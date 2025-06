J’ai joué à Zelda Tears of The Kingdom sur la Switch 2, qu’est-ce qui change ?

La Nintendo Switch 2 est enfin disponible, et pour l'occasion, certains titres cultes de la Switch première du nom ont eu le droit à une mise à jour. C'est le cas de The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom. Nous avons y joué quelques heures et on vous donne nos premières impressions.

Comme vous le savez probablement, la Nintendo Switch 2 est enfin arrivée dans toutes les bonnes crémeries ce 5 juin 2025. Pour ce lancement, la console s'accompagne de plusieurs titres inédits et des portages, comme Mario Kart World évidemment, mais aussi Cyberpunk 2077 Ultimate Edition, Hitman : World of Assassination ou encore Split Fiction.

Mais ce n'est pas tout. Plusieurs jeux de la Switch première du nom ont également eu le droit à une mise à jour pour exploiter la puissance de ce nouveau hardware. Généralement, cela se traduit par une meilleure qualité d'image sur les téléviseurs 4K, la prise en charge du HDR ou encore un framerate plus élevé.

Pour certains titres, ce patch est totalement gratuit. C'est le cas pour une douzaine de jeux, parmi Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom ou encore Pokémon Violet/Écarlate. Mais pour d'autres, il faudra passer à la caisse. À moins d'être abonné au Nintendo Switch Online + Pack additionnel, il faudra payer 10 € par exemple pour accéder à la version Switch 2 de The Legend of Zelda Breath of The Wild et Tears of The Kingdom. Pour vous (mais aussi pour lui), votre serviteur a sorti la carte bleue pour (re)découvrir Tears of The Kingdom sous un nouveau jour. Voici donc nos premières impressions sur la version Switch 2 de ce grand jeu.

Zelda Tears of The Kingdom sur Switch 2, ça donne quoi ?

Sur le site de Nintendo, on peut donc lire que cette version Switch 2 de Zelda TOTK offre :

une meilleure définition et des performances améliorées

une prise en charge du HDR

et enfin la compatibilité avec une nouvelle application compagnon baptisée Zelda Notes

Enfin du 60 FPS stable

Mais concrètement, quel est le résultat une fois manette en main ? Tout d'abord et cela saute directement aux yeux, le titre affiche enfin un framerate parfaitement stable de 60 images par seconde. Mine de rien, il s'agit d'une petite révolution alors que la version Switch avait bien du mal à rester à 30 FPS dans certaines zones, notamment dans la forêt Korogu par exemple. Ici, les 60 FPS sont maintenus en toute circonstance. Résultat, tout gagne en fluidité, que ce soit l'exploration, l'utilisation des pouvoirs, mais aussi et surtout les combats. La parade et les esquives sont bien plus simples à sortir avec un framerate plus véloce. Pour le joueur, cela se traduit en un confort de jeu supérieur.

Un jeu globalement plus beau

Côté qualité d'image, le titre profite désormais d'une définition en 1440p (et non en 4K comme on le pourrait croire). Si l'on peut donc se montrer un brin déçu sur ce point, reste que la qualité est au rendez-vous. Les textures ont gagné en finesse, la distance d'affichage est plus importante, tandis que les effets d'ombres et de lumière sont bien plus propres que par le passé grâce au support du HDR.

Moins de temps de chargement

Autre point important, les temps de chargement sont nettement réduits sur cette version Switch 2. Pour effectuer un voyage rapide d'un point à un autre de la carte, l'opération se réalise en quelques secondes, tandis qu'il fallait attendre plus de 20 secondes sur la Switch première du nom. Ce qui, encore une fois, offre plus de confort dans un jeu où les aller-retour sont monnaie courante. L'utilisation de certains pouvoirs, notamment l'Infiltration (ndrl : une capacité qui permet à Link de passer à travers les plafonds) est également plus rapide. Pour avoir réalisé quelques tests, il vous faudra par exemple une dizaine de secondes pour passer des profondeurs à la surface avec Infiltration sur Switch 2 contre plus de 15 secondes sur Switch 1.

Zelda TOTK sur Switch 2, on achète ou pas ?

A nos yeux, cette version Switch 2 de Zelda TOTK est indubitablement meilleure sur tous les points. Si vous êtes abonnés au Nintendo Switch Online + Pack additionnel, c'est gratuit donc pas de question à se poser.

Quid des autres ? Si c'est la première fois que vous jouez au titre, on vous conseille évidemment d'acheter cette version sur votre Switch 2. C'est l'option idéale pour découvrir ce chef d'oeuvre dans les meilleures conditions. Pour les vétérans en revanche, la question se pose. A l'exception d'une meilleure définition et d'un framerate plus élevé, cette mouture n'apporte strictement rien de plus.