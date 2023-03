Meilleurs tapis de souris : lequel choisir en 2023 ?

Pour le travail comme pour les loisirs, les ordinateurs font partie de notre vie quotidienne. Pour gagner en confort d’utilisation, que ce soit sur un ordinateur de bureau ou même sur un PC portable, une souris peut être un accessoire utile. Mais pour pouvoir l’utiliser au mieux, il vous faudra également vous équiper d’un tapis de souris de bonne qualité. Découvrez notre sélection des meilleurs tapis pour le gaming et la bureautique dans ce nouveau guide.

Sélection des meilleurs tapis de souris

Logitech G Powerplay 99.99€ Voir 112.46€ Voir 118.01€ Voir 121.68€ Voir 125.99€ Voir 131.99€ Voir 139.99€ Voir Plus d'offres Razer Gigantus V2 10.65€ Voir 10.65€ Voir 11.99€ Voir 12.99€ Voir 12.99€ Voir Asus ROG Balteus Qi 32.89€ Voir 108.99€ Voir 109€ Voir 109€ Voir 109€ Voir

Même si votre PC ou Mac dispose d’un touchpad, une souris reste un accessoire indispensable à toutes les personnes qui utilisent un ordinateur quotidiennement. Elle permet une meilleure ergonomie et donc un plus grand confort d’utilisation et elle offre aussi une meilleure précision de déplacement. Mais une bonne souris ne suffit pas. Il vous faudra également vous équiper d’un tapis de souris pour avoir un meilleur contrôle.

Il y a quelques années, les souris fonctionnaient avec une bille. Les tapis servaient donc simplement à faire glisser plus facilement la bille. Depuis, la technologie des souris a beaucoup évolué avec l’apparition des souris lasers et optiques. Pour autant, pour fonctionner correctement, elles ont toujours besoin d’une surface plane sur laquelle projeter la lumière LED ou le laser. En combinant la souris avec un bon tapis, vous aurez donc une expérience plus fluide sans risque de saccade.

Il existe une grande variété de tapis de souris, tant au niveau de la taille que du revêtement. Les tapis de souris gamer vont généralement être plus grands pour assurer une bonne amplitude dans les mouvements, alors qu’un tapis pour un usage nomade sera plus fin et compact. Voici notre sélection des meilleurs tapis de souris pour le gaming et la bureautique.

Meilleurs tapis de souris gamer

Logitech G840

Logitech G840 XL au meilleur prix Amazon 81.15€ Découvrir l'offre

RueDuCommerce 103€ Découvrir l'offre

La Logitech G840 est un tapis de souris XL parfait pour du gaming. Son principal atout est sa taille de 900 mm de large sur 400 mm de long qui permet de recouvrir l’intégralité du bureau. Vous pouvez donc y positionner à la fois votre clavier et votre souris.

Ce tapis de souris est assez plat puisqu’il ne fait que 3 mm d’épaisseur. Il dispose d’une base antidérapante en caoutchouc qui le rend bien stable. Sa surface est également étudiée pour améliorer les performances des capteurs.

Les + Les - Tapis de souris souple Absence de bordures Grand format S’use rapidement Base antidérapante

Logitech G Powerplay

Logitech G Powerplay au meilleur prix Rakuten 99.99€ Découvrir l'offre

RueDuCommerce 112.46€ Découvrir l'offre

Boulanger 118.01€ Découvrir l'offre

Cdiscount 121.68€ Découvrir l'offre

Fnac 125.99€ Découvrir l'offre

Amazon 131.99€ Découvrir l'offre

Darty 139.99€ Découvrir l'offre Plus d'offres

Le tapis de souris Logitech G POWERPLAY est équipé de la connexion LIGHTSPEED. En utilisant une souris compatible Logitech G, vous n’aurez plus jamais à subir une panne de batterie de votre souris sans fil. La souris se recharge automatiquement dès qu’elle est positionnée sur le tapis grâce au champ magnétique du système Powerplay.

