable et plus puissante, mais réclame d'utiliser un dongle USB. Chaque technologie a ses avantages et inconvénients.

Pour les claviers Bluetooth, il vous suffit de l'allumer et le passer en mode d'appairage. Ces derniers ont généralement une touche dédiée à cela. Lorsque l'indicateur clignote, vous pourrez le retrouver dans la liste des périphériques Bluetooth disponibles sur votre appareil. Pour les autres, il vous suffit de brancher le dongle dédié.

Les claviers Bluetooth sont naturellement compatibles avec les tablettes et les smartphones, sous Android comme iOS. Vous pouvez les connecter comme n'importe quel autre périphérique Bluetooth. Les claviers sans fil utilisant un dongle USB réclameront généralement un adaptateur de USB A vers USB C, mais seront eux aussi généralement compatibles.