Horizon Forbidden West PS5 : où l’acheter au meilleur prix ?

Horizon Forbidden West sur PS5 sort officiellement en France le 18 février 2022. En attendant, il est d'ores et déjà possible de le précommander chez l'ensemble des revendeurs en ligne. On fait le point sur les meilleures offres qui permettent d'acheter Horizon Forbidden West sur PS5 au prix le plus bas du marché.

💰Où acheter Horizon Forbidden West PS5 au meilleur prix ?

Si vous souhaitez acheter le jeu Horizon Forbidden West au meilleur prix, c'est du coté de l'enseigne Leclerc qu'il faut se rendre. En effet, alors que les autres marchands proposent le jeu entre 65,99 et 79,99 €, Leclerc l'affiche moins cher à 61,49 €.

CLIQUEZ ICI POUR L'ACHETER SUR AMAZON

CLIQUEZ ICI POUR L'ACHETER SUR BOULANGER

CLIQUEZ ICI POUR L'ACHETER SUR CDISCOUNT

CLIQUEZ ICI POUR L'ACHETER SUR CULTURA

CLIQUEZ ICI POUR L'ACHETER SUR LA FNAC

CLIQUEZ ICI POUR L'ACHETER SUR LECLERC

CLIQUEZ ICI POUR L'ACHETER SUR MICROMANIA

Cdiscount propose à ses membres CDAV 10 euros à cagnotter, la Fnac à ses adhérents également 10 euros crédités sur leur compte fidélité. Enfin, Micromania qui affiche le jeu à 79,99 € propose 10 euros en bon d'achat.

🤔Quelle est l'histoire de Horizon Forbidden West ?

Rejoignez Aloy dans l'Ouest Interdit : un endroit majestueux, mais dangereux, qui regorge de nouvelles menaces toutes plus mystérieuses les unes que les autres. Explorez des terres lointaines, affrontez des machines encore plus imposantes et plus impressionnantes, et croisez la route de nouvelles tribus étonnantes sur votre chemin de retour vers le monde post-apocalyptique et futuriste d'Horizon.

Lire aussi : notre test et avis complet sur Horizon Forbidden West

La terre se meurt. Alors que de nouvelles machines redoutables rôdent autour de leurs frontières, de violentes tempêtes et une peste incontrôlable déciment ce qu'il reste de l'humanité. La vie sur Terre fait face à une nouvelle extinction et personne n'en connaît la raison. C'est à Aloy de découvrir ce qui se cache derrière ces menaces afin de restaurer l'ordre et l'équilibre du monde.

Sur le même thème