La connexion est plus rapide et stable. Vous n’avez pas besoin d’un câble spécifique pour brancher la souris à votre ordinateur ou d'un port USB supplémentaire pour le récepteur sans fil.

Le Logitech G Powerplay intègre un éclairage RVB au niveau du logo présent sur le module pour suivre les mêmes effets que sur le clavier rétroéclairé et la souris compatibles. Vous pouvez choisir parmi 16.8 millions de couleurs et configurer de nombreux effets lumineux.

Enfin, ce tapis de souris inclut une version rigide et une version en tissu.

Les + Les - Tapis de souris 2 surfaces (souple et rigide) Nécessite l’utilisation d’une souris compatible RVB Recharge sans fil

Razer Gigantus V2

Razer Gigantus V2 au meilleur prix Rakuten 10.65€ Découvrir l'offre

Amazon 10.65€ Découvrir l'offre

Cdiscount 11.99€ Découvrir l'offre

Fnac 12.99€ Découvrir l'offre

Darty 12.99€ Découvrir l'offre

Le tapis de souris Razer Gigantus V2 existe en 4 tailles différentes : Medium, Large, XXL et 3XL.

Doté d’une surface en tissu micro tissé texturé et d’une base antidérapante, c’est un tapis de souris résistant qui assure une bonne glisse de la souris. Il vous permet donc d’avoir une excellente vitesse de mouvement dans vos jeux.

La mousse en caoutchouc est dense et épaisse (4 mm pour les modèles XXL et 3XL). C’est un tapis de souris simple à petit prix.

Les + Les - Existe en 4 tailles Pas de fonctionnalité particulière Petit prix Antidérapant

Razer Strider

Razer Strider Large au meilleur prix Cdiscount 36.99€ Découvrir l'offre

Amazon 36.99€ Découvrir l'offre

Rakuten 47.08€ Découvrir l'offre

Le Razer Strider est un tapis de souris hybride, qui combine à la fois la vitesse offerte par les tapis rigides et le contrôle des tapis souples. Son revêtement résistant à l’eau a été spécialement conçu pour une longue durabilité.

La surface de la base est rainurée pour un bon maintien. Les bords sont cousus, ce qui évite l’effilochage et permet au tapis de souris de durer plus longtemps.

Le Razer Strider existe en 2 formats : large ou XL. Le modèle Strider Chroma offre en plus le rétroéclairage RGB de 19 zones différentes. Vous pouvez donc sélectionner parmi 16,8 millions de couleurs.

Les + Les - Mêle rapidité et précision Prix élevé du modèle Strider Chroma Résistant à l’eau Grands formats

Corsair MM700 RGB Extended

Corsair MM700 RGB Extended au meilleur prix Amazon 59.89€ Découvrir l'offre

RueDuCommerce 59.9€ Découvrir l'offre

Rakuten 59.99€ Découvrir l'offre

Cdiscount 61.69€ Découvrir l'offre

Boulanger 61.99€ Découvrir l'offre

Cultura 69.99€ Découvrir l'offre

Fnac 89.22€ Découvrir l'offre Plus d'offres

Le Corsair MM700 RGB Extended existe en version de base grand format qui permet d’y poser le clavier en plus de la souris, et en 3XL qui recouvre tout le bureau. Son épaisseur de 4 mm vous permet d’avoir une surface lisse partout qui est optimisée pour la glisse.

Le tapis de souris est doté d’un éclairage RGB dynamique sur trois zones. 12 profils d’éclairage sont ainsi intégrés et s’actionnent à l’aide d’un bouton.

Enfin, le Corsair MM700 RGB Extended dispose de 2 ports USB et d’une connexion USB-C pour brancher des accessoires comme une souris ou encore un casque.

Les + Les - Bon rapport qualité-prix Salissant 2 grands formats Éclairage RGB qui manque parfois de punch Éclairage RGB dynamique sur trois zones Hub doté de ports USB Tapis épais en caoutchouc de 4 mm

Corsair MM350 Pro XL

Corsair MM350 Pro XL au meilleur prix Cdiscount 36.48€ Découvrir l'offre

Fnac 36.99€ Découvrir l'offre

Amazon 39.99€ Découvrir l'offre

RueDuCommerce 42.2€ Découvrir l'offre

Rakuten 48.16€ Découvrir l'offre

Le Corsair MM350 PRO est lui aussi un tapis de souris particulièrement adapté au gaming. Il est en effet optimisé pour les souris de jeu optiques et laser de manière à vous offrir une expérience de jeu avec une faible friction.

Sa taille XL vous permet de poser votre clavier tout en gardant un bel espace pour la souris.

Le revêtement est résistant aux éclaboussures et aux taches. Vous pouvez donc le nettoyer facilement. Les contours sont cousus pour éviter les effilochements. Son épaisseur de 4 mm vous permet de jouer confortablement.

Enfin, sa base en caoutchouc antidérapant vous offre la stabilité nécessaire.

Les + Les - Revêtement résistant aux éclaboussures Disponible uniquement en Extended XL Base antidérapante en caoutchouc Contours cousus

SteelSeries QcK Prism Cloth XL

SteelSeries QcK Prism Cloth XL au meilleur prix Amazon 56.96€ Découvrir l'offre

Cdiscount 59.94€ Découvrir l'offre

Fnac 59.98€ Découvrir l'offre

Cultura 59.99€ Découvrir l'offre

Darty 59.99€ Découvrir l'offre

Boulanger 59.99€ Découvrir l'offre

RueDuCommerce 61.9€ Découvrir l'offre Plus d'offres

Le SteelSeries QcK a spécialement été conçu pour les gamers. Sa surface en tissu micro tissé est lisse pour vous offrir un maximum de vitesse. La base antidérapante en caoutchouc offre une stabilité parfaite pour jouer.

Le tapis de souris dispose d’un éclairage RVB 2 zones que vous pouvez personnaliser en utilisant une palette riche de 16,8 millions de couleurs. Vous avez la possibilité de configurer l’éclairage de manière à vous alerter lors d’évènements spéciaux comme une alerte de jeu, la réception d’une notifications, ou encore le changement de musique.

Enfin, vous pouvez configurer votre tapis de souris avec les notifications de chat Discord. L’éclairage vous indique donc quand vous recevez de nouveaux messages ou quand le micro est désactivé.

Les + Les - Bon rapport qualité-prix Seulement 2 zones d’éclairage RVB Grand format Éclairage qui réagit aux évènements

Meilleurs tapis de souris de bureau

SteelSeries QcK Mini

SteelSeries QcK Mini au meilleur prix Boulanger 8.99€ Découvrir l'offre

Cultura 9.99€ Découvrir l'offre

Fnac 9.99€ Découvrir l'offre

Cdiscount 9.99€ Découvrir l'offre

Rakuten 10€ Découvrir l'offre

Le tapis de souris SteelSeries QcK Mini est un tapis de souris petit format mais aussi petit prix. Sur le dessus, on retrouve une surface micro tissée optimisée pour les déplacements avec des sensibilités faibles et élevées. De l’autre côté, on a une base en caoutchouc antidérapant. La glisse est agréable et silencieuse.

Le tapis de souris SteelSeries QcK Mini est lavable, ce qui permet un nettoyage facile. Son format compact de 25x21cm vous permet de l’emporter facilement.

Les + Les - Format compact Fin (2 mm seulement) Base antidérapante Pas de fonctionnalité supplémentaire Lavable Petit prix

Asus ROG Balteus Qi

Asus ROG Balteus Qi au meilleur prix Rakuten 108.99€ Découvrir l'offre

Fnac 109€ Découvrir l'offre

RueDuCommerce 109€ Découvrir l'offre

Cdiscount 109€ Découvrir l'offre

L’Asus ROG Balteus Qi est un tapis de souris qui dispose de 15 zones d’éclairage RGB. Un bouton intégré sur le tapis vous permet d’ajuster les effets et la luminosité. Outre le profil Statique, vous avez Pulsation, Cycle de couleurs, Arc-en-ciel, Vague, Comète, Yo-yo lumineux, Chassé-croisé et Nuit étoilée.

Son format portrait de 32 x 37 cm n’est pas sa seule originalité. En effet, il vous permet de recharger vos appareils grâce au chargement sans fil QI avec voyant LED. Vous pouvez donc recharger votre smartphone sur votre bureau en le posant simplement sur le tapis.

La surface micro-texturée permet un suivi ultra-réactif. De plus, l’Asus ROG Balteus Qi dispose d’un port USB 2.0 intégré qui vous permet de brancher de brancher un périphérique comme votre souris.

Les + Les - Éclairage RVB personnalisable avec de nombreux effets Prix élevé Port USB 2.0 Permet de recharger sans fil 15 zones d’éclairage RGB

T'nB Ergo Design

T'nB Ergo Design au meilleur prix Rakuten 7.49€ Découvrir l'offre

Amazon 9.98€ Découvrir l'offre

Fnac 14.1€ Découvrir l'offre

T’nB est une marque française d’accessoires. Le tapis de souris ergonomique T'nB Ergo Design dispose d’un repose-poignet en gel. L'alignement de votre avant-bras est donc respecté. Vous pouvez alors travailler sans avoir mal à poignet avec votre souris ergonomique.

Les + Les - Petit prix Pas de fonctionnalités hi-tech Repose-poignet parfait pour l’utilisation d’une souris ergonomique Petit format Revêtement antidérapant

Tapis de souris souple ou rigide, lequel choisir ?

De nos jours, la plupart des tapis de souris vendus sont souples. En effet, ce sont les tapis de souris les plus polyvalents qui peuvent servir pour tout type d’utilisation. Ils sont également plus facile à transporter car ils peuvent s’enrouler. Si vous avez un tapis XXL, c’est particulièrement important. Généralement, ce type de tapis est plébiscité pour son contrôle et sa précision. Ils offrent aussi une surface agréable qui permet une glisse de qualité.

Même si les tapis rigides se font de plus en plus rares, ils ne sont pas sans qualité. En effet, si vous cherchez avant tout un tapis qui vous permet de faire des mouvements rapides et amples et si vous souhaitez avoir la meilleure réactivité possible, alors les tapis rigides sont faits pour vous car ils offrent une glisse très rapide avec un revêtement plus lisse. Ce type de tapis est généralement très recherché par les gamers spécialisés dans les jeux FPS.

Un tapis de souris peut sembler être un accessoire assez simple. Pourtant, il est important de bien choisir ses caractéristiques pour qu’elles correspondent à votre usage.

La taille : Il existe tout type de taille pour les tapis de souris. Si vous êtes toujours en déplacement et que vous utilisez principalement votre souris pour un usage bureautique, vous allez privilégier les modèles les plus petits. En revanche, pour les fans de jeux vidéo, il est préférable de choisir les grands modèles pour éviter de sortir du tapis de souris à chaque mouvement un peu trop ample. Les modèles les plus grands permettent même d’y poser votre clavier afin de lui offrir une meilleure stabilité.

L’épaisseur : On parle ici de quelques millimètres mais cela peut faire une grande différence au quotidien. En effet, l’épaisseur joue beaucoup sur le confort d’utilisation. Un tapis plus épais sera aussi plus stable et risquera donc moins de bouger sur votre bureau.

Le revêtement : Le revêtement sur le dessus de votre tapis peut être soit rugueux, soit lisse. Un revêtement rugueux va permettre une meilleure précision alors qu’un revêtement lisse va offrir une plus grande vitesse d’utilisation. Par ailleurs, le revêtement en dessous de votre tapis va aussi avoir son importance. En effet, il faut impérativement que votre tapis de souris soit équipé d’un revêtement antidérapant pour éviter de déplacer votre tapis sans le vouloir.

L’éclairage : Cela peut paraitre un peu gadget mais de nombreux tapis de souris intègrent un éclairage. Cela peut vous permettre simplement d’avoir un tapis de souris qui s’intègre parfaitement avec vos équipements de gaming, mais cela peut aussi être utile pour vous alerter en cas de notifications par exemple.